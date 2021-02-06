Голову пеплом. Мятежный бухарский прокурор Фозилов сам "добровольно" уволился

09:07 08.02.2021

Прокурор Бухары освобожден от должности

Прокурор Бухары Жасур Фозилов освобожден от должности по собственному желанию, сообщили в Генпрокуратуре. Он проработал чуть больше 1,5 месяцев после проверки республиканской межведомственной комиссии, образованной после его обращения к президенту.



Прокурор Бухары Жасур Фозилов освобожден от должности, сообщили "Газете.uz" в пресс-службе Генеральной прокуратуры Узбекистана.



"Освобожден от должности по собственному желанию и находится в распоряжении кадров прокуратуры Бухарской области", - заявили в ведомстве, указав, что он "временно не работает".



Напомним, 11 декабря прокурор Бухары выступал с обращением к президенту и главе его администрации из-за дела, в котором, возможно, замешан генпрокурор Нигматилла Юлдашев. Он утверждал, что в отношении него началась проверка, когда он поручил вызвать на допрос представителя компании Mustahkam Qurilish Development, который якобы в хороших отношениях с главой Генпрокуратуры. Ведомство сообщило, что проверка ведется на основе жалобы предпринимателя, который заявил об угрозе со стороны прокурора.



Затем 14 декабря была создана Республиканская межведомственная комиссия для изучения доводов прокурора.



По итогам проверки комиссии Жасур Фозилов 20 декабря был восстановлен в должности прокурора Бухары.



Ознакомившись с решением комиссии, он заявлял, что поднятые им вопросы были изучены справедливо и объективно. При этом комиссия подтвердила и недостатки в работе самого прокурора, за которые он должен понести ответственность. 21 декабря генпрокурор объявил ему выговор.



Отдельные вопросы, которые прокурор затрагивал в своем обращении, должны были рассмотреть в гражданском суде. Комиссия тогда установила, что предприниматели, жаловавшиеся на Жасура Фозилова, прикрывались именем генпрокурора страны.