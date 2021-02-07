Независимость Шотландии укрепит стабильность и безопасность Европы, - Д.Минин

07:10 08.02.2021 ДМИТРИЙ МИНИН | 07.02.2021 |



300-летие Ништадского мира и будущее российско-шотландских отношений



10 сентября 2021 года произойдет знаменательное событие. Исполнится 300 лет подписания Ништадского мира, положившего конец Северной войне и навек утвердившего Россию в Европе на берегах Балтийского моря.



10 сентября 2021 года исполнится 300 лет подписания Ништадского мира, положившего конец Северной войне и навек утвердившего Россию в Европе на берегах Балтийского моря.



Примечательно, что с российской стороны мир был подписан сподвижником Петра Великого, знаменитым шотландцем Яковом Брюсом, представителем королевской династии Шотландии, к тому времени полностью утратившей свою независимость от Лондона (1707 г.). И не случайно эта миссия была доверена Брюсу: тем самым как бы признавался значительный вклад, который внесла в победу над Швецией целая плеяда оказавшихся на российской службе шотландских офицеров и генералов. Теряя независимость своей горной страны, ее военная элита предпочитала обрести новую родину в далекой России. И, наверное, есть какая-то историческая закономерность в том, что именно в год 300-летнего Ништадского юбилея вновь в полную силу встал вопрос о возвращении Шотландией своей независимости.



На улицах шотландских городов



На улицах шотландских городов



Следует признать, что ни одно из появившихся на карте Европы за последние десятилетия новых государств не имело такой 800-летней традиции самостоятельной государственности, как Шотландия. То же можно сказать и о других ресурсах, позволяющих шотландцам претендовать на особое место в мире, – от культурных до экономических. Было что-то аномальное в том, что это право не предоставлялось тем, кто в наибольшей степени для него созрел.



Лондон, уже пожертвовавший многими частями былой империи, за свой шотландский "задний двор" держался до конца. Он продолжает это делать и сейчас.



В конце января британский премьер Борис Джонсон совершил турне по Шотландии. Перемещаясь по городам и весям региона, он в свойственной ему экзальтированной манере призывал шотландских националистов перестать говорить о новом референдуме о независимости. Мол, шотландцы "должны сосредоточиться на восстановлении страны после пандемии COVID-19".



Б. Джонсон в Шотландии предупреждает: независимость вас до ковида доведет



Б. Джонсон в Шотландии предупреждает: независимость вас до ковида доведет



Борис Джонсон заявил, что стремление Н. Стерджен провести референдум после майских выборов – "диверсионная тактика", призванная якобы отвлечь внимание от неудач Шотландской национальной партии (ШНП) во внутренней политике. Однако объективные данные показывают, что и в борьбе с "пандемией", и в преодолении ее социально-экономических последствий Н. Стерджен действует более эффективно, чем Б. Джонсон на общебританском уровне. Даже лондонская The Guardian признает, что на майских выборах ШНП, "которая намерена сделать референдум о независимости центральной частью своей кампании, получит большинство мест в шотландском парламенте". Опросы показывают, что избиратели симпатизируют уверенному руководству Стерджен и глубоко сомневаются в компетентности Джонсона.



Неудивительно, что, как это часто бывает в последнее время, англичане пускают в ход "последний аргумент короля" – пресловутую российскую угрозу. Утверждается, например, что независимая Шотландия не будет в безопасности из-за происков "агрессивной" Москвы. При этом, дескать, полагаться на НАТО ей будет трудно, так как в руках у Лондона остается право вето на вступление в эту организацию новых государств, в отличие от ЕС, где после Брексита Лондон такую возможность утратил.



Особенно беспокоит британские власти судьба баз для атомных подводных лодок Trident, размещающихся в шотландских заливах Фаслейн и Коулпорт. Spectator выражает уверенность в том, что независимое правительство под руководством ШНП обязательно потребует убрать их из Шотландии. В недрах регионального правительства уже подготовлен доклад, где говорится, что боеголовки можно деактивировать в течение нескольких недель, а весь арсенал вывезти из Шотландии за два-четыре года.



"Юнион Джек" над атомной подлодкой (шотландский косой крест придется убрать)



"Юнион Джек" над атомной подлодкой (шотландский косой крест придется убрать)



Действительно, зачем это все новой Шотландии, если, кроме как из Лондона, никакой внешней угрозы для нее не существует. И уж менее всего – из находящейся на другой стороне континента России. У Москвы и исторически, и с точки зрения сегодняшней политики есть полная готовность к сотрудничеству с Эдинбургом и предоставлению ему любых гарантий безопасности.



