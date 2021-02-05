СССР: 1991-й, последний…, - Алексей Чичкин

07:41 08.02.2021 СССР: 1991-й, последний…

Краху советской державы активно помогали изнутри. Заметки очевидца

Алексей Чичкин

05.02.2021



Работая в системе Госплана СССР с 1983 г. до октября 1991-го включительно, трудно было не поражаться тому, насколько быстрым был процесс парализации системы планирования и управления экономикой и в целом страной в 1990-м, и особенно в 1991 году. Причем уже в начале 1991-го, пока еще союзные, республики организовали обструкцию центральных союзных ведомств. И все это – при попустительстве профильных правоохранительных органов, функции которых уже к началу 1991 года были тоже парализованы.



Так, представители госпланов союзных республик, как по команде, в январе-апреле 1991-го были отозваны из Госплана и других союзных ведомств. А с января 1991 г. из союзных республик перестала поступать социально-экономическая информация в центральные ведомства. На запросы Госплана в "братских" столицах не реагировали или, в лучшем случае, отвечали отписками: дескать, не успеваем, вскоре данные направим и т.п.



А в апреле-мае 1991 г. перестала поступать в общесоюзные фонды продукция из "братских" республик. Вскоре к аналогичным мерам приступили в автономных республиках. Скорее всего, была чья-то команда, чтобы такими действиями ускорить экономическое разрушение страны…



Странной, мягко говоря, была позиция советских МВД и КГБ: никакой реакции с их стороны на обращения центральных ведомств по упомянутым вопросам. И периодические отписки: дескать, разбираемся, сообщим о принятых решениях. Коих так и не последовало.



Проведенный в системах Госплана–Госснаба СССР в январе-марте 1991-го анализ отчетности о реальном выполнении планов последней 12-й (1986–1990) и предыдущих двух пятилеток показал, что, во-первых, эти планы абсолютно не выполнены. А во-вторых, отчетность по двум предыдущим пятилеткам оказалась "липовой", самое меньшее, на треть. Причем по республикам Закавказья уровень "липовой" отчетности по тем пятилеткам превышал 50%, по республикам Прибалтики - более 60%, Украины - до 50%, по республикам Средней Азии - до 60%, по другим республикам (Белоруссия, Молдавия) - около 40%. Но по РСФСР эта планка была примерно в 30% ("Динамика выполнения плановых показателей по союзным республикам", Коллегия Госснаба СССР, ДСП, 1991 г.)



Кроме того, по данным Госкомстата СССР (1990–91 гг.), в суммарной рублевой стоимости общесоюзного потребления товаров и услуг в стране, включая импортные товары (в тогдаших среднегодовых ценах), фактическая доля РСФСР на протяжении 3-х истекших десятилетий составляла немногим больше 20% (иногда - около 25%). Хотя именно РСФСР обеспечивала не меньше 45% совокупного советского ВВП. Зато доля, например, республик Прибалтики (в целом) в общесоюзном "потребительском" реестре превышала 20%, Закавказья - около 25%, Украины и Средней Азии (в целом) – не меньше 35%.



Словом, пыталась как-то замедлить распад экономического комплекса СССР только Россия. К тому же именно РСФСР десятилетиями была донором весьма быстрого социально-экономического развития "братских" республик. Как и столь же "братских" стран Восточной Европы.



Более того: как выяснилось в Госплане и Госснабе СССР весной 1991-го, профильные контролирующие органы Центра предпочитали с конца 70-х не проверять отчеты о выполнении пятилетних планов, поступающие из союзных республик!



Этот процесс возник и развивался по мере ослабления партийно-государственного управления страной, особенно "окраинными" республиками, вскоре после 1953 года. Ведь официальная дискредитация сталинского периода в 1956-м и в последующие годы, стала психологической подпоркой для послесталинской партгосноменклатуры, уверовавшей, и небезосновательно, в безнаказанность за очковтирательство.



А для "спокойствия" этой номенклатуры и по ее требованию общесоюзное министерство государственного контроля было упразднено 23 августа 1957 года. Навсегда...



