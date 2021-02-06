 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Не проткни! Дочь бывшего президента Кыргызстана занялась танцами на шесте
07:16 08.02.2021

Дочь бывшего президента Кыргызстана занялась танцами на шесте

видос тут -
https://www.zakon.kz/5057154-doch-almazbeka-atambaeva-zanyalas.html

Дочь бывшего президента Кыргызстана Алмазбека Атамбаева Алия Шагиева опубликовала в соцсети видеоролик своего нового увлечения, которое вызвало бурную дискуссию среди ее подписчиков, сообщает zakon.kz.

Третий месяц занятий и связка из пяти элементов. Не идеально, с небольшим косолапием и лишней суетой рук, но с большой любовью и старанием. Доброго вечера и веры в себя! Заменяем "я не смогу" на "я попробую, и с каждым разом будет все лучше и лучше! - написала она на своей странице в Instagram.

Не всем подписчикам понравилось новое увлечение дочери политика.

"Стрептизершой только осталось устроиться", "Стриптизерша", "Очень некрасиво. Мне стыдно стало смотреть на вас", "Ужас. Страшно просто. Жаль АША", "И напишите когда появился стриптиз", - написали комментаторы.
Но среди подписчиков Алии оказалось больше тех, кто пришел в восторг от ее творчества.

"Лучшая! Искренняя, добрая, честная! Талантливый человек талантлив во всем! Берегите себя!", "Такая изящная и легкая", "Ты офигенная! Любуюсь тобой, твоей красотой внешней и внутренней", "Алия, молодец!", "Так красиво", "Это круто", "Какая тоненькая и хрупкая Алиюша", "Так переживала, что упадете, очень красиво получилось", "Восхищаюсь", - написали они.
Известно, что дочь Атамбаева - художница. Также она увлекается пением.

Источник - zakon.kz
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