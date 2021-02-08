США боятся Китая, но еще больше – сближения Пекина и Москвы, - Л.Савин

08:28 09.02.2021

ЛЕОНИД САВИН | 08.02.2021 |



5 февраля эсминец 7-го флота ВМС США "Джон Маккейн" с ракетами на борту вошел в Южно-Китайское море



Восприятие Китая как стратегического конкурента США развивалось у американцев не один год. А в последнее время появились признаки того, что ведущие аналитические центры, влияющие на принятие решений, начали приходить к пониманию контуров единой стратегии.



В июле 2020 г. в США по инициативе и под руководством бывшего директора Googlе и председателя Совета по оборонным инновациям при министерстве обороны Эрика Шмидта была создана Группа по стратегии Китая (The China Strategy Group). В конце 2020 г. Группа выпустила свой первый доклад "Асимметричная конкуренция: стратегия для Китая и технологий. Практические идеи для американского руководства".



13 авторов доклада предлагают рекомендации для таких областей, как то: требования, касающиеся зависимости США от иностранных компаний; разведка, утечка научного потенциала и цепочки поставок; повышение роли экспертизы в принятии политических решений; строительство новой "технологической государственности".



Авторы доклада предлагают также новую формулу многосторонних отношений, а именно создание форума Т-12 в составе таких государств, как США, Япония, Германия, Франция, Британия, Канада, Нидерланды, Южная Корея, Финляндия, Швеция, Индия и Австралия.



"Технологическое лидерство Америки имеет фундаментальное значение для ее безопасности, процветания и демократического образа жизни. И это жизненно важное преимущество сейчас находится под угрозой, поскольку Китай стремится обогнать Соединенные Штаты в ряде критических областей. Если оставить это без внимания, позиции США будут еще больше ослабевать по мере того, как Пекин будет набирать силу и влияние… Этот вызов требует срочных политических решений…" – такими словами начинается вступление доклада.



В выводах отмечается, что "диалог внутри США по вопросам безопасности в связи с китайскими технологиями начал вращаться вокруг небольшого набора тем: угроза конкретного китайского видеоприложения; битва за 5G; перевес рисков высококвалифицированной иммиграции над ее выгодами". Одновременно в докладе признается, что многие важные вопросы, касающиеся разработки стратегии в отношении Китая, особенно в области китайских технологий, пока остаются без ответа



Китаю уделяется большое внимание и в новейшей работе корпорации РЭНД "Изменения в политике региональной безопасности США в целях реализации Большой стратегии сдерживания". Здесь много говорится об угрозах, какие Китай представляет для США в Азии. Например, о том, что Китай развивает кибернетические возможности, способные принести вред критической инфраструктуре США, а также разрабатывает противокосмические средства, включая системы подавления, направленное энергетическое оружие и наземные противоспутниковые ракеты, поражающие коммерческие и военные спутники.



Применение силы против КНР по-прежнему остается частью американской внешнеполитической повестки, если речь заходит о защите Тайваня. Американские сторонники сдерживания Китая говорят о важности сохранения американского господства в Азиатско-Тихоокеанском регионе, считая, что "по мере роста Китая он будет расширять спорную зону, воздушное пространство и зону на своей морской периферии, в пределах которой он может сделать военные операции США дорогостоящими или затруднить их...".



Среди американских сторонников концепции сдерживания Китая есть расхождения по двум важным моментам: масштабу притязаний Пекина и готовности других стран действовать заодно с Соединенными Штатами в противостоянии китайцам. Разногласия по этим вопросам порождают различные политические рецепты, которые варьируются "от существенного сокращения военных расходов в АТР до увеличения военного присутствия США в регионе". Единогласие, однако, присутствует в том, что Китай – наибольшая потенциальная угроза интересам США.



Вместе с тем американские сторонники сдерживания Китая отмечают "несколько областей, в которых Соединенные Штаты и Китай имеют общие интересы". Это борьба с изменениями климата, c терроризмом, предотвращение распространения ядерного оружия. "Кроме того, обе страны стремятся к стабильности на Корейском полуострове".



Очень внимательно следят в США за тем, как развиваются отношения России и Китая. Два бывших американских кадровых разведчика Андреа Кендалл-Тэйлор и Дэвид Шульман дают развернутую оценку взаимодействия Пекина и Москвы в контексте интересов США. Они пишут: "Сотрудничество двух стран [России и КНР] ускоряет их усилия по подрыву военных преимуществ США… Россия уже предоставляет Китаю передовые системы вооружения, которые усиливают возможности ПВО, противокорабельных и подводных сил Китая… Обе страны наращивают технологическое сотрудничество, которое в конечном итоге может позволить им совместно внедрять инновации быстрее, чем Соединенные Штаты... В конечном счете устойчивое и углубленное китайско-российское сотрудничество поставило бы под угрозу способность Америки сдерживать китайскую агрессию в регионе…"



Более того, отмечают американские аналитики, Россия и Китай работают над снижением центральной роли США в мировой экономической системе. Москва и Пекин сотрудничают, чтобы избежать американских санкций и экспортного контроля, смягчить последствия экономического давления США. Если их партнерство углубится, это может привести к снижению эффективности американских финансовых инструментов принуждения, особенно санкций и экспортного контроля как важной части арсенала внешней политики США.



А вот Еврейский институт за национальную безопасность США больше озабочен растущими инвестициями Китая в Израиль (например, в 2019 г. Китай подписал 25-летний контракт на строительство и эксплуатацию порта в Хайфе).



Сейчас администрация Байдена уже приступила к первой операции ВМС, которую можно рассматривать как прямой вызов Пекину. 5 февраля эсминец 7-го флота "Джон Маккейн" с ракетами на борту вошел в Южно-Китайское море.