В ритме сланца. Рост добычи нефти в США может подстегнуть ее в ОПЕК+

07:19 08.02.2021

Газета "Коммерсантъ" №21/П от 08.02.2021, стр. 1



Сланцевая индустрия США начинает активно восстанавливаться, по мере того как цены на нефть вплотную приближаются к $60 за баррель - уровню рентабельности подавляющего большинства сланцевых производителей. По данным Baker Hughes, в январе число буровых в США выросло на 9%, хотя пока и остается вдвое меньшим, чем год назад. Постепенное восстановление добычи в США может заставить страны ОПЕК+ более активно наращивать свое производство, чтобы не утратить долю рынка. Впрочем, по мнению экспертов, ОПЕК+ нет необходимости идти для этого на резкие шаги.



Число буровых установок в США за неделю выросло на 2%, до 392 штук, свидетельствуют данные нефтесервисной компании Baker Hughes. За январь в целом рост составил 9%. Из них на нефтяные буровые установки приходится 299 агрегатов, и их число продолжает расти (на четыре за неделю). С июня по октябрь прошлого года количество нефтяных установок не превышало 200 штук. В то же время, несмотря на частичное восстановление буровой активности с осени прошлого года, число буровых по-прежнему более чем вдвое ниже, чем год назад.



Рост числа буровых в США - а он имеет непосредственное, хотя и отсроченное по времени влияние на динамику добычи нефти - объясняется существенным улучшением конъюнктуры. На прошлой неделе цена нефти марки Brent вплотную приблизилась к $60 за баррель - при этом уровне, как считается, подавляющее большинство сланцевых производителей в США становятся рентабельными. Соответственно, если цены удержатся на этом уровне, следует ожидать роста сланцевой добычи, которая в прошлом уже доказала свою способность быстро восстанавливаться после кризисов.



Это ставит сложные вопросы перед участниками сделки ОПЕК+, которые сейчас специально сдерживают свою добычу, чтобы сократить накопленные запасы нефти в хранилищах по всему миру и поддержать цены.

Сделка ОПЕК+ предполагает сохранение текущих уровней добычи до апреля, однако Казахстану и РФ разрешили уменьшить квоту сокращения. Так, в феврале-марте РФ повысит добычу на 130 тыс. баррелей в сутки (б/с). Одновременно Саудовская Аравия решила в добровольном порядке существенно снизить свою добычу в эти месяцы на 1 млн б/с - во многом этим и объясняется текущий рост цен. Следующая встреча ОПЕК+, на которой будет обсуждаться изменение квот, должна состояться в марте.



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Аналитики, однако, считают, что ОПЕК+ нет нужды реагировать поспешно. ОПЕК+ не стоит принимать решение в связи с ростом буровой активности в США, необходимо ориентироваться на показатели спроса, полагает Михаил Шейбе из Sberbank Investment Research. По его мнению, в апреле ОПЕК+ повысит добычу на 500 тыс. б/с - максимально предусмотренный объем ежемесячного изменения квоты.



Рост числа буровых установок, особенно в США, свидетельствует о том, что предложение начало реагировать на рост цен, полагает Дмитрий Маринченко из Fitch. По его мнению, ОПЕК+ до марта-апреля будет держать добычу на относительно стабильном уровне, а потом начнет осторожно наращивать в соответствии с динамикой спроса, которая будет во многом определяться скоростью и эффективностью вакцинирования против коронавируса.



По данным EIA, текущая добыча в США находится на уровне 10,9 млн б/с, отмечает партнер департамента консалтинга "Делойт СНГ" Йорг Дорлер.

Это на 2,2 млн б/с ниже рекордного максимума добычи, достигнутого в марте 2020 года, и на 1,2 млн б/с выше минимума 2020 года, достигнутого в августе.



Учитывая количество буровых установок в США, нет никакой необходимости для стран ОПЕК+ принимать меры на следующем заседании в начале марта, считает эксперт. Ключевым ориентиром станет то, что одностороннее сокращение добычи Саудовской Аравией на 1 млн баррелей в сутки истечет в апреле, считает он. В случае если потребление нефти будет расти быстрее, чем ожидалось, члены ОПЕК+ скорее увеличат добычу, чем будут ждать значительного роста цен на нефть и тем самым стимулировать других производителей увеличивать добычу, полагает эксперт.



Как участники сделки ОПЕК+ подталкивали котировки к росту

По словам Дарьи Козловой из Vygon Consulting, благодаря действиям ОПЕК+ в первом квартале 2021 года, по данным EIA, на рынке прогнозируется дефицит в 2,3 млн б/с. С учетом восстановления мировой экономики и активной вакцинации есть все предпосылки для повышения добычи всеми участниками со второго квартала 2021 года, считает госпожа Козлова. Она подчеркивает, что в первом квартале Саудовская Аравия добровольно сокращает добычу сверх своих обязательств. Резкое возвращение этих объемов в апреле, добавляет эксперт, окажет давление на рынок и цены.



Дмитрий Козлов