Вот, к примеру, рассекреченный в 2015 г. доклад первого заместителя генпрокурора СССР А.Н. Мишутина 10 октября 1962 г. в ЦК КПСС: "…По имеющимся в Прокуратуре СССР данным, в 1962 году в целом ряде колхозов, совхозов, строительных организаций и промышленных предприятий Украинской, Белорусской, Молдавской, Киргизской, Туркменской, Азербайджанской, Литовской, Латвийской, Эстонской, Армянской союзных республик, Калининской, Калининградской, Свердловской, Кировской, Тюменской, Читинской, Новосибирской, некоторых других областей и автономных образований РСФСР имеют место многочисленные факты приписок, очковтирательства, обмана государства. Значительная часть продукции и услуг не значится в официальных отчетностях.



... В частности, отделения Госбанка Эстонской ССР при выявлении приписок к фактическому объему работ/продукции, как правило, не ставят вопрос о привлечении виновных лиц к ответственности. Что имеет место в отделениях Госбанка и в большинстве других союзных республик. ... Факты приписок, очковтирательства и обмана государства, в том числе посредством взяточничества, не прекращаются" (см. "Коммерсантъ Власть", N 31, 17.08.2015).



Эти тренды нарастали, как рассказывал мне в 1987 г. академик-экономист Т.С. Хачатуров (1906–1989), еще и потому, что примерно с 1960-х, но особенно с середины 1970-х высшее руководство страны хотело видеть сугубо благостную картину в экономике, межнациональных, межреспубликанских взаимоотношениях. Естественно, что под такой курс подлаживались местные власти, руководство предприятий, номенклатурные органы.



Для самосохранения все они "сплотились" в круговую поруку, направляя "желаемую" информацию в вышестоящие инстанции. Потому большинство предложений экономических НИИ, экспертного сообщества в сфере невоенной экономики и, тем более, по сглаживанию межреспубликанских противоречий противоречили "благожелательным картинкам".



"Соответственно они, - по словам Т. Хачатурова, - не доходили наверх, либо не получали отклика из руководящих структур".



Очевидно, что все упомянутые и смежные тенденции комплексно добивали страну и без "перестроечных новаций", лишь ускорявших ее разрушение. А в таких условиях мартовский 1991 г. референдум о сохранении Союза ССР был, на мой взгляд, пропагандистским прикрытием курса на ускоренный развал СССР…



И ведь что еще интересно: уже в середине 1990-го власть официально - выступлением тогдашнего председателя Совета министров СССР Н. Рыжкова 25 мая 1990 г. на сессии Верховного Совета СССР - объявила курс на так называемую регулируемую государством рыночную экономику (РГРЭ), ни словом не вспоминая о 12-й пятилетке (1985–1990), утвержденной XXVII съездом КПСС в 1986 г. (подробнее о постановлении об РГРЭ см. здесь).



А что же тогда с ежесуточными рекордами во всех отраслях экономики, с досрочными перевыполнениями пятилетних планов, о чем ежечасно вещали советские СМИ десятки лет, в том числе все 80-е?



Значит, или все, или, по крайней мере, почти все это - было фикцией, лживой отчетностью, показухой, и на это - скорее всего, намеренно - закрывали глаза в вышестоящих инстанциях. Иначе советская экономика, да и вся страна не могли бы оказаться в агонии лишь за считанные годы!



Но разрушали не только СССР: 28 июня 1991 г. в Будапеште представили правительств Болгарии, Венгрии, Вьетнама, Кубы, Монголии, Польши, Румынии, распадающихся СССР и Чехословакии договорились распустить СЭВ. Возражали Монголия, Вьетнам, и особенно активно Куба. Но другие страны - их было большинство - уже объявили о "завершении" социализма; советская же сторона была среди инициаторов роспуска этой организации, сформированной еще в 1949–50-м годах.



В середине июля 1991 г. я с некоторыми коллегами по Госплану СССР был на неофициальном - заключительном совещании Исполкома СЭВ в Москве (автор периодически работал в СЭВе в 1984–91 гг.).



