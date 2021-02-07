Казахстан продолжает терять население. Голосуют - ногами, - А.Бектенова

08:50 09.02.2021 Люди уезжают из страны десятками тысяч, а если добавить к статистике студентов, обучающихся в иностранных вузах, картина становится совсем не радужной. В ушедшем году беспокойство по поводу оттока жителей выразил даже первый президент Нурсултан Назарбаев



Алма Бектенова, turanpress.kz, 5 февраля



Девятый вал девяностых

В 2019 году были опубликованы данные внешней миграции за 27 лет независимости. Только в 1991 году из страны уехало 170 тысяч человек. В целом с 1991 года по 1998 год Казахстан покидало по 200-400 тысяч человек, а с 1999 по 2002 года – по 120-160 тысяч. Последние 15 лет поток эмиграции достигал от 20 до 70 тысяч человек.

В частности, по данным Комитета по статистике МНЭ РК, с 2008 по 2018 год Казахстан покинуло 324 457 человек. В ТОП-10 стран, куда уезжают наши соотечественники, вошли: Россия (282 125 человек); Германия (16 918 человек); Беларусь (7 513 человек). А также Узбекистан (2 669 человек); Украина (2 299 человек); США (2 135 человек). В число лидеров входят Канада (1 458 человек); Кыргызстан (1 277 человек); Азербайджан (452 человека) и Китай (438 человек).

Как сообщают в МВД, основную часть выезжающих составляет экономически активное население – люди от 16 до 62 лет. "Наибольшее количество разрешений выдано в связи с возвращением на историческую родину, воссоединению с семьей", – отмечали в ведомстве. За тот же период в РК прибыло 283 104 человека, что создало отрицательное сальдо миграции – более чем в 40 000 человек.

Среди уезжающих из Казахстана доля лиц с высшим образованием составляет около трети, утверждают независимые социологи. Тогда как из въезжающих окончил вуз только каждый шестой. Около 70% эмигрировавших находятся в активном трудоспособном возрасте, четверть переселенцев – молодые люди в возрасте до 29 лет.



Почему вы нас покидаете?

Причины для отъезда на ПМЖ выдвигаются самые разные, однако в основе лежит экономика. Тысячи студентов, обучающихся в России, представляют собой фактор отложенной эмиграции, уверены специалисты, так как возвращаются в РК далеко не все.

Многие эксперты называют современный Казахстан трудоизбыточной страной, тогда как в прежние годы, годы бурного экономического роста, он считался одним из центров притяжения мигрантов. Но после кризиса 2008 года рынок труда изменился: идет снижение прироста рабочих мест, образовался единый рынок труда ЕАЭС. Только безвизовый выезд в Южную Корею привел к появлению в этой стране 12 тысяч нелегальных работников из Казахстана.

Некоторые аналитики призывают не драматизировать ситуацию. Сама по себе миграция населения – нормальный процесс, государства конкурируют между собой за лучшие кадры. Убытки от эмиграции в РК никто особенно не подсчитывал, но элементарный здравый смысл позволяет предположить, что страна, как минимум, теряет вложенные в каждого гражданина ресурсы, его экономический и демографический потенциал, его налоги, наконец. Например, статистика показала, что экономические потери России от эмиграции в 2000–2018 годах составили более 27 трлн рублей.



Новый поток

В 2018 году с Казахстаном распрощалось 42 тысячи человек. В частности, за пять месяцев 2018 года МВД оформило документы на выезд на постоянное место жительство 39 891 казахстанцу. Для сравнения, за весь 2017 год, по данным Комитета по статистике, из Казахстана выехало лишь 37 725 человек. По итогам года показатель эмиграции возрос на 11%. Год 2018 эксперты назвали началом новой вспышки миграции.

Наибольшее количество документов на выезд было оформлено в Костанайской, Восточно-Казахстанской, Карагандинской, Павлодарской областях и Алматы. Отъезжающие предпочитают Россию, Германию, Польшу, США, Канаду и Израиль.

Примечательно, что пресса поймала казахстанских чиновников на неточности в подсчетах. Были приведены следующие данные: с 2005 по 2016 год, только по российским сведениям, в РФ переехали на ПМЖ 565,6 тысяч казахстанцев. В это же время Казахстан считает, что у него выбыло всего 415 тысяч граждан. Это явное расхождение, порождающее множество вопросов. Вполне возможно, отыщутся десятки тысяч мигрантов, не включенных в официальную статистику.

В 2019 году из Казахстана выбыло 45,2 тысяч человек, тогда как на постоянное место жительства приехало всего 12,2 тыс. человек. То есть в РК вновь сложилось отрицательное сальдо миграции. При этом 40,9 тыс человек уехало в страны СНГ, а 4,3 тыс. человек – в США, Германию, Канаду, Израиль. Активнее всего из страны уезжали русские (32,8 тыс. человек), немцы (3,1 тыс. человек), украинцы (3 тыс. человек), казахи (2,2 тыс. человек) и татары (1 тыс. человек).

Среди причин отъезда эксперты поставили на первое место неуверенность в будущем и ухудшение экономических условий. Например, падение курса тенге и риск повторения девальвации могли значительно усилить "чемоданные настроения".



Станет ли лучше?

В 2020 году, во всех отношениях выдавшемся особенным, тенденция обеспокоила первого президента Нурсултана Назарбаева. "Я переживаю, когда слышу, что кто-то уезжает из Казахстана куда-то. Зачем уезжать, если мы создадим лучшие условия, чем там, куда они уезжают? Зачем? Поэтому на местах акиматы, наши идеологи должны быть очень внимательными. Почему они уезжают в соседние вузы? Надо сделать так, чтобы у нас было лучше", - заявил Елбасы в ноябре прошлого года.

