 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDAFacebook  RSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Вторник, 09.02.2021
10:47  Зависимая независимость. Как ЦентрАзия 30 лет ищет себя и свое место в мире, - В.Соловьев
09:16  КырКлоунада. В Бишкеке опять новый мэр - мыркабес Нургазиев (дравшийся с женщинами ногами)
09:14  Новое десятилетие – и снова "новая идентичность нации" для Казахстана? - Петр Своик
08:50  Казахстан продолжает терять население. Голосуют - ногами, - А.Бектенова
08:41  Что привело к катастрофе современной цивилизации, - Александр Дугин
08:35  Паря над Киргизией. В Сохском (узбекском) анклаве начато строительство аэродрома
08:30  Скончалась Клавдия Пищулина - самый авторитетный медиевист Казахстана

08:28  США боятся Китая, но еще больше – сближения Пекина и Москвы, - Л.Савин
01:06  Ковид-19 – уроки и ближайшее будущее, - М.Иванов
00:59  Таджикистан намерен вернуть своих трудовых мигрантов в Россию, - В.Панфилова
00:14  Разведка США готовится к жесткому противостоянию с Россией, - Вл.Овчинский
00:01  Китай ответит на бойкот пекинской Олимпиады санкциями, - В.Скосырев
Понедельник, 08.02.2021
22:43  Жапар - не вождь. Новый президент Кыргызстана призвал не вешать его портреты в кабинетах
14:24  Почему верблюд плюется, - наука утерлась и объяснила
10:18  Роботы для богатых, варварство для бедных: кто отнял у нас Прогресс? - Д.Буянов
10:16  Барские капризы: санкции CША ударили по доллару, - О.Белкина
10:14  Лошадка - жок. Cгорела конюшня экс-премьера Киргизии Бабанова
10:12  Против Маши и Наташи. Ташкентский имам-мракобес Рашидов сеет этническую вражду
09:10  Сократим бедность, запретим рубку чинар на дрова... Мирзиеев утвердил "Госпрограмму на 2021 год"
09:07  Голову пеплом. Мятежный бухарский прокурор Фозилов сам "добровольно" уволился
09:00  В Ошмякистане, указом президента Киргизии, образован новый город - Базар-Коргон
08:52  Закидать кочерыжками. Отунбаеву и Жээнбекова требуют уволить из экс-президентов Кыргызстана
08:37  Новая структура Кыр-правительства. Плюсов мало, минусов много, - Азамат Акенеев
08:23  Упадок и крах американской империи: величайшая проблема Джо Байдена, - М.Бенджамин, Н.Дэвис
07:41  СССР: 1991-й, последний…, - Алексей Чичкин
07:19  В ритме сланца. Рост добычи нефти в США может подстегнуть ее в ОПЕК+
07:16  Не проткни! Дочь бывшего президента Кыргызстана занялась танцами на шесте
07:11  Зеленский как "разочарование года" бьет рекорд непопулярности, - Св.Князев
07:10  Независимость Шотландии укрепит стабильность и безопасность Европы, - Д.Минин
07:02  Элитного тадж-буржуина Хаеева (ООО "Хима", сын экс-премьера) посадили на 8 лет
06:59  ТаджГосэнергохолдинг "Барки точик" задолжал за уголь 120 млн сомони
06:51  "Они" вместо "он" и "она". Проглотят ли США "детрампификацию"? - Петр Сафонов
06:49  Наука доказала. Казахский певец Кудайберген действительно кыргыз... приаральский
06:43  Кордайское побоище: трагедия, которая ничему нас не научила, - Нуртай Мустафаев
06:41  КазАкимы... Лучшие люди нашего города? - Д.Ашимбаев
01:41  COVID-19: Как спастись от третьей волны
01:40  Премьер Индии рассказал о глобальном заговоре против индийского чая
01:38  Новая стратегия США: Продажная элита России будет тараном против Китая, - "СП"
00:27  Главе КырКНБ Ташиеву (лидеру "ошмяков") в Германии будут удалять опасный тромб
00:13  Байден устанавливает для Эр-Рияда новые правила игры, - И.Субботин
00:08  Польской беженке Райкуль Жапаровой (сестренка) отменили приговор за мошенничество
Воскресенье, 07.02.2021
21:51  Умер экс-госсекретарь США Шульц, облапошивший Горбачева
16:54  В Египте нашли мумию с золотым языком (фото)
16:50  Дунгане Кордая учат казахский - как изменилась их жизнь через год после беспорядков
16:46  "Иногда нам трудно дышать". Насколько загрязнен воздух в Душанбе?
16:41  КазНувориши хотят застроить виллами и гостиницами заповедное урочище Бозжыра
16:38  Скончался Мирзо Бегматов - Герой Сталинграда и экс-1-й секретарь Кулябского горкома КПСС Таджикистана
16:37  Не брат ты мне: у Турции и США очередной кризис в отношениях
15:47  Умер легендарный боксер-чемпион Лео Спинкс, ушатавший самого Мохаммеда Али
10:33  Могучее царство Востока: Кыргызский каганат времен Темных веков, - А.Крохмаль
10:09  УкрРеформа образования как введение системы социального апартеида, - В.Пойманов
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    Кыргызстан   |   КАДРЫ   | 
КырКлоунада. В Бишкеке опять новый мэр - мыркабес Нургазиев (дравшийся с женщинами ногами)
09:16 09.02.2021