Нужно было видеть, как, с трудом сдерживая слезы, представители уже бывших соцстран и уже отправленные там в отставку обсуждали последствия происходящего почти во всех соцстранах и роспуска СЭВа.



В преобладающем большинстве, подчеркну, то были высокопрофессиональные работники с феноменальными знаниями об очень многих предприятиях своих стран и стран-партнеров по СЭВу, о трендах в мировой экономике. И были они подлинными интернационалистами.



После этого совещания никто никуда не спешил, о многом хотелось еще поговорить… О том, например, насколько прозорливы были КНР и КНДР еще в начале 60-х, когда, в связи с их несогласием с хрущевской и дальнейшей идеологической и экономической политикой СССР, отказались вступить в СЭВ. По той же причине СЭВ с 1962 г. покинула Албания. А социалистический (с 1975-го) и дружественный СССР Лаос "предусмотрительно" воздержался вступить в эту структуру, учитывая причины неучастия в СЭВе Пекина, Пхеньяна и Тираны.



Однако апофеозом разрушения была срежиссированная сверху провокация в виде небезызвестного ГКЧП. Приказавшего, с одной стороны, всем союзным ведомствам приостановить работу до особого распоряжения. А с другой - запретившего выступления в поддержку этого комитета.



А с провалом ГКЧП началась "охота на ведьм" и в распадающемся Госплане СССР. Помнится, в госплановском Институте комплексных транспортных проблем СССР быстро создали "комиссию": кто, что говорил и делал в дни ГКЧП. С обличительными собраниями и заверениями в "приверженности демократии".



Причем организовывали это местные парткомитеты, куда сразу же были включены местные "проельцинские ультра". Директор ИКТП, доктор экономических наук, человек высокой эрудиции и культуры Вячеслав Иванович Арсенов – мой соавтор по ряду публикаций в СМИ (напр. В. Арсенов, А. Чичкин, "Трансазиатская магистраль - путь к интеграции в Азии", "Проблемы Дальнего Востока", М., 1991, N4) – был обвинен в "противодействии демократии, суверенитету России, потворствовании ГКЧП". Но поддержка В.И. Арсенова большей частью коллектива предотвратила фабрикацию дела о его политической "неблагонадежности".



Во внешнем же аспекте характерно то, что уже 19 августа 1991 г. – в день объявления о ГКЧП – министры иностранных дел стран Европейского союза решили заморозить программы (с 1988 г.) помощи ЕС Советскому Союзу на общую сумму в 945 млн долл.



Зато уже 20 августа – тогда еще не был распущен ГКЧП - российского президента Б. Ельцина беспрепятственно посетили представители посольств США и Германии, выразив ему официальную поддержку. Но для ускорения развала СССР ту программу помощи ЕС так и не восстановил...



В этой связи, хотел бы отметить, что ряд подробностей "доверительных" переговоров Горбачева с Дж.Бушем на Мальте (2–3 декабря 1989 г.), где, скорее всего, были обсуждены дальнейшие события в Восточной Европе и СССР, – стали известны разведке тогдашней Ливии (расположенной, как известно, невдалеке от Мальты).



О чем сообщили нам, небольшой группе советских журналистов, представители ливийского посольства в Москве.



По ряду данных, той же информацией обладали и в сталинистской (тогда) Албании, где некоторые подробности такой информации были опубликованы, хотя не массовым тиражом...



Тем временем в Госплан и некоторые другие советские ведомства поступали зарубежные комментарии, оценивающие ГКЧП как провокационный спектакль. Естественно, что в разрушаемом СССР такие комментарии не публиковались легальной прессой. Приведем некоторые из них.



