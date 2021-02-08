 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Зеленский как "разочарование года" бьет рекорд непопулярности, - Св.Князев
07:11 08.02.2021

СВЯТОСЛАВ КНЯЗЕВ | 08.02.2021

Рост поклонников президента прекратился навсегда

Результаты последних социологических опросов на Украине прозвучали для Зе-команды прискорбно. В результате неполных двух лет правления Зеленского с его "слугами народа" наибольшую популярность у избирателей приобрела "Оппозиционная платформа – За жизнь" (ОПЗЖ), а почти три четверти граждан убеждены, что Украина идет "не туда".

Миновали времена, когда большинство жителей юго-востока Украины отдавало предпочтение партиям, выступавшим за сближение с Россией и защищавшим русский язык. В 2014 году антибандеровским силам на Украине был нанесен мощный удар; они были морально угнетены государственным переворотом, стали жертвами репрессий, развернутых властями после ухода Крыма и Донбасса. Политических оппонентов режима избивали, бросали в тюрьмы, убивали. На парламентских выборах 2014 года "Оппозиционный блок" смог набрать всего 9% голосов. В Киеве заговорили о "банкротстве пророссийских партий", об объединении Украины под "проевропейскими" лозунгами…

Зеленский как "разочарование года" бьет рекорд непопулярности

Жертвы, вызванные непрекращающейся войной в Донбассе, и общее ухудшение социально-экономической обстановки начали формировать в массе украинского населения стойкое разочарование в курсе "революции достоинства". На новых президентских выборах 2019 года группа олигархов, поддерживавших переворот 2014 года, но разошедшихся затем с Порошенко, сделала ставку на кандидатуру Владимира Зеленского. Манипуляторам удалось обмануть избирателей. Жителям Одессы, Харькова, Днепропетровска, других крупных промышленных городов Зеленского представили как здоровую альтернативу Порошенко. Обещали прекращение украинизации и "войны с памятниками", борьбу с коррупцией. Обман позволил Зеленскому заручиться рекордной в новейшей истории Украины поддержкой населения: комик без политического опыта собрал более 73% голосов избирателей.

К августу 2019 года всего 23% украинцев заявляли, что дела в стране движутся в неправильном направлении. Остальным казалось, что все хорошо. Однако прошло еще некоторое время, и ситуация изменилась. В декабре 2020 года крупнейшие социологические центры Украины ("Демократические инициативы", "Украинская социологическая группа", "Киевский международный институт социологии", RTS, Belgium-Ukraine Research Institute) отметили, что в случае проведения новых выборов победу на них одержит ОПЗЖ.

Зеленский как "разочарование года" бьет рекорд непопулярности

В январе ситуация для Зе-команды стала еще хуже. Сразу два агентства (КМИС и BURI) отдали "слугам народа" четвертое место. Помимо ОПЗЖ "слуг" обошли "Европейская солидарность" Петра Порошенко и "Батькивщина" Юлии Тимошенко. Потенциально проходит в Раду и оппозиционная Партия Шария. Судя по данным социологов, на юго-востоке противники режима лидируют с огромным отрывом (в подконтрольной Киеву части Донбасса ОПЗЖ набирает 41% голосов, "шариевцы" – 18%, "слуги" – чуть более 10%).

Президентский рейтинг Зеленского упал в январе 2021 года до 13%. Совокупный рейтинг представляющих ОПЗЖ Юрия Бойко и Виктора Медведчука – практически такой же. При этом проводивший опрос КМИС побоялся обнародовать данные о том, за кого проголосовали бы избиратели в случае выхода во второй тур Зеленского и Бойко…

Рейтинги партий

Фото: Страна.UA

74% опрошенных заявили в январе, что, по их мнению, страна развивается в неправильном направлении. Довольны положением дел лишь 10% украинских граждан.

"Разительный контраст с настроениями полуторагодичной давности. Рейтинг Зеленского сейчас достигает уровня, который некоторые его предшественники имели на 4-м году правления… Зеленский был признан в 2020 году "разочарованием года". Поля для каких-либо серьезных действий или хотя бы для маневра у него практически нет", – пишет журналистка Светлана Крюкова. Она подчеркивает, что на международном уровне за Зеленским уже закрепилась репутация "хромой утки" и "сбитого летчика".

Журналисты правы. Когда на фоне роста тарифов и падения уровня жизни замглавы офиса президента Украины Кирилл Шевченко демонстративно обзаводится купным поместьем под Киевом, ожидать сохранения рейтинга "слугам" не приходится.

"Если вы приняли страну с расистским законом о языках от Петра, а затем этот закон без единой правки пустили в жизнь, можно было предположить, что часть ваших голосов отойдет затем ОПЗЖ? Нельзя было? А почему? (…) Еще не прошло и двух лет, а партия Тупых и недоразвитых уже позади "Солидарности" Петра. (…) Да, Вова. Тебе бояться больше нечего. Ты стал ниже и гаже Петра, что вроде бы еще вчера было невозможно. Но невозможное возможно", – комментирует неудачи Зеленского писатель Игорь Лесев.

Учитывая скорость падения рейтинга "слуг", через несколько месяцев даже нынешних 10-11% поддержки у Зе-команды не будет.

А что сам Зеленский? А он, вместо того чтобы вспомнить о своих предвыборных обещаниях и пока не стало совсем поздно изменить курс, принимается "бороться за рейтинг", объявляя войну недовольным его политикой СМИ. Под шум о "российской информационной агрессии" (об этом шумят 7 лет, но чем дольше шумят, тем слабее результат) президент запрещает трансляцию трех крупных информационных телеканалов. По словам экспертов, это обрушит рейтинг Зе-команды еще глубже.

"Он не понимает, что поклонников у него больше не станет. А то, что это выбивает избирателей, которые поддержали "Слугу народа" на Юге, в Центре, на Востоке Украины, – это однозначно", – цитирует "Страна.UA" политолога Андрея Золотарева.

На Украине постепенно приближается время смены режима…

Источник - fondsk.ru
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1612757460
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