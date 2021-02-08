 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Китай ответит на бойкот пекинской Олимпиады санкциями, - В.Скосырев
00:01 09.02.2021

Те, кто попытаются помешать зимним играм 2022-го, пожалеют об этом, предупредила КНР

Владимир Скосырев
08.02.2021

В чем бы ни обвиняли в США власти Китая, в Пекине готовы провести Олимпийские игры во что бы то ни стало.
До старта зимней Олимпиады в Пекине остается год, политическая схватка вокруг нее ожесточается. Группа сенаторов США внесла резолюцию, требующую, чтобы Международный олимпийский комитет (МОК) лишил Китай права на игры. А два британских парламентария призвали своих атлетов не участвовать в них. К кампании подключились более 180 правозащитных групп. Представитель МИД КНР отреагировала спокойно, подчеркнув, что подготовка к играм идет нормально. Но газета, издаваемая КПК, пригрозила, что Китай может наложить санкции на участников бойкота.

Самую большую опасность для хозяев Олимпиады представляют обвинения США в адрес Китая, касающиеся ситуации с правами человека в Синьцзяне. О том, что там происходит геноцид, заявлял бывший госсекретарь США Майкл Помпео.

Новый глава Госдепа Энтони Блинкен подтвердил, что придерживается такой же позиции.

ООН квалифицирует геноцид как намерение уничтожить полностью или частично национальную, этническую, расовую или религиозную группу. Как подчеркивает CNN, хотя обвинения США не приведут к немедленной отмене Олимпиады, они повлияют на всех, кто имеет дело с Китаем. Примерно 90 государств должны послать спортсменов на зимние Олимпийские игры в феврале 2022 года. Под вопросом – участие американской команды. По крайней мере, известие о том, что американские спортсмены состязаются в стране, которой предъявлено такое обвинение, посеет сомнение в том, что Вашингтон действительно защищает права человека.

Пекин называет обвинения в геноциде бесстыдной ложью. Он утверждает, что его политика в Синьцзяне направлена на то, чтобы предотвратить распространение экстремистских и радикальных идей среди населения и одолеть бедность. Тем не менее не только в США и Великобритании, но и в Австралии и Канаде политики заговорили о том, что не нужно отправлять спортсменов в Пекин. Правда, до сих пор ни одно правительство или спортивная инстанция, представляющая страну, не объявили, что уходят с Олимпиады.

Особого желания ни у США, ни у других стран объявлять бойкот спортивным состязаниям в КНР нет, признает Guardian, ссылаясь, в частности, на слова Джен Псаки, представителя Белого дома. Она сказала, что Вашингтон не обсуждает планы, касающиеся пекинской Олимпиады.

А МОК, к которому обратился с вопросом CNN, сообщил, что получил заверения от китайских властей в том, что принципы Олимпийской хартии будут соблюдаться. Когда национальному олимпийскому комитету какой-либо страны предоставляется право провести игры, это не значит, что МОК согласен с ее политической структурой, социальными условиями или стандартами соблюдения прав человека, говорится в ответе международного спортивного учреждения американскому телеканалу.

Все же активисты говорят, что призывы к бойкоту, по меньшей мере частичному, будут повторяться. По словам Мэнди Маккоун, директора международной сети по Тибету, если отменить игры не удастся, то ее организация начнет кампанию за их дипломатический бойкот. Это подразумевает, что спортсмены будут соревноваться, а мировые лидеры на Олимпийские игры не приедут.

Политические споры вокруг Олимпиад вспыхивают не впервые. Требования бойкотировать игры раздавались в 1936 году, когда они проходили в Берлине под председательством Гитлера. В 1976 году более 20 африканских стран бойкотировали Олимпиаду в Монреале из-за того, что команда Новой Зеландии по регби совершила турне в ЮАР, где в то время был режим апартеида.

Во время холодной войны США и их союзники бойкотировали Олимпиаду в Москве, а Советский Союз бойкотировал Олимпиаду в Лос-Анджелесе. Но начиная с зимней Олимпиады 1992 года государства бойкотов не объявляли.

Что же предпримет КНР для защиты игр? Пекинская газета Global Times констатирует, что Китай сталкивается с серьезным вызовом. Подстрекательство к бойкоту – это злодейская акция, заслуживающая презрения. Горстка экстремистских сил, которые хотят расколоть олимпийское движение, – это враги рода человеческого. Их заговор провалится. Но если какая-либо страна все-таки решит бойкотировать пекинскую Олимпиаду, то Китай даст сокрушительный ответ. У него для этого достаточно ресурсов. Таково резюме редакционной статьи издания. А Ху Сицзинь, главный редактор газеты, в своем посте в Twitter поясняет, что Китай накажет своих недругов с помощью санкций.

В беседе с "НГ" и.о. директора Института Дальнего Востока РАН Алексей Маслов отметил: "Вопрос о санкциях в связи с призывами бойкотировать Олимпиаду ставится впервые. Что это может быть? Во-первых, повышение тарифных барьеров для целого ряда стран, поставляющих продукцию в Китай. Возможны санкции против отдельных политиков в США, которые призывают к введению санкций против Китая. Может быть ограничена деятельность в КНР компаний США и других стран. Против Олимпиады вряд ли решится выступить много стран. Но США будут использовать ее как информационный повод для давления на Китай".

Источник - ng.ru
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