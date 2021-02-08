 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDAFacebook  RSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Понедельник, 08.02.2021
09:10  Сократим бедность, запретим рубку чинар на дрова... Мирзиеев утвердил "Госпрограмму на 2021 год"
09:07  Голову пеплом. Мятежный бухарский прокурор Фозилов сам "добровольно" уволился
09:00  В Ошмякистане, указом президента Киргизии, образован новый город - Базар-Коргон
08:52  Закидать кочерыжками. Отунбаеву и Жээнбекова требуют уволить из экс-президентов Кыргызстана
08:37  Новая структура Кыр-правительства. Плюсов мало, минусов много, - Азамат Акенеев
08:23  Упадок и крах американской империи: величайшая проблема Джо Байдена, - М.Бенджамин, Н.Дэвис
07:41  СССР: 1991-й, последний…, - Алексей Чичкин

07:19  В ритме сланца. Рост добычи нефти в США может подстегнуть ее в ОПЕК+
07:16  Не проткни! Дочь бывшего президента Кыргызстана занялась танцами на шесте
07:11  Зеленский как "разочарование года" бьет рекорд непопулярности, - Св.Князев
07:10  Независимость Шотландии укрепит стабильность и безопасность Европы, - Д.Минин
07:02  Элитного тадж-буржуина Хаеева (ООО "Хима", сын экс-премьера) посадили на 8 лет
06:59  ТаджГосэнергохолдинг "Барки точик" задолжал за уголь 120 млн сомони
06:51  "Они" вместо "он" и "она". Проглотят ли США "детрампификацию"? - Петр Сафонов
06:49  Наука доказала. Казахский певец Кудайберген действительно кыргыз... приаральский
06:43  Кордайское побоище: трагедия, которая ничему нас не научила, - Нуртай Мустафаев
06:41  КазАкимы... Лучшие люди нашего города? - Д.Ашимбаев
01:41  COVID-19: Как спастись от третьей волны
01:40  Премьер Индии рассказал о глобальном заговоре против индийского чая
01:38  Новая стратегия США: Продажная элита России будет тараном против Китая, - "СП"
00:27  Главе КырКНБ Ташиеву (лидеру "ошмяков") в Германии будут удалять опасный тромб
00:13  Байден устанавливает для Эр-Рияда новые правила игры, - И.Субботин
00:08  Польской беженке Райкуль Жапаровой (сестренка) отменили приговор за мошенничество
Воскресенье, 07.02.2021
21:51  Умер экс-госсекретарь США Шульц, облапошивший Горбачева
16:54  В Египте нашли мумию с золотым языком (фото)
16:50  Дунгане Кордая учат казахский - как изменилась их жизнь через год после беспорядков
16:46  "Иногда нам трудно дышать". Насколько загрязнен воздух в Душанбе?
16:41  КазНувориши хотят застроить виллами и гостиницами заповедное урочище Бозжыра
16:38  Скончался Мирзо Бегматов - Герой Сталинграда и экс-1-й секретарь Кулябского горкома КПСС Таджикистана
16:37  Не брат ты мне: у Турции и США очередной кризис в отношениях
15:47  Умер легендарный боксер-чемпион Лео Спинкс, ушатавший самого Мохаммеда Али
10:33  Могучее царство Востока: Кыргызский каганат времен Темных веков, - А.Крохмаль
10:09  УкрРеформа образования как введение системы социального апартеида, - В.Пойманов
10:03  "Мягкая сила" и "Спутник V": Россия расширяет свое присутствие в мире, - El Mundo
09:55  В Йемене схвачен лидер арабского крыла "Аль-Каида" Халид Батарфи
09:41  ТаджСемейноАлюминиевую Талко возглавил Наджибулло Раджабов
09:30  Красотка Айжан Садыркулова (дочка экс-главы АП КР) будет исполнять роль главы Счетной палаты Кыргызстана
09:18  Новая Конституция: спорная редакция может ударить по имиджу Садыра Жапарова, - 24.kg
09:09  Цикл имени Порошенко. Как новый имидж Зеленского поможет ему удержать власть, - К.Скоркин
08:50  Мьянма переболела демократией, - С.Строкань
01:34  США уходят из Афганистана: Какие уроки Советского Союза выучила Америка
00:56  Тегеран повышает ставки в торге с Вашингтоном, - Александр Марьясов
00:53  Наши люди путают латинский алфавит с латинским языком, - Аташбеккызы
00:38  Сдохни, Сколково! В Казахстане создадут "национальный кластер искусственного интеллекта" весом $1 млрд
Суббота, 06.02.2021
22:43  Нужна ли "фатимизация" казахских женщин и "мухамедизация" казахских мужчин? - Н.Нуртазина
22:26  "По икрам и пяткам бьют дубинками...". 50 дней в туркменских тюрьмах (заметки бывалой)
17:34  Made in KZ: зачем Казахстану производить узбекские духовки и нагреватели
17:20  "Политический стриптиз" президента США, - Мих.Ростовский
17:10  Война с Китаем из-за Тайваня? - Чэз Фримен
17:09  УзПрез Мирзиеев "спонтанно" посетил махаллю в Фергане. Пипл в восторге (видео)
16:58  "Энергетический Перл-Харбор" 1973 года (уроки кризисной истории), - И.Макаров, Л.Чупилкин
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    Кыргызстан   | 
Новая структура Кыр-правительства. Плюсов мало, минусов много, - Азамат Акенеев
08:37 08.02.2021

Азамат Акенеев специально для ИА "24.kg"
8.02.21

В последние дни одной из наиболее обсуждаемых тем стала новая структура правительства, которую молниеносно представили и еще быстрее утвердили.

