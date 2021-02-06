Лошадка - жок. Cгорела конюшня экс-премьера Киргизии Бабанова

10:14 08.02.2021

В селе Баш-Кара-Суу сгорела конюшня Омурбека Бабанова.



Эту информацию подтвердил сам политик.



"Информация трактуется по-разному, возникают всякого рода домыслы, поэтому хочу прокомментировать данный факт. Пожар произошел 4 февраля в обед в 13:25. Это бытовой случай. Причины возгорания выясняются. Просим вас не делать преждевременных выводов", - написал Бабанов на своей странице в соцсетях.



Он поблагодарил команду пожарных за оперативное реагирование.



По данным МЧС, сгорело 700 квадратных метров деревянной крыши.



