Паря над Киргизией. В Сохском (узбекском) анклаве начато строительство аэродрома

08:35 09.02.2021

В Сохе начато строительство аэродрома

В Сохском районе Ферганской области началось строительство аэродрома, который расположится на площади 4,5 га. Проект стоимостью 12 млрд сумов планируют завершить к маю.

Вчера, 17:36 Общество

В Сохском районе Ферганской области дан старт строительству аэродрома, сообщила пресс-служба международного аэропорта Ферганы.



Объект расположится на площади 4,5 га, выделенной на территории махалли "Новобод". Проект по строительству аэродрома со взлетно-посадочной полосой длиной 650 метров и шириной 100 метров оценивается в 12 млрд сумов. Ожидается, что строительные работы будут завершены к маю этого года.



Напомним, постановлением президента от августа прошлого года была принята программа развития Сохского района в 2020-2021 годах. Документ предусматривает организацию полетов малой авиации из Ферганы в Сох - эксклав, отделенный от Узбекистана территорией Кыргызстана, - по ценам, "приемлемым для населения".