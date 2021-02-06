Сократим бедность, запретим рубку чинар на дрова... Мирзиеев утвердил "Госпрограмму на 2021 год"

09:10 08.02.2021 Президент утвердил Госпрограмму на 2021 год. Главное

Льготы бизнесу, изменения в пенсионной системе, высшем образовании и таможенной сфере, укрепление здоровья населения и меры по сокращению бедности, популяризация туризма, отмена монополии на рынке энергоресурсов, оптимизация штата чиновников и другое - главное из утвержденной Госпрограммы на 2021 год. На ее реализацию направят 29,5 трлн сумов, 2,6 млрд долларов и 57,3 млн евро.



Президент Шавкат Мирзиеев 3 февраля подписал указ о Государственной программе "Год поддержки молодежи и укрепления здоровья населения". На ее реализацию направят 29,5 трлн сумов, 2,6 млрд долларов и 57,3 млн евро. (в 2020 году - 18,2 трлн сумов и 10,3 млрд долларов).



Бизнес



Для поддержки предпринимателей в условиях пандемии коронавируса до 31 декабря 2021 года продлевается срок действия:



отсрочки по уплате земельного налога и налога на имущество для предпринимателей, осуществляющих деятельность в сфере туризма, транспорта и общественного питания, по состоянию на 1 января 2021 года (на 400 млрд сумов для 20 тысяч предприятий);

приостановления начисления пени на задолженность по налогу на имущество и земельному налогу предпринимателям, испытывающим временные трудности, по состоянию на 31 декабря 2020 года, а также требования о неприменении мер принудительного взыскания налоговой задолженности, предусмотренных в в указе президента от 19 марта 2020 года (УП-5969) (ожидается, что в 2021 году 2718 предпринимателей получат льготы на 80 млрд сумов);

суммы беспроцентной отсрочки (рассрочки) остатка налога на имущество и земельного налога по состоянию на 31 декабря 2020 года, предоставленной период пандемии;

моратория на проведение налогового аудита субъектов малого предпринимательства, своевременно уплачивающих налоги и другие обязательные платежи, с поэтапным внедрением системы "риск-анализ" при проведении налогового аудита для сокращения доли "теневой экономики".

С 1 марта внедряется порядок свободной реализации Навоийским горно-металлургическим комбинатом через биржу серебра производителям ювелирных изделий.



Высшее образование

Начиная с 2021/2022 учебного года внедряется грант президента для 200 молодых людей, набравших максимальные баллы на вступительных экзаменах в вузы. До 1 апреля поручено разработать порядок внедрения гранта и сформировать единый электронный реестр.



Внедряется практика предоставления образовательного кредита семьям с двумя и более детьми, обучающимися в вузах на контрактной основе, и его погашения после окончания учебы.



Документом поручено выделить целевые ресурсы банкам на кредиты за счет средств госбюджета.



Число грантов для высшего образования увеличат на 25%, грантов для девушек из нуждающихся семей - в 2 раза. Также внедряется система выделения гранта частным высшим образовательным учреждениям на подготовку специалистов.



Внедряется новый порядок предоставления академического отпуска:



студентам, изъявившим желание получить академический отпуск, обучение на срок академического отпуска по их собственному желанию переводится на заочную и дистанционную форму (если в вузе имеются такие формы обучения) с созданием возможности получения непрерывного самостоятельного образования;

студентам, не имеющим возможности продолжить образование в традиционной форме по причине ухода за больным членом семьи, также предоставляется право получения академотпуска;

отменяются количественные ограничения на предоставление академотпуска студентам в период обучения;

отменяется практика переобучения студентов, вернувшихся из академотпуска, по ранее пройденным предметам.

(В 2015-2020 годах 2631 студент взял академический отпуск по разным причинам.)



С 1 сентября научным советам престижных вузов поэтапно передаются полномочия по присвоению научных степеней и научных званий.



