Что привело к катастрофе современной цивилизации, - Александр Дугин

08:41 09.02.2021

почему мы неправильно видим прошлое, настоящее и будущее.



· По Шеллингу, мы не должны представлять время как линию.



· Условно, есть некоторый маршрут точки – мы знаем прошлый маршрут, но его уже нет, и мы не знаем будущего. Свобода выбора маршрута в будущем и составляет специфику нашего вкуса. В каждый момент настоящего разыгрывается будущее.



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· Когда люди пишут, что прошлого не хватает, а настоящее "не очень", движение в будущее их уже не вдохновляет – нет ни сил, ни желания, ни веры в будущее.



· Шеллинг же нам говорит, что существует сразу три времени – прошлое, настоящее и будущее, они находятся в синхронической связи. Время движется в структуре настоящего, которое представляет собой автономное онтологическое состояние.



· Отсюда интересный момент: с точки зрения Шеллинга дети – не "наше будущее", а замена нас в настоящем.



· Но в настоящем как таковом нет смысла, по Шеллинга – это лишь эмпирическая фиксация того, чего нет в настоящем. Настоящее бессмысленно – оно может стать осмысленным, а может провалиться в тотальную бессмысленность. Это измерение времени, в котором развертывается битва.



· Будущее по Шеллингу – это бытие смыслов. Будущее никогда не наступает. Оно может наступить, если радикально выпрыгнем из настоящего, а не будем двигаться по нему. Будущее само по себе наступило, оно уже есть. Поэтому в будущем есть смысл. Что больше не имеет смысла, падает в прошлое. Получается, человек имеет дело только с настоящим.



· Так, время посещения Авраама ангелами – нечто живое, нечто будущее, а газета недельной давности – уже отцвела, сгнила и исчезла (поскольку было сиюминутно и бессмысленно).



· Наше представление о времени сейчас структурируется с точки зрения прошлого – мы не живем по-настоящему, а проходим жизнь, а движемся к тому, что пройдет. Преходящесть бытия – бессмысленность нашего присутствия в мире.



· Христианское Воскресение – не потом, это уже Сейчас. На небе – царство смыслов. Поэтому когда все настоящее пройдет, нам откроется полнота этих картин.



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· Мы живем даже не в настоящем, а в преходящем. Настоящее – то, где еще есть битва между прошлым и будущим, где есть борьба за то, чтобы все было осмысленным или утратило смысл.