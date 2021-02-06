Закидать кочерыжками. Отунбаеву и Жээнбекова требуют уволить из экс-президентов Кыргызстана

08:52 08.02.2021

5 февраля 2021, Бишкек - 24.kg, Дарья ПОДОЛЬСКАЯ

Начался сбор подписей за лишение статуса экс-президента Отунбаевой и Жээнбекова



В Кыргызстане начался сбор подписей за лишение статуса экс-президента Розы Отунбаевой и Сооронбая Жээнбекова. Иницатором выступил блогер Чингиз Капаров.



Как он объяснил 24.kg, это связано с тем, что Отунбаева в 2010 году не участвовала в выборах в качестве альтернативного кандидата, а Жээнбеков был вынужден на волне народных протестов в октябре 2020-го досрочно уйти в отставку. "Во время правления обоих страна понесла недопустимые потери", - отметил Чингиз Капаров.



Фото из социальной сети Facebook. Подписной бланк

Сбор подписей проходит в Бишкеке в здании "Илбирс" на площади Ала-Тоо с 10.00 до 18.00 каждые пятницу и субботу.



Чтобы народная инициатива поступила на рассмотрение в Жогорку Кенеш, необходимо собрать 300 тысяч подписей.