С 1 апреля поручено:



увеличить в 5 раз число молодежи, направляемой на учебу в магистратуру и докторантуру престижных зарубежных вузов по линии Фонда "Эл-юрт умиди" (в 2019 году было отправлено 49 человек);

внедрить систему обучения по образовательным программам бакалавриата за рубежом за счет Фонда "Эл-юрт умиди" и обеспечить в 2021 году направление за рубеж 100 молодых людей;

внедрить практику проведения регулярного отбора кандидатов для всех граждан Узбекистана, независимо от их места работы и жительства в республике, по образовательным программам Фонда "Эл-юрт умиди" на основе открытого конкурса стипендий;

внедрить порядок проведения конкурса стипендий для программ обучения в бакалавриате, магистратуре и докторантуре на основе заявок престижных зарубежных образовательных, научных или других учреждений.

Здоровье населения и соцзащита



С 1 июля среднему медицинскому персоналу на основе самозанятости самостоятельно разрешается заниматься медсестринским делом.



До конца 2021 года поручено обеспечить жильем 900 круглых сирот-выпускников домов "Мехрибонлик", нуждающихся в жилье.



В текущем году планируется построить здания 22 дошкольных образовательных организаций, 31 школы, 16 высших образовательных учреждений, 24 объектов здравоохранения и 23 спортивных объектов.



Для содействия в получении образования и обретении профессии детьми, нуждающимися в соцподдержке, лечения детей, страдающих тяжелыми болезнями, создается Фонд поддержки детей, куда из госбюджета выделяется 100 млрд сумов.



До 1 июня ожидается внедрение следующей практики поддержки лиц с инвалидностью:



перевод практики обеспечения нуждающегося населения протезно-ортопедическими изделиями и реабилитационно-техническими средствами на систему выдачи сертификата с созданием возможности приобретать протезно-ортопедические изделия и реабилитационно-технические средства по своему выбору у любого производителя за счет средств (сертификата), выдаваемых государством;

назначение инвалидности на бессрочный период признанному лицом с инвалидностью гражданину с анатомическими дефектами, имеющими явные признаки инвалидности, без проведения дополнительного освидетельствования для получения клинико-функциональных сведений.

Пенсии

С 1 июня устанавливается новый порядок в системе пенсионного обеспечения:



при назначении пенсии трудовой стаж за период до 2005 года, когда не велась электронная база данных о зарплате и трудовом стаже, рассчитывается на основе имеющихся в трудовой книжке записей о трудовом стаже лица без истребования подтверждающих документов;

отменяется проверка и взыскание излишних выплат по назначенным, пересчитанным пенсиям и пособиям за период трех и более лет;

работающим гражданам предоставляется право добровольно платить каждый месяц из собственных доходов социальный налог для будущего пенсионного обеспечения их неработающих супругов;

пенсии и пособия назначаются и выплачиваются по желанию гражданина по месту постоянной регистрации или месту временного пребывания;

заявления на получение пенсий и пособий в безналичной форме оформляются гражданами в процессе открытия пластиковых карт в банках или через мобильные приложения без обращения в отделения Пенсионного фонда;

отменяется обязательство лиц, получающих пенсии в безналичной форме, посещать каждые шесть месяцев Пенсионный фонд и ответственных работников - проводить с выездом на места мониторинг с определением утраты гражданами права на пенсию на основе электронных сведений, предоставляемых министерствами и ведомствами.

Списывается задолженность по суммам излишних выплат, выявленная в результате проверок по правильному исчислению и выплате пенсий и пособий, по состоянию на 1 февраля (по состоянию на 1 января 2020 года задолженность порядка 4000 пенсионеров составляла 11,8 млрд сумов).



Сокращение бедности



Семьям с безработными членами, в том числе гражданам, включенным в "Железную тетрадь", "Женскую тетрадь" и "Молодежную тетрадь", для расширения возможностей занятия сельским хозяйством:



выделят земли от 0,1 до 1 гектара, в том числе из вновь освоенных, богарных, неиспользуемых земельных площадей, для занятия сельским хозяйством;

выделенные земли обеспечат оросительной системой (артезианскими колодцами, системой капельного орошения и др.) и электрической энергией;

выделят субсидии для освоения предоставленных земель (вспашки земель, закупки семян, саженцев и др.).

