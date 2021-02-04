 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Против Маши и Наташи. Ташкентский имам-мракобес Рашидов сеет этническую вражду
10:12 08.02.2021

"ЕСЛИ АЛКАШ - ПЕТР ИЛИ АЛЕКСАНДР, БЛУДНИЦА - МАША ИЛИ НАТАША". ИМАМ МЕЧЕТИ В ТАШКЕНТСКОЙ ОБЛАСТИ РАЗЖИГАЕТ ЭТНИЧЕСКУЮ НЕНАВИСТЬ ПО ОТНОШЕНИЮ К СЛАВЯНАМ

Четверг, 04 Февраля 2021

2 февраля в соцсетях и мессенджерах был растиражирован аудиоролик, возмутивший многих, включая верующих мусульман, суть которого сводится к ругани имама мечети по поводу тех, кто "оскверняет" имя пророка и производные от него, называя своих детей подобными именами, но давая им "неправильное" воспитание.

Аудиозапись продолжительностью около 15 минут зафиксировала, как имам-хатыб мечети "Ходжи Ота" (махалля "Кашкарлик" города Гулистана в Ташкентской области) Очилди Рашидов во время проповеди менторским тоном поучает прихожан, что "истинные мусульмане" должны более ответственно подходить к выбору имен для своих детей.

Речь идет главным образом о таких именах как Мухаммад (имя высокочтимого мусульманами пророка), Мухаммадюсуф, Абдусамад, Абдурахмат, Абдурахим (все мужские имена с "приставкой" "Абду"); для девочек - Хадича, Айша, Муслима, Мухсина и т. д. и т. п., которые, по мнению муллы, накладывают на их носителей огромную ответственность. Вплоть до "ответа" во время "страшного суда" на том свете.

Многие родители мусульманской веры, полагает священнослужитель, не отдают себе отчета в том, что, назвав своих сыновей и дочерей "священными" именами, они обязаны также воспитывать их в надлежащем духе - "правильными" и соответствующими религиозным заповедям и канонам.

"Какой прок оттого, что у них [детей] красивые, звучные имена, если они не занимаются святыми делами, не читают намаз, сквернословят или ходят полуобнаженными на улице?! - вопрошает имам Рашидов. - Тогда уж лучше смените им имена, пусть они будут "Петром", "Александром", "Машей" или "Наташей". Не позорьте имя Аллаха, не могут у правоверных мусульман "Айши" или "Хадичи" быть "уличными", вести себя подобным бесстыжим образом. Вот если воры, наркоманы, проститутки, алкашки, рекламирующие себя в интернете, - это "Наташи" или "Маши", на них никто не обратит внимания, а на наших [с глубокомысленными "божественными" именами] - обратят".

По его утверждению, молодой человек по имени Мухаммад может получать образование в Европе, но при этом стать мошенником (намек на "тлетворный Запад").

Столь радикальные высказывания духовного наставника, в прямом смысле способствующие разжиганию межэтнической розни, не могли не задеть интернет-пользователей, вне зависимости от их этнической и религиозной принадлежности, которые с раздражением отметили, что такому имаму не место за алтарем.

"В общем, один имам-мракобес разжигает межнациональную рознь и вражду. Прошу обратить внимание на вот этот аудиофайл в мессенджере "Телеграм". Если вкратце пересказать содержание аудиоролика, имам-мракобес говорит, что, если даешь своему ребенку "божественные" имена, типа Мухаммад, Абдусамад, Абдурахмат, Абдурахим, Мухаммадюсуф, Хадича, Айша, Муслима, Мухсина и т.п., то и воспитание должно быть соответствующим - то есть, "правильным". Если "правоверный мусульманин" не может правильно воспитать своих детей, и в результате они выросли аферистами, ворами, алкашами, наркоманами, блудницами, проститутками и т.п., то пусть даст им следующие имена: Алексей, Петр, Александр, Маша, Наташа и др. Потому что, по мнению вышеуказанного имама, именно такие имена носят воры, алкаши, аферисты, мошенники и проститутки", - с возмущением заметил один из пользователей.

"Этот имам-мракобес говорит жуткие вещи. Тут явное разжигание межнациональной розни. У него явная клиника. Какое-то время было требование, чтобы имамы имели еще и светское образование (то есть, хотя бы немного дружили с логикой - ред.), потом, видно, опять пошло по накатанной. По данной теме (о значении имен в исламе - ред.) много нормальных выступлений от нормальных людей. Здесь же вопиющее невежество. Например, "Маша" - "Мария" - это имя матери почитаемого всеми мусульманами пророка Исы (она же Марьям), непорочная дева. Непонятно одно: почему спецслужбы не следят за всем этим и не пресекают такие вещи?" - задается вопросом молодой человек.

Добавим, что Петр - имя апостола, имя "Наталия" может толковаться как "рожденная в Рождество". Все эти имена популярны среди русских, украинцев и белорусов, так что слова имама была явным образом направлены против всех них, и ничем иным кроме как открытым оскорблением представителей этих народов назвать его выступление нельзя.

Что можно сказать по поводу такого заявления имам-хатыба мечети, которая, как ни странно, официально зарегистрирована в качестве его частной собственности? На наш взгляд, это равносильно тому, как, если бы какой-нибудь православный патриарх во всеуслышание объявил, что обладатели таких имен как Шавкат или Алишер - бараны, а обладательницы имен Наргиза или Мадина - проститутки…

Соб. инф.

Источник - asiaterra.info
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