Разведка США готовится к жесткому противостоянию с Россией, - Вл.Овчинский

00:14 09.02.2021

Разведка США готовится к жесткому противостоянию с Россией

об этом свидетельствует кадровый выбор Байдена



Владимир Овчинский



"Кадры решают все", в том числе и в разведсообществе.



Байден назначил Махера аль-Битара новым директором разведслужб в Совете национальной безопасности (СНБ). Эта должность - один из самых влиятельных постов в разведывательном сообществе США, своего рода узел, куда стекаются все разведданные от всех агентств. Именно тот, кто занимает этот пост решает, какими данными следует поделиться с президентом. И именно он от имени президента определяет приоритеты разведывательных операций и сбора данных.



Директор разведслужб также решает и то, какой информацией американское разведывательное сообщество станет делиться с иностранными спецслужбами. А так же, как относиться к той информации, которой иностранные спецслужбы делятся с американцами.



Директор разведслужб контролирует поступающую информацию, а, контролируя ее, он контролирует и повестку дня.



Для справки



Закон США N 12333 от 4 декабря 1981 года "О разведывательной деятельности США" дает перечень агентств и организаций, входящих в разведывательное сообщество США:

Центральное разведывательное управление (ЦРУ);

Агентство национальной безопасности (АНБ);

Разведывательное управление Минобороны;

Отделы внутри Минобороны для сбора специализированной внешней разведывательной информации (аэрокосмическая разведка, видовая и картографическая информация);

Разведывательные подразделения армии: сухопутных сил, военно – морских сил, военно – воздушных сил, береговой охраны и корпуса морской пехоты;

Управление разведки и исследований Госдепа;

Федеральное бюро расследований (ФБР), включает и Разведывательное управление Администрации по борьбе с наркотиками;

Управления разведывательного обеспечения и Секретная Служба США – как структур Минфина;

Министерство энергетики (разведдеятельность в вопросах атомной безопасности);

Штабные подразделения при директоре разведслужб СНБ.



Обычно эта крайне деликатная должность отводится офицеру ЦРУ, подчиненному Совету национальной безопасности. Однако Аль-Битар отнюдь не профессионал из разведки.



Он - выпускник Школы дипломатической службы им. Эдмунда А. Уолша, Джорджтаунского университета, получил степень магистра в области вынужденной миграции, в Центре изучения беженцев Оксфордского университета по стипендии Маршалла и работал с Агентством ООН по оказанию помощи и организации работ (БАПОР) в Иерусалим.



Как рассказал Дэниел Гринфилд в онлайн-журнале Frontpage, в 2006 году, будучи студентом Джорджтаунского университета, Аль-Битар стал лидером антисемитской организации "Студенты за справедливость в Палестине", аффилированной с "Братьями-мусульманами".



Тяга Махера аль–Битара к радикальному исламу с большой степенью вероятности может повлиять на усилиях разведсообщества США по активизации исламистского подполья в России, а также антироссийских исламистских центров по всему миру.



Закончив юридическое образование в Джорджтауне, Аль-Битар получил степень магистра в Оксфорде по специальности "Вынужденная миграция". Он написал диссертацию о так называемой "Накбе" - "катастрофе создания Израиля".



При Обаме Аль-Битар был назначен офицером по вопросам отношений Израиля и палестинских арабов в Совете национальной безопасности. Он стал заместителем Саманты Пауэр. Как известно, именно Саманта Пауэр в 2016 году будучи послом США в ООН сыграла ключевую роль в принятии резолюции 2334 Совета Безопасности ООН, в которой районы Израиля в объединенном Иерусалиме и израильские города в Иудее и Самарии были названы "вопиющим нарушением международного права".



Махер аль-Битар имеет степень доктора права Джорджтауна, член Коллегии адвокатов штата Мэриленд. Он был главным юрисконсультом конгрессмена Адама Шиффа, играл ключевую роль в первом импичменте бывшего президента Дональда Трампа вместе с Дэном Голдманом, который работал старшим юристом менеджера по импичменту.



Поскольку, как известно, первый импичмент строился на основании разговора Трампа с Зеленским, Махер аль–Битар глубоко погружен в украинскую ситуацию. И, нет сомнения в том, что он будет выстраивать с помощью разведвозможностей формирующийся антироссийский тройственный союз, военный блок – Украина, Грузия и Молдавия.



Действовать Махер аль–Битар будет в одном ключе с новым директором ЦРУ Уильямом Бернсом.



Будучи замом госсекретаря при Обаме, Бернс сыграл ключевую роль в признании "братьев – мусульман" Египта, бросив при этом президента Египта Мубарака.



Бернс был одним из основных сторонников военного наступления 2011 года в Ливии под руководством США. В результате Ливия превратилась в глобальную платформу исламского терроризма.



Бернс был одним из первых авторов ядерного соглашения с Ираном 2015 года, проводя секретные переговоры в Омане.



И, конечно, Бернс - "знаток" России, он был послом Америки в нашей стране в 2005 – 2008 годы. Его позиция, которую он неоднократно высказывал, заключается в том, что в ближайшие годы США и Россия будут выстаивать отношения по принципу конкуренты – противники.



Поэтому, как и Махер аль – Битар, Бернс будет выстраивать антироссийскую направленность действий ЦРУ, особенно на радикально – исламском и украинском направлении.



Здесь тандем этих игроков чрезвычайно опасен.