До 1 апреля поручено разработать проект постановления президента о внедрении системы содействия нуждающимся семьям для занятия сельским хозяйством исходя из возможностей и направлений развития каждого района.



Кроме того, будет внедрена практика выделения безработным, в том числе гражданам, включенным в "Железную тетрадь", "Женскую тетрадь" и "Молодежную тетрадь", желающим начать предпринимательскую деятельность и деятельность на основе самозанятости, субсидий в размере до 7 млн сумов на приобретение оборудования, рабочих инструментов, необходимых для начала деятельности.



Туризм

С 1 марта 2021 года по 1 июня 2022 года в рамках популяризации внутреннего туризма внедряется механизм возмещения части следующих расходов на путешествия по Узбекистану:



авиаперевозчикам - в размере 25% стоимости авиабилета по авиасообщениям на направлениях внутреннего туризма;

туроператорам и турагентам - в размере 15% стоимости авиа- и железнодорожных билетов по турам, организуемым для граждан и лиц без гражданства, постоянно проживающих в Узбекистане, а также в размере 10% стоимости услуг средств размещения по размещению (гостиничные услуги). При этом возмещение части данных расходов предоставляется при условии не менее одной ночевки в средствах размещения, расположенных в регионах, в которые осуществлено путешествие.

Отмена монополии на рынке энергоресурсов

Отменяются таможенная пошлина на импорт сжиженного газа и разрешительные документы, требуемые для его импорта.



До 1 июня поручено разработать "дорожную карту" по формированию оптового рынка для производителей и импортеров путем внедрения рыночных механизмов в сферу обеспечения электрической энергией и природным газом.



Начиная с 1 августа крупным предприятиям должны предоставить право закупки электроэнергии и природного газа на основе импорта.



До 1 июля должна быть запущена электронная система, предоставляющая возможность автоматически формировать доходы и расходы фермерских хозяйств и направлять их в налоговые органы на основе принципа "Налоговик - помощник".



Таможня

С 1 июля устанавливается следующий порядок таможенного контроля:



поэтапная организация в порядке эксперимента внекатегорированных "таможенных постов удаленного электронного декларирования";

удаленное управление процессами таможенного оформления, кардинальное сокращение вмешательства человеческого фактора;

внедрение практики общего онлайн-контроля путем цифровизации процессов регистрации перевозчиков, проверки документов, взыскания платежей за оказанные им услуги, осуществляемые ветеринарными и фитосанитарными органами на границе.

Повышение эффективности госуправления



В текущем году поручено внедрить, в порядке эксперимента, порядок направления не менее 5% расходов при формировании бюджета по одному району (городу) в каждом регионе с учетом мнений граждан на решение проблем в махалле, обратив особое внимание на вопросы поддержки молодежи и укрепления здоровья населения.



В 2021 году должна быть оптимизирована численность работников госуправления в среднем до 15%.



До 1 марта должен быть разработан проект постановления президента, предусматривающий:



сокращение дублирующих ведомств, функций и бюрократических барьеров в управлении, излишнего числа заседаний;

оптимизацию вакантных на протяжении многих лет штатных единиц;

пересмотр рабочих процессов за счет передачи некоторых государственных функций частному сектору, сокращения лицензий и документов разрешительного характера, автоматизации процесса их выдачи;

упрощение процессов принятия решений в деятельности министерств и ведомств;

оптимизацию рабочих процессов за счет широкого внедрения цифровых технологий;

внедрение системы планирования работы министерств в разрезе района, города, села и махалли.

В рамках коренного совершенствования деятельности органов управления среднего и нижнего звена намечено:



для повышения эффективности управления областью, районом, городом и махаллей определить численность работников и размер их заработной платы с учетом специфики региона и объема работы;

внедрить четкую систему обучения руководителей и работников нижнего звена эффективной работе на основе новых требований и современных информационных технологий, а также постоянного повышения их квалификации.

До конца 2021 года поручено сократить излишние нормы для снижения регуляторного бремени и степени регулирования предпринимательства путем пересмотра действующих актов законодательства, в том числе отмены устаревших и утративших актуальность документов и систематизации разрозненных актов.