9 февраля 2021, Бишкек - 24.kg, Мария ОРЛОВА
Новый и. о. мэра Бишкека Эрмек Нургазиев хочет открыть муниципальный банк

Новый и. о. мэра Бишкека Эрмек Нургазиев хочет открыть муниципальный банк. Об этом он сообщил на своей первой пресс-конференции.

По его словам, этот вопрос он обсуждал во время встречи с президентом Кыргызстана Садыром Жапаровым.

"Хотим открыть муниципальный банк, в нем будут счета всех наших подразделений, будем видеть доходы и расходы. Это будет отдельное предприятие. Думаю, через свой банк нам будет легче работать, общаться с производителями тех же автобусов", - отметил он.

Эрмек Нургазиев добавил, что планирует провести аудит по всем муниципальным предприятиям, подразделениям.

Напомним, накануне стало известно, что Балбак Тулобаев ушел с должности и. о. мэра Бишкека, а на его место назначен Эрмек Нургазиев.

--------------------------

Новый исполняющий обязанности мэра Бишкека Эрмек Нургазиев рассказал, что перед назначением на должность встречался с президентом Садыром Жапаровым.

Нургазиев заявил, что инициативу о назначении градоначальником поднял он сам.

"Я разговаривал с людьми из окружения президента, они организовали встречу с Садыром Нуркожоевичем. Он поддержал меня после того, как я рассказал о своих планах и идеях. Мы с ним говорили и во время выборов. После второй встречи моя кандидатура была одобрена", - сообщил Нургазиев.
По его словам, работа на посту главы города в течение всего двух месяцев не имеет смысла, поэтому после апрельских выборов в Бишкекский горкенеш он намерен баллотироваться в мэры.

https://ru.sputnik.kg/politics/20210209/1051392613/nurgaziev-zhaparov-mehr-post.html

----------------------------

8 февраля 2021, Бишкек - 24.kg, Мария ОРЛОВА
Балбак Тулобаев ушел с должности. Новым и. о. мэра Бишкека стал Эрмек Нургазиев

Балбак Тулобаев ушел с должности исполняющего обязанности мэра Бишкека. Информацию 24.kg подтвердили в столичном муниципалитете.

Сам Балбак Тулобаев недоступен для комментариев. По данным источника, ему предложили должность управляющего делами президента. И. о. градоначальника стал Эрмек Нургазиев.

Отметим, что сегодня на сессии горкенеша Балбак Тулобаев отчитался о проделанной работе за 100 дней. Напомним, главой столицы он стал 27 октября.

Эрмек Нургазиев на выборах в парламент осенью 2020 года баллотировался от партии "Кыргызстан". На него жаловались дольщики "Альянс Курулуш Плюс".

Он также известен тем, что во время одного из конфликтов с дольщиками ударил женщину.

---------------------------------

По данным портала osoo.kg, на Нургазиева оформлено семь частных компаний, в трех из которых он соучредитель.

учредитель строительной компании "Эмма Курулуш";
соучредитель компании, которая занимается электромонтажными работами "Солэр Гэлакси Тр.Со.";
учредитель некоммерческого жилищно-строительного кооператива "Рассвет";
соучредитель жилищно-строительного кооператива "Баха-Сыдыгалы";
соучредитель ОсОО службы безопасности "Витязь-Союз";
владелец элитного коттеджного городка на Иссык-Куле в Бостери "Даймонд-Ресорт";
учредитель компании, которая ведет деятельность в области архитектуры ОсОО "Даймонд Арт жана Дизайн".

Еще: https://ru.sputnik.kg/society/20210209/1051392686/biznes-novogo-i-o-mehra-bishkeka-spisok-kompanij-nurgazieva.html

См. раздел - Персоны ЦентрАзии, Кто есть кто в Казахстане
Источник - 24.kg
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1612851360
Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Сенаторы рассмотрят законопроект о дипломатической службе
- Кадровые перестановки
- Новое десятилетие – и снова "новая идентичность нации" для Казахстана?
- Информация о снижении пенсионного возраста, распространяемая в мессенджерах и соцсетях, является фейком
- Основателю отечественной школы живописи Абраму Черкасскому - 135 лет
- Памяти Клавдии Антоновны Пищулиной
- Академическая свобода
- Вынесен приговор по делу об убийстве матерью новорожденного ребенка
- Рабочий график главы государства
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  