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|Закидать кочерыжками. Отунбаеву и Жээнбекова требуют уволить из экс-президентов Кыргызстана
08:52 08.02.2021
5 февраля 2021, Бишкек - 24.kg, Дарья ПОДОЛЬСКАЯ
Начался сбор подписей за лишение статуса экс-президента Отунбаевой и Жээнбекова
В Кыргызстане начался сбор подписей за лишение статуса экс-президента Розы Отунбаевой и Сооронбая Жээнбекова. Иницатором выступил блогер Чингиз Капаров.
Как он объяснил 24.kg, это связано с тем, что Отунбаева в 2010 году не участвовала в выборах в качестве альтернативного кандидата, а Жээнбеков был вынужден на волне народных протестов в октябре 2020-го досрочно уйти в отставку. "Во время правления обоих страна понесла недопустимые потери", - отметил Чингиз Капаров.
Фото из социальной сети Facebook. Подписной бланк
Сбор подписей проходит в Бишкеке в здании "Илбирс" на площади Ала-Тоо с 10.00 до 18.00 каждые пятницу и субботу.
Чтобы народная инициатива поступила на рассмотрение в Жогорку Кенеш, необходимо собрать 300 тысяч подписей.