Между тем, в 2020 году число мигрантов снизилось на 45,3%, по данным национальной статистики, страну покинуло лишь более 21 тысячи человек. Чаще всего казахстанцы традиционно уезжали в Россию (18 тысяч), на втором и третьем местах Германия и США. Только за девять месяцев ушедшего года из республики выехало более 500 высококвалифицированных специалистов, инженеров, экономистов, медиков и педагогов.

Снижение же темпов внешней миграции не должно давать поводов для оптимизма, поспешили заявить эксперты. Несмотря на пандемию, карантин, закрытые границы люди все равно уезжали – на вопрос, сколько бы их уехало в нормальных обстоятельствах, пожалуй, лучше не отвечать.



Беги, студент, беги

По данным ЮНЕСКО, количество казахстанцев, получающих образование за рубежом, за несколько лет увеличилось вдвое – с 43 тысяч в 2011 году до около 90 тысяч в 2017 году.

При этом пресса приводит другую статистику: уже в 2016 году за границей обучалось 102 тысячи казахстанских студентов, причем 86% из них в России и Китае. В частности, на сайте министерства образования Российской Федерации указывалась цифра в 100 тысяч студентов.

Кроме того, опрос научно-исследовательского центра "Молодежь" показал, что более 50% молодых казахстанцев из 14 регионов хотели бы учиться в зарубежных вузах. В качестве основных причин, толкающих молодых на отъезд, эксперты называли низкое качество высшего образования внутри страны и отсутствие карьерных перспектив. По мнению аналитиков, крайне высок риск того, что получив образование за границей, казахстанцы на родину уже не вернутся.

В 2018 году были приведены данные министерства образования и науки РК, согласно которым в Казахстане обучается порядка 20 тысяч иностранных студентов. Наших студентов, получающих образование за рубежом, гораздо больше – около 120 тысяч.

По словам президента Ассоциации высших учебных заведений РК Рахмана Алшанова, не все наши студенты, обучающиеся в России, там и находятся. Многие сдают сессии дистанционно. А министерство образования КНР заявило, что на их территории учится 17 600 наших студентов. В Ханчжоу в одном университете занимаются 100 студентов из РК, в другом – 300, - сообщил Рахман Алшанов. Также, по его данным, в Южной Корее обучаются 1 600 студентов из Казахстана, еще около тысячи – в Лондоне.

В Китае наибольшей популярностью у казахстанских студентов пользуются Ханчжоу, Урумчи, Хайнань, Пекин и Шанхай. В России – Москва, Санкт-Петербург, Самара, Новосибирск, Томск, Омск, Барнаул. "Многие студенты, которые там учатся, потом там же устраиваются на работу и остаются. В Китае в основном учатся на коммерцию. Видимо, чтобы потом торговать с Китаем. В Корее – международный бизнес, информационные технологии", - пояснил Рахман Алшанов.

В 2019 году МОН РК заявило о том, что 20% выпускников школ становятся студентами иностранных вузов. Правительство России, например, выделило для казахстанских абитуриентов 455 образовательных грантов на 2019 год. Кроме того, привлекательными для наших студентов являются учебные заведения в Китае, Южной Корее, США, Канаде, Германии, Чехии, Польше. Набрала популярность учеба в Турции.

В июне 2020 года руководитель депутатской фракции тогда еще "народных коммунистов" Айкын Конуров заявил о том, что в стране наблюдается тенденция расслоения качества образования в зависимости от социально-экономического статуса семей. "Это не отвечает принципам социальной справедливости, усиливает предпосылки для будущего социального неравенства, программирует у подрастающего поколения искаженную модель общества", – сказал депутат.

"Растет импорт образовательных услуг, много выездов за высшим образованием в иностранные вузы. На сегодня 14% наших студентов обучаются за рубежом. Это очень высокий показатель, в странах ОЭСР он составляет от 1 до 8%", – подчеркнул Айкын Конуров.

Как комментируют ситуацию эксперты, молодые люди чаще всего ссылаются на нестабильную социально-экономическую обстановку, низкий уровень развития страны, отсутствие экономических перспектив, проблемы с получением работы, стагнацию, низкий уровень заработных плат. В подобных условиях сложно развивать бизнес, делать накопления, реализоваться как профессионал, полагают те, кто выбирает учиться за границей.

После окончания учебы в России вернется на родину менее 15 тысяч студентов, в 2019 году сообщил, в частности, директор Центра аналитических исследований "Евразийский мониторинг" Алибек Тажибаев. Результаты исследования, проведенного центром, показывают, что еще примерно столько же студентов – около 20%, не планирует возвращаться, примерно такое же количество продолжит обучение в магистратуре в России же или попытается продолжить обучение или начать работать по специальности в другой стране.

На вопрос "Собираются ли студенты возвращаться в Казахстан после окончания учебы?" только 20% ответили, что планируют вернуться. В исследовании также приводились выдержки из интервью со студентами, в них они отмечают, что не видят заинтересованности правительства Казахстана в их потенциале. Для республики, указывается в обзоре, значительное количество невозвращенцев может обернуться экономическими проблемами в обозримом будущем.

Стоит также отметить, что пандемия и карантинные мероприятия серьезно повлияли на возможности студентов свободно перемещаться через границы. Тем не менее, едва ли временные трудности способны остановить поток желающих учиться за рубежом. Источник - turanpress.kz

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