До 1 июля поручено наладить практику подготовки и принятия решений хокимиятами исключительно посредством специальной электронной системы "E-qaror" (за последние два года свыше 2500 решений хокимов были отменены в судах).



Прозрачность финансовых данных

С 1 мая должна начаться публикация в СМИ и в интернете следующих финансовых данных:



доходы и расходы внебюджетных фондов государственных органов;

закупки юридических лиц с государственной долей в уставном фонде (уставном капитале) 50 и более процентов, а также юридических лиц, 50 и более процентов уставного фонда (уставного капитала) которых принадлежит им;

размеры и получатели государственных субсидий и грантов.

"Е-Антикоррупция"

Агентство по противодействию коррупции реализует проект "Е-Антикоррупция", предусматривающий формирование Электронного реестра отношений, подверженных коррупции, по результатам рассмотрения внесенных госорганами и организациями предложений по устранению коррупциогенных факторов, глубокого анализа в разрезе сфер и отраслей, а также проведения общественных опросов.



Сокращение бюрократизма



Министерству юстиции поручено в месячный срок внести проект указа президента, направленный на коренное сокращение бюрократических преград во взаимоотношениях населения и предпринимателей с госорганами, предусматривающий:



расширение спектра госуслуг, доступных для граждан независимо от места их регистрации (постоянной или временной);

внедрение единого идентификационного номера, подтверждающего личность гражданина при оказании государственных, социальных и других услуг;

унификацию процессов государственной регистрации юридических лиц;

устранение практики представления документов в бумажном виде путем налаживания электронного документооборота между госорганами и организациями;

налаживание практики доведения гражданам и предпринимателям результатов оказанных госуслуг через почтовую связь;

внедрение опыта Карши по обеспечению доведения до каждой семьи услуг, оказываемых через центры госуслуг по принципу "центр - махалля - гражданин".

Гражданство и права человека

С 1 мая гражданами Узбекистана признаются лица без гражданства (не принявшие гражданство иностранного государства), прибывших до 1 января 2005 года и постоянно проживающих в стране, а также постоянно проживающих в стране на протяжении 15 лет при изъявлении ими желания (ожидается выдача гражданства около 20 тысячам человек).



До 1 июня планируется передать полномочия по подаче представления о замене наказания более мягким и условно-досрочном освобождении от учреждений по исполнению наказания вновь создаваемым гуманитарным комиссиям.



В 2021 году будут сокращены до 6 колоний-поселений.



Дорожная безопасность

Намечаются внедрение системы проведения технического осмотра автомобилей на основе принципа экстерриториальности и отмена требования проведения техосмотра нового автомототранспортного средства.



В одном из регистрационно-экзаменационных отделов (отделений) городов Ташкента и Нукуса, а также областных центров проведения государственной регистрация автомобилей и выдачи им государственных номерных знаков будет внедрена система оказания этих услуг независимо от территории регистрации граждан по месту постоянного проживания.



Во всех регистрационно-экзаменационных отделах (отделениях), а также не менее чем в 20 центрах государственных услуг регистрация (в том числе замена или выдача нового вместо утерянного) национального водительского удостоверения будет осуществляться независимо от места постоянного жительства граждан.



Общественность сможет наблюдать за процессом приема экзамена у претендентов на получение водительского удостоверения, в том числе через интернет.



Пешеходные переходы поэтапно обеспечат современными светофорами.



Охрана природы

Мораторий на вырубку ценных пород деревьев и кустарников, не входящих в государственный лесной фонд, продлен до 31 декабря 2021 года.



При этом вводится обязательство по посадке в качестве компенсации за каждое срубленное дерево и кустарник 10 крупных саженцев, не уступающих по своей ценности срубленным деревьям и кустарникам, а также уходу за ними в течение не менее двух лет, а за незаконно вырубленные деревья и кустарники - по посадке 100 саженцев с условием ухода за ними в течение трех лет.



Дополнительно внедряется система поощрения граждан, которые выявили или предотвратили незаконную вырубку деревьев и кустарников. Источник - gazeta.uz

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