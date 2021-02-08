Кто и почему в Казахстане двигает повестку "против вакцинации"

13:13 09.02.2021

КТО И ПОЧЕМУ В КАЗАХСТАНЕ ДВИГАЕТ ПОВЕСТКУ "ПРОТИВ ВАКЦИНАЦИИ": ОБЗОР МЕДИА



В Казахстане началась вакцинация от COVID-19. Пока в РФ снижается заболеваемость, а в Российском фонде прямых инвестиций (РФПИ) обещают до лета уже вакцинировать всех желающих россиян, в Казахстане ряд медиа продолжают выступать с критикой вакцины.



Прежде всего, в негативном ключе о российской вакцине "Спутник V" пишет сайт "Азаттык" (Радио Свобода-Свободная Европа). Серия публикаций посвящена критике вакцины и связанных с ней моментов: от идеи, что через казахстанский фармкомплекс на производстве вакцины может заработать олигарх Кайрат Боранбаев, до продвижения новостей о том, что российская вакцина "Спутник V" не получила регистрацию в РК.



Вице-министр здравоохранения Ерлан Киясов в ответ на последнее обвинение сообщил на брифинге, что был организован разовый ввоз 22 тыс. доз в соответствии с казахстанским законодательством. Киясов заверил, что регистрацию препарат получит в ближайшее время.

Еще один казахстанский сайт Faktcheck.kz опубликовал серию статей, посвященных вакцинам. Отдельно – по "Спутнику V". Интересно, что если статьи конца 2020 года несли оттенок превосходства альтернативных российской вакцине аналогичных препаратов, то последний материал вирусолога Асель Мусабековой подробно и объективно рассказывает о всех аспектах данного продукта – в том числе и преимуществах.



Сайт Orda.kz подхватил тему отсутствия регистрации у вакцины, в одном из последних материалов на сайте приводится комментарий активиста в сфере здравоохранения Каиргали Конеева. Конеев, оппонируя Минздраву, сказал, что такого понятия, как "разовый ввоз" нет, видимо, имея в виду законом установленные процедуры. Но ради этой фразы статья, похоже, и писалась.



Прагматизм важнее



Еще один раскручиваемый в казнете отельными медиа момент – вопрос халяльности вводимого препарата.



Разработчики вакцины "Спутник V" в ответе на запрос мусульманской общины в РФ заверили, что он полностью соответствует нормам шариата. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на замглавы ДУМ РФ муфтия Ильдара Аляутдинова.



Согласно обнародованному составу вакцины, в ней отсутствует харамные компоненты, включая свиной желатин и человеческие компоненты.

В мире вопрос халяльности вакцин уже поднимался. Так, в Малайзии уважаемый в исламском мире теолог муфтий Мохд Асри Зайнул Абидин заявил: "Даже если есть недопустимый ингредиент, процесс химической трансформации сделает его чистым и халяльным".



Духовное управление мусульман Казахстана также сделало заявление по поводу вакцинации против коронавирусной инфекции: "Специалисты утверждают, что вакцинация – самый безопасный и эффективный способ защиты здоровья человека от эпидемии коронавируса, которая сейчас представляет собой глобальную угрозу. Согласно канонам шариата, при крайней необходимости дозволено делать прививки. Однако вакцинация – это личный выбор каждого гражданина".



В заявлении отмечается, что в исламе нет ценности выше, чем жизнь и здоровье человека.



Так, несмотря на консерватизм в ряде вопросов, и религиозные деятели проявляют прагматизм и конструктивный подход к вакцинации.



Контекст "раскачивания лодки"



При этом важно понимать, что тема вакцинация соприкасается и с вопросом вызвавшего негатив приложения для определения ковид-статуса. Ряд казахстанских СМИ "раскачивают лодку", подкармливая недоверие населения к системе здравоохранения и вакцинации в целом. Даже сайт газеты "Литер" выступил с критикой инициативы внедрения "цветовой дифференциации" населения страны, которую инициировал Минздрав совместно с министерством цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности, продвигая в жизнь приложение для смартфонов Ashyq.



В результате в Нур-Султане и еще нескольких городах прошли выступления против "биологической дискриминации". Зачем министерства заказывали конкретно этот продукт – непонятно. Опыты с цифровым контролем заразившихся и контактных уже проводились весной 2020 года, но никто не заявлял об их успешности и самое главное – популярности у населения.



Кликбейт или убеждения: какие медиа-группы работают "против" вакцины



Если суммировать критические публикации и всплески негатива в отношении вакцинации в стране, то можно классифицировать их на несколько подгрупп.



Первая – материалы, цель которых не дискредитация самих вакцин и даже не вакцинации, организованной властями, а самих властей. Тот же "Азаттык" периодически обращается к теме олигархата и людей у власти в Казахстане.



Вторая категория – слабые попытки кликбейта, в которых журналистский материал строится на единственном тезисе, который даже не надо доказывать – лишь бы прозвучал в заголовке.



Однако остаются еще соцсети, которые не охватишь ни контролем, ни пропагандой. Казахстанцы распространяют разнообразную фейковую информацию. Это и фото младенца (давность – несколько лет) с аллергической реакцией, и "чипирование", и смерть казахстанца от прививки (за десять дней до начала вакцинации в стране).



В телеграм-каналах самая мощная протестная аудитория – антипрививочники. Эту категорию сложно в чем ли убедить, хотя понятно, что вакцинация или отказ от нее, в отличие от намеренного распространения фейков – законный выбор каждого.