КырКлоунада. В Бишкеке опять новый мэр - мыркабес Нургазиев (дравшийся с женщинами ногами)

09:16 09.02.2021

9 февраля 2021, Бишкек - 24.kg, Мария ОРЛОВА

Новый и. о. мэра Бишкека Эрмек Нургазиев хочет открыть муниципальный банк



Новый и. о. мэра Бишкека Эрмек Нургазиев хочет открыть муниципальный банк. Об этом он сообщил на своей первой пресс-конференции.



По его словам, этот вопрос он обсуждал во время встречи с президентом Кыргызстана Садыром Жапаровым.



"Хотим открыть муниципальный банк, в нем будут счета всех наших подразделений, будем видеть доходы и расходы. Это будет отдельное предприятие. Думаю, через свой банк нам будет легче работать, общаться с производителями тех же автобусов", - отметил он.



Эрмек Нургазиев добавил, что планирует провести аудит по всем муниципальным предприятиям, подразделениям.



Напомним, накануне стало известно, что Балбак Тулобаев ушел с должности и. о. мэра Бишкека, а на его место назначен Эрмек Нургазиев.



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Новый исполняющий обязанности мэра Бишкека Эрмек Нургазиев рассказал, что перед назначением на должность встречался с президентом Садыром Жапаровым.



Нургазиев заявил, что инициативу о назначении градоначальником поднял он сам.



"Я разговаривал с людьми из окружения президента, они организовали встречу с Садыром Нуркожоевичем. Он поддержал меня после того, как я рассказал о своих планах и идеях. Мы с ним говорили и во время выборов. После второй встречи моя кандидатура была одобрена", - сообщил Нургазиев.

По его словам, работа на посту главы города в течение всего двух месяцев не имеет смысла, поэтому после апрельских выборов в Бишкекский горкенеш он намерен баллотироваться в мэры.



https://ru.sputnik.kg/politics/20210209/1051392613/nurgaziev-zhaparov-mehr-post.html



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8 февраля 2021, Бишкек - 24.kg, Мария ОРЛОВА

Балбак Тулобаев ушел с должности. Новым и. о. мэра Бишкека стал Эрмек Нургазиев



Балбак Тулобаев ушел с должности исполняющего обязанности мэра Бишкека. Информацию 24.kg подтвердили в столичном муниципалитете.



Сам Балбак Тулобаев недоступен для комментариев. По данным источника, ему предложили должность управляющего делами президента. И. о. градоначальника стал Эрмек Нургазиев.



Отметим, что сегодня на сессии горкенеша Балбак Тулобаев отчитался о проделанной работе за 100 дней. Напомним, главой столицы он стал 27 октября.



Эрмек Нургазиев на выборах в парламент осенью 2020 года баллотировался от партии "Кыргызстан". На него жаловались дольщики "Альянс Курулуш Плюс".



Он также известен тем, что во время одного из конфликтов с дольщиками ударил женщину.



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По данным портала osoo.kg, на Нургазиева оформлено семь частных компаний, в трех из которых он соучредитель.



учредитель строительной компании "Эмма Курулуш";

соучредитель компании, которая занимается электромонтажными работами "Солэр Гэлакси Тр.Со.";

учредитель некоммерческого жилищно-строительного кооператива "Рассвет";

соучредитель жилищно-строительного кооператива "Баха-Сыдыгалы";

соучредитель ОсОО службы безопасности "Витязь-Союз";

владелец элитного коттеджного городка на Иссык-Куле в Бостери "Даймонд-Ресорт";

учредитель компании, которая ведет деятельность в области архитектуры ОсОО "Даймонд Арт жана Дизайн".



Еще: https://ru.sputnik.kg/society/20210209/1051392686/biznes-novogo-i-o-mehra-bishkeka-spisok-kompanij-nurgazieva.html