Барские капризы: санкции CША ударили по доллару, - О.Белкина

10:16 08.02.2021 Барские капризы: санкции CША ударили по доллару

Американская валюта рискует потерять глобальное лидерство



Оксана Белкина



Руководство США настолько увлеклось "игрой в санкции", что не заметило, как это занятие стало подрывать позиции доллара. На проблему указали экономисты конгресса США. Чтобы справиться с ограничениями, попавшие под них страны исключают американскую валюту из расчетов, переходят на альтернативы. В результате главенствующее положение доллара пошатнулось. Как санкции США работают против доллара и какие валюты могут его потеснить - разбирались "Известия".



Это перебор



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Если Америке что-то не нравится в политике других государств, в ход сразу же идут экономические ограничения, сейчас их действует порядка 8 тыс. Диктовать свои условия США позволяет превосходство доллара. Его статус главной резервной валюты мира дает возможность запрещать американским компаниям и частным лицам иметь дело с объектом санкций. Но страдают и их торговые партнеры из третьих стран - для них предусмотрены экстерриториальные санкции.



В итоге такая "воспитательная" резвость вызывает эффект бумеранга и бьет по самой американской валюте. Государства, в отношении которых США ввели экономические санкции, располагают всеми инструментами для снижения своей зависимости от доллара, предупредила исследовательская служба конгресса США.



Санкции приводят к экономическим издержкам для самих Соединенных Штатов, так как ограничивают ведение бизнеса, в которых могли бы участвовать американские физические и юридические лица, подчеркивается в обзоре научно-исследовательской службы конгресса. Кроме того, они вызывают ответную реакцию со стороны пострадавших стран. Пример - запрет России на импорт сельскохозяйственной продукции.



Как отмечают авторы обзора, от повсеместного использования доллара в международных транзакциях выгоду получают в первую очередь США, в том числе и более низкие проценты по займам. Но проблема в том, что роль доллара все чаще используется для достижения внешнеполитических целей, например чтобы затруднить доступ к финансовым рынкам для России, Ирана и Венесуэлы.



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По-европейски



Переход всех этих стран на расчеты в альтернативных валютах в итоге негативно скажется на американской экономике и подорвет роль доллара, констатируют авторы обзора. Эксперты подтверждают: опасения отнюдь не беспочвенны, так как это уже происходит.



"Еще каких-то 30–40 лет назад использование доллара было повсеместным (более 70% всех транзакций), так как региональные валюты были не столь интересны, а все международные контракты происходили именно в "зеленом". Сейчас же доля доллара снижается и уже перешагнула планку в 50%. Виной прежде всего экспансия евро", - отмечает руководитель отдела трейдинга Aravana Capital Management Валдис Вулдорфс.



Действительно, по данным международной платежной системы SWIFT, от которой американцы уже не один год грозят отключить Россию, в ноябре 2020 года европейская валюта впервые с февраля 2013 года опередила американскую и вышла на первое место в глобальных платежах. 37,82% финансовых сообщений, прошедших через SWIFT (по денежной стоимости транзакций), соответствовало платежам в евро. Доля доллара составила 37,64%. При этом доллар по-прежнему занимает лидирующие позиции как резервная валюта и как средство глобальных торговых расчетов, тогда как евро - вторая по популярности валюта в мире.



В Европе уже действует механизм INSTEX, направленный "на упрощение законных коммерческих транзакций между европейскими экономическими игроками и Ираном", который заработал в начале 2019 года. Он позволяет европейским странам торговать с Тегераном в обход финансовой системы США. Чтобы избежать реального денежного обращения между Ираном и Европой, в INSTEX используются кредитные баллы.



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На достигнутом европейцы не останавливаются. В январе Еврокомиссия подготовила предварительный план по дальнейшему снижению зависимости от доллара. Часть этого плана - номинировать в евро контракты на поставки различных товаров, блокировать поглощение европейских компаний зарубежными фирмами и сократить присутствие американских банков в ЕС.



Китайская кухня



Значительно преуспели на поприще продвижения своей денежной единицы китайцы. В 2016 году юань стал резервной валютой Международного валютного фонда. Впервые в корзине МВФ оказалась валюта развивающейся страны. Это стало результатом масштабной программы интернационализации юаня "Один пояс - один путь", существенно повысившей его использование.



Большим антидолларовым шагом стал запуск торговли фьючерсами на нефть на Шанхайской бирже, номинированными в китайской валюте. Однако экспансии юаня мешают очевидные препятствия: отсутствие свободной конвертации, нестабильность и непрозрачная финансовая система.



"Китайцы не особо спешат выводить свой юань в свободное плавание, так как понимают, что при этом придется в конечном итоге также переносить большую часть производства за территорию своей страны, что и произошло с США. Хотя шаги в этом направлении ведутся: в первый год весь финансовый мир откровенно смеялся над идеей торговли нефтью за юани, сейчас же там уже существенные объемы торгов", - указывает Валдис Вулдорфс.



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Однако есть и электронная версия юаня - цифровой юань. И он вполне может конкурировать с долларом, поскольку позволяет быстрее проводить сделки, чем американские платежные системы SWIFT и CHIPS. А в рамках проекта "Один пояс - один путь" расчеты цифровым юанем могут защитить стран-участниц от финансовых санкций Вашингтона.



На всем своем



Национальные валюты эксперты называют самой простой и логичной альтернативой доллару. "Если экспорт и импорт между ними примерно совпадает, нет большой разницы, в каких валютах рассчитываться. Страны должны согласиться, что обе их национальные валюты равноправны, либо отнести их к одному знаменателю, например евро, - отмечает операционный директор Уральского банка реконструкции и развития Владимир Зотов. Пример таких отношений - отношения между Россией и Китаем.



В 2020 году доллар впервые занял менее 50% в торговле России с КНР - 46%. А расчеты в национальной валюте Китая и евро выросли до исторических максимумов - до 24 и 30% соответственно. Такой сдвиг - часть стратегии "дедолларизации" российской экономики и повышения ее устойчивости перед угрозой новых санкций США.



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Россия и КНР исключают доллар из двусторонней торговли все последние годы. В 2014-м стороны подписали трехлетнее своп-соглашение на 150 млрд юаней ($24,5 млрд), открывшее взаимный доступ к национальным валютам без необходимости приобретать ее на открытом рынке. В 2015-м почти 90% сделок осуществляли в долларах, а к 2019-му - только 51%.



По оценкам экспертов, расчеты в национальных валютах вскоре охватят до 40–50% сделок с Поднебесной. Речь в первую очередь о поставках из России продуктов питания и глубокой нефтепереработки, а также о сырьевых товарах - нефти, газе и лесе.



От расчетов в долларах Россия отказывается и со странами БРИКС: в 2019 году доля американской валюты сократилась с 73 до 49%. Зато евро занял 23% всей торговли РФ и БРИКС. А доля рубля в расчетах прибавила с 8 до 14%. В расчетах со странами Еврозоны аналогичная ситуация. В 2019 году в торговле России с ЕС евро впервые превысил долю доллара: 42% против 38%. Источник - Известия

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