Кем она была разработана, какие цели при этом преследовали, никто толком не объяснил и, кажется, не собирается. Попробуем разобраться сами.

Что сразу бросается в глаза? Из 48 министерств, комитетов, агентств, служб в новой структуре правительства остается всего 12 ведомств.

Практически ликвидирован институт вице-премьеров. В новой структуре правительства есть один заместитель премьер-министра, оставленный, по видимости, на случай форс-мажора.

Статус вице-премьера присвоили министру финансов и экономики, что автоматически возвышает его над другими членами правительства.

Традиционных кураторов социального, силового и экономического блоков теперь в кабмине нет.

Казалось бы, долгожданная цель по сокращению бюрократии в стране достигнута. Госорганов стало меньше в четыре (!) раза. Однако не все так просто.

Сомнения остаются
Оптимизация государственного управления заключается не в количестве министерств и ведомств. По большому счету гражданам все равно, сколько министерств в стране - одно или сто. Их интересуют следующие вопросы:

качество предоставляемых государственных услуг (образование, здравоохранение, безопасность, экология, выдача документов и другое);
насколько быстро и эффективно государственная машина выполняет свои обязанности;
уровень регуляторной нагрузки (насколько сильно и насколько обоснованно государство вмешивается в жизнь граждан);
расходы государства на содержание государственного аппарата.
Достигнет ли проводимая реформа этих целей? Пока остаются большие сомнения. Ведь госорганы есть смысл сокращать только при условии, если их функции не востребованы гражданами или мешают им.

Слияние государственных органов целесообразно только в том случае, если они выполняют дублирующие функции и обязанности, в противном случае слияние может породить конфликт интересов.

Сокращение государственных расходов на бюрократию возможно только в случае сокращения числа чиновников, а не министерств и ведомств. Чтобы реорганизация и оптимизация достигли этих целей, требуется детальный функциональный анализ каждого государственного органа.

Что теперь имеем
Что же мы получили сейчас? Во-первых, в некоторых новых министерствах объединили органы с противоположными задачами. Яркий пример - новое Министерство экономики и финансов.

В чем конфликт? Для развития экономики необходимо делать долгосрочные шаги, которые вполне возможно в краткосрочной перспективе приведут к увеличению государственных расходов (например, предоставление льготных кредитов приоритетным отраслям, инвестиции в инфраструктуру) или сокращению государственных доходов (например, снижение налогового бремени или упрощение налогового администрирования). Будет ли предпринимать эти шаги Министерство финансов, чьей главной задачей является свести в бюджете концы с концами здесь и сейчас? Вопрос риторический.

Недаром бизнес-сообщество выступило с обращением, что Министерство экономики необходимо оставить самостоятельным органом.

Или возьмем вопрос экологии. Раньше этим занималось Государственное агентство охраны окружающей среды и лесного хозяйства, у которого не было других задач, кроме защиты экологии. Сейчас функции распределили между разными новыми министерствами, у которых есть свои более приоритетные задачи.

Будет ли Министерство сельского хозяйства думать об экологии или будет больше переживать, как увеличить производство сельскохозяйственной продукции, ввести в оборот новые земли (того же Лесного фонда, которые им отдали), использовать для сельскохозяйственных целей дополнительные водные ресурсы тоже вопрос очевидный.

А ведь это так или иначе, но вредят экологии, так как сокращают естественные экосистемы. Нам, по всей видимости, остается радоваться, что экологию не отдали в Министерство экономики.

Политику в области архитектуры отдали в Министерство транспорта, таким образом, вопрос, нужно ли строить новые дороги, даже если это нарушает архитектурный ансамбль и права жителей на благоприятную среду обитания, тоже больше вряд ли встанет на повестке дня.

Никакой экономии
Отдельные функции правительства, такие как внедрение инноваций, развитие туризма и некоторые другие, вообще не перешли ни одному органу, во всяком случае, в названиях министерств их не видно.

Очевидно, что сократили государственные органы на скорую руку без детального анализа эффективности.

Некоторые важные функции государства либо пострадают, либо вообще будут утеряны.

Что еще интересно: особой экономии от реорганизации мы не увидим. Ведь слияние госорганов произошло механически. Уже озвучено, что госслужащие продолжат выполнять свои обязанности, как и ранее.

Озвученные суммы экономии в 70 миллионов сомов - это как слону дробина. Да их, скорее всего, поглотил бардак, который сейчас воцарится в госорганах из-за слияния.

Единственным плюсом в проведенной реорганизации структуры правительства вижу то, что, возможно, ускорится процесс согласования правительственных решений. Также радует, что стало меньше кресел, на которые так заглядывались политики.

А в остальном уверен, что предложенная структура правительства нуждается в серьезной доработке, которую необходимо проводить с учетом достижения целей улучшения эффективности работы государственной машины и улучшения качества государственных услуг для граждан.

Источник - 24.kg
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1612762620
Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Казахстан занял 29 место в рейтинге ООН по уровню развития электронного правительства
- Н.Нигматулин: мажилисмены рассмотрят неколько важных международных соглашений
- А. Мамин: приоритеты председательства РК в ЕАЭС учитывают вызовы и возможности в новых условиях
- Кадровые перестановки
- Немного об акимах
- Кордайское побоище: трагедия, которая ничему нас не научила
- Свыше $738 миллионов неэффективно потрачены во время коронакризиса в Казахстане - Счетком
- Сенаторы обсудили проблемы промышленных предприятий
- Казахстан продолжает терять население
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  