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Икону - каракалпакам. В Нукусе заложен православный храм (фото)Икону - каракалпакам. В Нукусе заложен православный храм (фото)
12:58 09.02.2021

4 февраля 2021 года глава Среднеазиатского митрополичьего округа митрополит Ташкентский и Узбекистанский Викентий, совершая визиты по приходам Бухарского благочиния, освятил закладку камня под строительство первого в истории Каракалпакстана храма в честь святого великомученика и целителя Пантелеимона.

Будущий храм расположится в 23 микрорайоне столицы Каракалпакстана Нукусе, ведь в этом городе и близлежащих селениях есть православные верующие, которые приняли Святое Крещение, и через некоторое время смогут посещать благолепный храм, молиться на службах, приступать к церковным спасительным Таинствам, общаться с приходским священником на регулярной основе. Православный приход в Нукусе был зарегистрирован 9 июня 2003 года, а первым настоятелем прихода был назначен протоиерей Николай Рыбчинский. Все эти годы Богослужения совершались в молитвенном доме, расположенном рядом с Русским культурным центром города Нукус.

На освящении закладки камня храма присутствовали: заместитель Председателя Совета Министров Республики Каракалпакстан Э. У. Дурдыев, хоким города Нукуса У. Б. Панаев, духовенство Бухарского благочиния, а также православные верующие.

После освящения митрополит Викентий, обращаясь к собравшимся, отметил:

"Дай Бог, чтобы это благое начинание имело свое завершение, и чтобы мы радовались красотой этого храма и тем благолепием, которое бы привлекало всех нас в этот храм, чтобы мы воздавали славу Богу, чтобы в этом храме мы совершенствовались "от силы в силу".

Храм – это место нашего воспитания духовного, воспитания в идеалах высокой духовной нравственности, в приобретении и воспитании великих добродетелей, которые украшают и обогащают нас. Храм Божий, церковь, является местом, где мы можем это приобретать, ведь храм еще называют училищем благочестия, училищем доброты, любви к Богу и ближнему. Дай Бог, чтобы это воспитание люди приобретали и совершенствовались и приносили большую пользу всем окружающим нас людям, всем, кто живет в этом городе, живущим в Каракалпакстане, в Узбекистане.

Православный христианин – это свет миру и соль земли. Он должен воспитывать в себе эти качестве именно здесь, в храме, чтобы люди, видя наши добрые дела, прославляли Бога в Троице славимого – Отца и Сына и Святого Духа.

Когда наш президент Шавкат Миромонович Мирзиеев, поздравляет нас с праздниками Пасхи и Рождества Христова, то он пишет такие слова: "Я желаю, чтобы Православная Церковь в Узбекистане процветала и внесла свой вклад в дело воспитания молодежи". Этот год – год поддержки молодежи и здоровья населения. И вот храм Божий является здравницей для души и тела. Хочется, чтобы нам в этом году удалось поднять стены и порадоваться, что сюда могут приходить люди, чтобы исцеляться от различных недугов и воспитываться.

Президент Республики Узбекистан всячески старается нам помочь. И мы ему очень благодарны за его отношение к нам, православным людям".

В своем слове архипастырь также подчеркнул:

"В эти два года мы будем отмечать 150-летие образования нашей епархии. У нас юбилей. И это будет подарок к этому юбилею и этому году, что в Нукусе воссияет прекрасный православный храм.

Для нас Республика Каракалпакстан является освященной нашими святыми угодниками Божьими, в том числе апостолами Фомой и Андреем Первозванным. Они шли по Великому Шелковому пути и проповедовали Слово Божие.

Дай Бог, чтобы по их молитвам и молитвам всех подвижников, которые были с древних времен, а также новомучеников и исповедников, которые тоже здесь пострадали за имя Христово, здесь был прекрасный храм. Эта земля благословенная, богоугодная.

Мы очень благодарны хокиму города и Правительству Республики Каракалпакстан, и всем, кто содействовал этому великому делу, что мы имеем такую возможность положить начало строительству".

Говоря о памятных датах, митрополит Викентий высказал предположение, что землю Каракалпакстана, по которой также проходил Великий Шелковый путь, освятил своим присутствием благоверный великий князь Александр Невский, 800-летие со дня рождения которого отмечает в этом году Русская Православная Церковь.

Автор: Пресс-служба Ташкентской и Узбекистанской епархии

Источник - pravoslavie.uz
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