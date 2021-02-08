Как расправляются с УзбБлогерами. История Отабека Саттори из Кашкадарьи

13:03 09.02.2021 ЗА ТРОЕ СУТОК - ТРИ СЛЕДОВАТЕЛЯ. БЛОГЕРУ ИЗ СУРХАНДАРЬИ, ЗАДЕРЖАННОМУ ПО ОБВИНЕНИЮ В ВЫМОГАТЕЛЬСТВЕ, ИЗМЕНИЛИ УГОЛОВНУЮ СТАТЬЮ НА БОЛЕЕ "ТЯЖЕЛУЮ"



Понедельник, 08 Февраля 2021



29 января в городе Термезе, в Сурхандарьинской области Узбекистана, был задержан 40-летний узбекскоязычный блогер Отабек Саттори (в узб. написании Сатторий - ред.), известный своей критикой коррумпированных областных управленцев. Ранее со ссылкой на его родственников сообщалось, что обвинения против него были сфабрикованы, и, судя по всему, за уголовным делом стоит конкретный заказчик из местной администрации.



Обращает на себя внимание скорость, с которой провернули дело следователи. Уже через три дня, 1 февраля, по решению закрытого суда в Термезе, блогер был заключен под стражу на трое суток (однако сидит до сих пор). В тот же день следственный департамент МВД РУз предъявил Саттори обвинение в вымогательстве - якобы он вымогал у "неизвестных людей" деньги и мобильный телефон.



Отабек Саттори, блогер из Сурхандарьинской области Узбекистана



Что же случилось на самом деле? Нам удалось побеседовать с родственниками арестованного активиста, рассказавшими о том, что с ним произошло.



КРИТИК ВЛАСТИ ИЛИ "ВЫМОГАТЕЛЬ"?



Вот уже год как блогер Саттори, достаточно быстро завоевавший популярность, занимается освещением социально-экономических проблем области, размещая критические сюжеты из жизни региона в своем авторском видеоблоге "Халк фикри" ("Мнение народа"), который ведет в телеграм-канале и на видеохостинге YouTube. Саттори закончил Термезский государственный университет, где изучал финансовое дело, позже работал переводчиком в офисе ОБСЕ.



В одной из своих недавних публикаций он обвинил местные власти в фабрикации уголовных дел против блогеров. Несмотря на давление и угрозы, по его собственному признанию, Саттори заявил о своей готовности продолжать блогерскую деятельность, чтобы выводить на чистую воду коррупционеров из числа должностных лиц.



"Сожалею, что в свое время я не обратил внимания на тревожные сигналы в его обращении ко мне. Не думал, что они могут дойти до такой низости. Жаль... Знаете, это нужно расценивать не просто как противодействие сурхандарьинских чиновников в отношении отдельно взятого блогера, критикующего местные власти, а против свободы слова в целом, против политики открытости президента", - заметил по данному поводу на своей странице в Фейсбуке депутат Законодательной палаты Олий Мажлиса (нижней палаты парламента Узбекистана - ред.) Расул Кушербаев.



По версии следствия, Отабек попался на вымогательстве, но где доказательства? Где потерпевшие, которых следствие скромно упоминает как "неизвестных"? Зато на многие вопросы дает ответ запись с камеры видеонаблюдения, установленной у ворот дома, где проживает семья блогера, и которую предоставили нам его родственники.



КОНФЛИКТ НА РЫНКЕ



О том, как развивались события, рассказывает отец блогера, 69-летний Абдуманнон Саттори:



"Где-то в конце декабря Отабек вместе со своим коллегой Фарходом Исмаиловым поехали на Шерабадский дехканский рынок (Шерабад - райцентр в Сурхандарьинской области, недалеко от Термеза - ред.) - там была организована предновогодняя ярмарка сельхозпродукции "по сниженным ценам", и они решили снять репортаж. Но не успели приступить к съемкам, как к ним подошли двое недовольных "паттачей" (работники администрации рынка, собирающие ежедневную плату за торговые места - ред.) и с ходу начали придираться и распускать руки. Отняли у сына телефон, швырнули с силой на землю, порвали ему куртку, при этом он не оказывал им сопротивления. За всем этим безучастно наблюдал участковый инспектор. После чего ребята отправились в хокимият (администрацию - ред.), и лично доложили хокиму Зиедулле Давлатову об инциденте на рынке. Тот сразу позвонил базаркому, переговорил с ним, после чего заверил ребят, что "драчуны" возместят им ущерб. Сам Отабек ни у кого ничего не просил. Заявления о конфликте он тоже писать не стал".



По словам Абдуманнона Саттори, 29 января под вечер сыну позвонили, и он вышел ненадолго на улицу (в домашней одежде, в тапочках - ред.). Кто звонил - он не знает. Затем подъехал белый автомобиль "Джентра", номер 588, Отабек хотел в него сесть, но увидел на сиденье папку, обернутую бумагой, и передал ее водителю - он не держал ни саму папку, ни [предположительно, находящийся внутри нее] телефон.



На видеозаписи же видно, как он выходит из салона, держа под мышкой белый сверток, и в этот момент сзади оказывается другая машина, Отабека окружают человек десять в гражданской одежде и насильно ведут его к машине.



Кто-то из оперативников в этот момент пытается затворить приоткрытые ворота, в итоге они перевязали их проволокой - чтобы помешать кому-либо выйти из дома (на записи видно: когда задержанного блогера увезли, ворота "развязали", а проволоку выбросили в арык).



Отец блогера считает арест сына местью за то, что он боролся против коррупции во власти.