Скажем, Казимеж Мияль (1910 – 2010), один из руководителей Польши в 1947–55 гг., основатель и руководитель полулегальной Коммунистической партии Польши в 1965–96 гг., восстановленной с 2002 года:



"Создание ГКЧП было хитроумным ходом для ускорения распада СССР и КПСС. Хотя немногие участники ГКЧП были посвящены в эту комбинацию, организованную проамериканским руководством КГБ. Подтверждает это уже тот факт, что ГКЧП запретил коммунистическим организациям и промышленным предприятиям демонстрации в поддержку ГКЧП. Хотя антисоветские манифестации были тогда почти по всей стране.



Эрозия советского руководства с внедрением туда западной агентуры, начатые во времена Хрущева, привели вскоре к ее смычке с руководителями-перевертышами. Все они ждали своего часа, и с устранением К. Черненко этот час настал.



А нараставший кризис в стране деморализовал рядовых коммунистов и большинство населения. Тем более что тех и других деморализовали антисталинская истерия в СССР и провальная хрущевская программа КПСС о создании коммунизма к 1980 году.



Потому они не стали защищать СССР".



Хосе Мария Сисон (род. в 1939 г.), доктор права и исторических наук, основатель-руководитель (с 1968 г.) полулегальной Коммунистической партии Филиппин:



"Ревизионистское предательство и капиталистическая реставрация в СССР и почти во всех других социалистических странах начались вскоре после устранения Сталина. Эпилогом стал приход к власти предателей социализма. Они, чтобы побыстрее устранить СССР с КПСС, учредили некий ГКЧП, заранее обреченный на разгром. Не позже 1987 года можно было предотвратить крах СССР и КПСС. На что оппоненты Горбачева не решились, опасаясь потерять свои номенклатурные подачки".



Вилли Дикхут (1904–1992), основатель-руководитель (1973–1992) легальной Коммунистической партии Германии; экономист, автор 6-томного исследования "Реставрация капитализма в СССР" – издано в ФРГ, КНР, Албании, Румынии, КНДР в 1972–89 гг., в РФ в 2004 г.:



"Опошление сталинского периода обозначало пролог долговременной линии на разрушение СССР и КПСС. А завершила эту линию комбинация с созданием ГКЧП, чтобы более публично обесчестить КПСС и СССР. Что удалось в полной мере".



Муаммар Каддафи, глава Ливии в 1969–2011 гг.:



"Создание ГКЧП – долгожданный шаг в правильном, стратегическом направлении, чтобы сохранить СССР. Надеюсь, этот шаг не запоздалый".



Саддам Хусейн, глава Ирака в 1979–2002 гг.:



"Создание ГКЧП и его решительные действия позволят восстановить державный статус СССР, чтобы остановить все более наглую экспанцию США".



По данным отдела международной информации ЦК КПСС (этот отдел был упразднен 27 августа 1991 г.), также поддержали создание ГКЧП или одобрительно об этом высказывались руководящие политические деятели (или их представители) КНДР, Кубы, Зимбабве, самопровозглашенной (в 1976 г.) Западносахарской республики, руководство бывших (до 1991 г.) социалистических Албании и Эфиопии.



Характерно также мнение бывшего главы Верховного Совета СССР (в 1990–91 гг.) Анатолия Лукьянова:



"ГКЧП - это отчаянная, но плохо организованная попытка группы руководителей спасти СССР; это попытка людей, веривших, что их поддержит президент Горбачев. А 8 декабря 1991 года главы трех республик в Беловежской Пуще, ликвидируют союзное государство: вот это настоящий переворот. Такова реальность именно августовско-декабрьского переворота".



("Зарубежные оценки событий в период ГКЧП", Международный отдел ЦК КПСС, ДСП, М., 25.08.1991).



Впрочем, заявление 25 декабря 1991 г. тогдашнего президента США Дж. Буша в связи с упразднением СССР было сразу растиражировано уже в бывшем СССР:



"...Соединенные Штаты приветствуют исторический выбор в пользу свободы, сделанный новыми государствами Содружества-СНГ. Несмотря на потенциальную возможность нестабильности и хаоса, эти события явно отвечают нашим интересам" ("Известия" за 26 декабря 1991 г.).



Характерно, что опровержения всех этих оценок не было, нет, и едва ли произойдет... Источник - столетие

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