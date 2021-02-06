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|Жапар - не вождь. Новый президент Кыргызстана призвал не вешать его портреты в кабинетах
22:43 08.02.2021
Президент Кыргызстана Садыр Жапаров попросил не вешать его портреты в кабинетах и административных зданиях, сообщает zakon.kz.
Об этом Sputnik сообщила его пресс-секретарь Галина Байтерек.
Президент считает, что на данный момент он пока ничего не сделал для качественного улучшения жизни граждан. Поэтому он рекомендует всем органам власти воздержаться от того, чтобы вешать его портреты в кабинетах и административных зданиях, - сказала Байтерек.
По ее словам, Жапаров считает целесообразным использование портретов выдающихся государственных деятелей, таких как Жусуп Абдрахманов и Исхак Раззаков, которые внесли неоценимый вклад в укрепление государственности и социально-экономическое развитие Кыргызстана.
Жапаров является президентом с 28 января 2021 года.