У России и Шотландии общий небесный покровитель – Св. Андрей Первозванный. Шотландцы используют хорошо нам знакомый Андреевский флаг, только с инверсивными цветами: белый крест на синем небе. В качестве национального символа Андреевский крест стал использоваться в Шотландии с конца XIII века. В России Петр I утверждает орден Святого Андрея Первозванного и Андреевский флаг по шотландскому образцу в 1699 году.



Шотландский вариант Андреевского флага



Шотландский вариант Андреевского флага



Шотландцы появлялись в России и до Петра. Они, например, использовались Иваном Грозным в Ливонской войне, занимались кораблестроением, оружейным делом.



Александр Лесли



Александр Лесли



В первой трети XVII века в русской армии оказывается генерал Александр Лесли – сын известного шотландского военачальника. Он заключил договоры о доставке в Россию 5000 наемников. При этом один из четырех полков был набран только из англичан и шотландцев. Этот полк принимал участие во взятии Смоленска и осаде Риги.



В XVIII веке шотландец Огилви, любимец Петра I, дослужится до звания генерал-фельдмаршала и станет главнокомандующим русской армией. Именно Огилви составил ее первое штатное расписание.



Я. Брюс



Я. Брюс



Один самых известных русских шотландцев – подписавший Ништадтский мир Яков Брюс. Он входил в число ближайших сподвижников Петра I, генерал-фельдмаршал. Участвовал в Крымских и Азовских походах, за командование русской артиллерией в Полтавской битве 1709 года был удостоен ордена Андрея Первозванного. В 1702 году открыл первую в России обсерваторию при Навигацкой школе в Сухаревой башне.



Генерал Патрик Гордон относился к числу не только видных российских военачальников, но и личных, наиболее доверенных друзей Петра Первого.



Генерал Патрик Гордон



Генерал Патрик Гордон



В конце ХVIII века адмирал Самуил Грейг во время русско-шведской войны 1788-1790 гг. успешно командовал Балтийским флотом.



Адмирал российского флота Самуил Грейг



Адмирал российского флота Самуил Грейг



В ХIХ веке в сражениях за Российскую империю особенно прославился потомок старинного шотландского рода фельдмаршал Барклай-де-Толли. Ставший после него главнокомандующим русской армией в войне с Наполеоном М. И. Кутузов во многом продолжил начертанную им тактику.



Барклай-де-Толли



Барклай-де-Толли



Список созидателей российской государственности и культуры из числа шотландцев велик и за пределами воинской касты. Для национальной памяти известнее всего, наверное, другой потомок шотландцев – поэт М. Ю. Лермонтов. Его предок Георг Лермонт прибыл в Россию из Литвы в начале XVII века, выходец из города Сент-Эндрюс, знаменитого самым древним в Шотландии университетом. В Россию Лермонт попал в качестве военнопленного, затем перешел на русскую службу.



Георг – Юрий Андреевич Лермонт



Георг – Юрий Андреевич Лермонт



Символ клана Лермонт



Символ клана Лермонт



Сам Михаил Юрьевич писал в стихотворении "Гроб Оссиана":



Под занавесою тумана,

Под небом бурь, среди степей,

Стоит могила Оссиана

В горах Шотландии моей.

Летит к ней дух мой усыпленный

Родимым ветром подышать

И от могилы сей забвенной

Вторично жизнь свою занять!…



Основоположником русского классицизма в архитектуре считается Чарльз Камерон, по происхождению шотландец. В 1802-1805 гг. он состоял главным архитектором Адмиралтейства.



Камеронова галерея в Царском селе



Камеронова галерея в Царском селе



Даже знаменитый путешественник Н. Н. Миклухо-Маклай возводил свой род к шотландскому клану Маклаев.



Миклухо-Маклай



Н. Миклухо-Маклай



Среди шотландцев в России было много прославленных медиков, представителей других профессий, деловых людей. Знаменитый ЦУМ, например, основан шотландцами Э. Мюром и А. Мерелизом.



Торговый дом Мюр и Мерелиз



Торговый дом Мюр и Мерелиз



Ученые, руководящие исследованиями по выявлению генетической связи между Лермонтами и Лермонтовыми, считают, что в жилах примерно 250 тысяч россиян может течь шотландская кровь. При этом многие потомки шотландцев могут понятия не иметь о своих корнях.



Шотландский замок в горах



Так что никаких иных чувств, кроме ощущения исторической близости, признательности и уважения к будущей независимой Шотландии, россияне испытывать не могут. Шотландцам нет нужды опасаться России или искать защиты у Североатлантического альянса. Они вполне могут избрать себе путь, которого, например, придерживаются Австрия и Швеция, входящие в Евросоюз, но не в НАТО. И это только укрепит стабильность и безопасность Европы. Тем самым Эдинбург лишит важного контраргумента и Лондон, препятствующий обретению Шотландией независимости угрозой своего вето на ее вступление в НАТО. Источник - fondsk.ru

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