"Он часто выступал [в интернете] - то по поводу отсутствия газа, то - электричества; расследовал, например, частую смену руководства и факты хищений при строительстве региональных автодорог; сколько должно быть сжиженного газа в баллонах, которые привозят сельчанам незаполненными, и на дне которых после использования остается приличное количество горючего; за что с жителей газовики "дерут" еще дополнительно по 3 тысячи сумов ($0,28 - ред.) сверху за баллон. Все это, конечно, не нравилось местным органам власти и газоснабженцам. После критики стали хоть взвешивать баллоны…", - говорит Абдуманнон Саттори.



Логично предположить, что 29 января активисту позвонили, вызвав его на улицу для вручения "посылки" те же "паттачи", которые могли сказать, что везут ему новый мобильный телефон вместо сломанного ими на рынке. Чем и объясняется то обстоятельство, что некий светлый сверток оказался у мужчины в руках (сами сломали, сами возместили ущерб - в этом нет ничего необычного). Судя по дальнейшим событиям, он не заподозрил к этом какой-либо провокации.



В настоящий момент задержанный блогер находится в следственном изоляторе Термеза. Ссылаясь на его адвоката Шавката Шакирова, родители говорят, что за трое суток ареста у их сына сменилось три следователя, особенно запомнился своей бесцеремонностью первый из них - следователь из областного УВД Феруз Алибаев.



"3 следователя за трое суток не смогли доказать вину Отабека по статье 165, часть 1 ("Вымогательство", часть 1) Уголовного кодекса (наказывается ограничением свободы от 3 до 5 лет либо лишением свободы на тот же срок - ред.), затем решили переквалифицировать ее на более "тяжелую" - по части второй ("Вымогательство, совершенное …по предварительному сговору группой лиц"; наказывается лишением свободы на срок от 5 до 10 лет" - ред.)", - возмущаются члены семьи арестованного блогера.



"Группу лиц", по-видимому, образует Фарход Исмаилов, вместе с которым Отабек ездил на рынок.



По словам родственников блогера, процедура обыска проходила со множеством процессуальных нарушений, на все их требования согласовывать свои действия с законом оперативники ограничивались короткой фразой: "Не мешайте". С большим трудом им удалось получить копию протокола изъятия личных вещей Отабека, которого, кстати, взяли под арест без санкции прокурора.



"Это был какой-то погром, как будто рецидивиста искали, - рассказывает отец арестованного. - Через 5 часов после ареста Отабека, было уже около 22 часов, в дом ворвалось человек двадцать, с понятыми. Наспех зачитали 165-ю статью, мельком показали санкцию прокурора на обыск, и начался какой-то кошмар, весь дом перевернули вверх дном, даже в женских вещах копались. Забрали два рабочих компьютера сына, два процессора, пять флэшек, портфель с документами, все рабочие бумаги. Никак не можем понять, для чего им понадобился детский планшет, тем более пять курток Отабека?..".



В ЗАКРЫТОМ РЕЖИМЕ



Младшая сестра блогера Фарангиз Алимова считает, что брата решили убрать подальше по той причине, что в скором времени в регион якобы намечается визит президента Шавката Мирзиеева, и чрезмерная активность Отабека, выявляющего различные недостатки и коррупционные явления, местному начальству ни к чему.



Она также уверена, что все происходящее вокруг ее брата - сценарий, подготовленный административной властью Шерабадского района. По ее утверждению, один из дежуривших на улице силовиков постоянно вел телефонные переговоры с главой этого района, отчитываясь о ситуации чуть ли не через каждые десять минут.



Кстати, напарника блогера по поездке на рынок - журналиста издания Effect.uz Фархода Исмаилова - тоже обвинили "в предварительном преступном сговоре с целью обогащения", однако, по словам Фарангиз, никто и не думал его искать (причем, у него дома тоже был проведен обыск), хотя в ряде публикаций СМИ говорится, что и его привлекают к уголовной ответственности. Однако следователь Хайрулла Хушбаков и судья Ш. Юлдашев ограничились тем, что указали его в своих решении и определении как "лицо, личность которого установить не удалось". А ведь, согласно закону, если двух и более человек обвиняют в совместном "предварительном сговоре", то судья просто обязан был вручить и Фарходу Исмаилову повестку для участия в суде.



Отабек Саттори с депутатом Расулом Кушербаевым. Фото со страницы депутата в Фейсбуке



Солидарен с членами семьи арестованного блогера и депутат Расул Кушербаев, лично с ним знакомый.



"Судебное заседание с целью применения меры пресечения в отношении блогера, активного гражданина Отабека Саттори, было проведено в закрытом режиме, и без каких-либо колебаний судом была применена мера пресечения "взятие под стражу". Да здравствуют нарушающие закон хоким, прокурор, правоохранители и суд Сурхандарьи!" - цитируют СМИ депутата, потребовавшего от Генпрокуратуры прозрачного и беспристрастного расследования в отношении всех участников сфабрикованного уголовного дела.



Отметим, что предъявленное Саттори обвинение сильно отдает фабрикацией. В отличие от 1990-х годов телефон сейчас стоит недорого, и вряд ли блогер стал бы рисковать своей репутацией ради того, чтобы заполучить вещицу, которая сегодня имеется почти у каждого подростка. К тому же вымогать деньги ему было просто не за что - ведь при посещении базара они ничего не сняли.



Остается добавить, что обвинение блогеров и журналистов в вымогательстве - распространенная в Узбекистане тактика представителей власти и силовых структур, направленная на то, чтобы заткнуть им рот, или, как минимум, ограничить их активность.



Статья по теме:



В Сурхандарье арестован критиковавший власти блогер Отабек Саттори



Соб. инф. Источник - asiaterra.info

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