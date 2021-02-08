 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDAFacebook  RSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Вторник, 09.02.2021
15:51  КырАэропорт "Манас" возглавили Шаршеев (экс-депутат) и Токторбаев (он же - Бектурганов, действующий жулик)
15:47  Бруно Давид: "Мы все еще можем избежать шестого массового вымирания"
15:13  США вернут себе лидерство в мировых делах!?.. Если не лопнут, - Робин Райт
14:32  Принцесса+принцесса. УкрПолитпросвет растлевает детей, - Д.Скворцов
14:08  Как Душанбе превращают в город-муравейник, а его жителей в заложников
13:15  Скончался таджикский дипломат (экс-посол в Афганистане) Имом Шарофиддин
13:13  Кто и почему в Казахстане двигает повестку "против вакцинации"

13:03  Как расправляются с УзбБлогерами. История Отабека Саттори из Кашкадарьи
12:58  Икону - каракалпакам. В Нукусе заложен православный храм (фото)
12:10  Гиблое место. В Бишкеке арестован очередной экс-глава аэропорта "Манас" Чукуев
10:47  Зависимая независимость. Как ЦентрАзия 30 лет ищет себя и свое место в мире, - В.Соловьев
09:16  КырКлоунада. В Бишкеке опять новый мэр - мыркабес Нургазиев (дравшийся с женщинами ногами)
09:14  Новое десятилетие – и снова "новая идентичность нации" для Казахстана? - Петр Своик
08:50  Казахстан продолжает терять население. Голосуют - ногами, - А.Бектенова
08:41  Что привело к катастрофе современной цивилизации, - Александр Дугин
08:35  Паря над Киргизией. В Сохском (узбекском) анклаве начато строительство аэродрома
08:30  Скончалась Клавдия Пищулина - самый авторитетный медиевист Казахстана
08:28  США боятся Китая, но еще больше – сближения Пекина и Москвы, - Л.Савин
01:06  Ковид-19 – уроки и ближайшее будущее, - М.Иванов
00:59  Таджикистан намерен вернуть своих трудовых мигрантов в Россию, - В.Панфилова
00:14  Разведка США готовится к жесткому противостоянию с Россией, - Вл.Овчинский
00:01  Китай ответит на бойкот пекинской Олимпиады санкциями, - В.Скосырев
Понедельник, 08.02.2021
22:43  Жапар - не вождь. Новый президент Кыргызстана призвал не вешать его портреты в кабинетах
14:24  Почему верблюд плюется, - наука утерлась и объяснила
10:18  Роботы для богатых, варварство для бедных: кто отнял у нас Прогресс? - Д.Буянов
10:16  Барские капризы: санкции CША ударили по доллару, - О.Белкина
10:14  Лошадка - жок. Cгорела конюшня экс-премьера Киргизии Бабанова
10:12  Против Маши и Наташи. Ташкентский имам-мракобес Рашидов сеет этническую вражду
09:10  Сократим бедность, запретим рубку чинар на дрова... Мирзиеев утвердил "Госпрограмму на 2021 год"
09:07  Голову пеплом. Мятежный бухарский прокурор Фозилов сам "добровольно" уволился
09:00  В Ошмякистане, указом президента Киргизии, образован новый город - Базар-Коргон
08:52  Закидать кочерыжками. Отунбаеву и Жээнбекова требуют уволить из экс-президентов Кыргызстана
08:37  Новая структура Кыр-правительства. Плюсов мало, минусов много, - Азамат Акенеев
08:23  Упадок и крах американской империи: величайшая проблема Джо Байдена, - М.Бенджамин, Н.Дэвис
07:41  СССР: 1991-й, последний…, - Алексей Чичкин
07:19  В ритме сланца. Рост добычи нефти в США может подстегнуть ее в ОПЕК+
07:16  Не проткни! Дочь бывшего президента Кыргызстана занялась танцами на шесте
07:11  Зеленский как "разочарование года" бьет рекорд непопулярности, - Св.Князев
07:10  Независимость Шотландии укрепит стабильность и безопасность Европы, - Д.Минин
07:02  Элитного тадж-буржуина Хаеева (ООО "Хима", сын экс-премьера) посадили на 8 лет
06:59  ТаджГосэнергохолдинг "Барки точик" задолжал за уголь 120 млн сомони
06:51  "Они" вместо "он" и "она". Проглотят ли США "детрампификацию"? - Петр Сафонов
06:49  Наука доказала. Казахский певец Кудайберген действительно кыргыз... приаральский
06:43  Кордайское побоище: трагедия, которая ничему нас не научила, - Нуртай Мустафаев
06:41  КазАкимы... Лучшие люди нашего города? - Д.Ашимбаев
01:41  COVID-19: Как спастись от третьей волны
01:40  Премьер Индии рассказал о глобальном заговоре против индийского чая
01:38  Новая стратегия США: Продажная элита России будет тараном против Китая, - "СП"
00:27  Главе КырКНБ Ташиеву (лидеру "ошмяков") в Германии будут удалять опасный тромб
00:13  Байден устанавливает для Эр-Рияда новые правила игры, - И.Субботин
00:08  Польской беженке Райкуль Жапаровой (сестренка) отменили приговор за мошенничество
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    Казахстан   | 
Кто и почему в Казахстане двигает повестку "против вакцинации"
13:13 09.02.2021

КТО И ПОЧЕМУ В КАЗАХСТАНЕ ДВИГАЕТ ПОВЕСТКУ "ПРОТИВ ВАКЦИНАЦИИ": ОБЗОР МЕДИА

В Казахстане началась вакцинация от COVID-19. Пока в РФ снижается заболеваемость, а в Российском фонде прямых инвестиций (РФПИ) обещают до лета уже вакцинировать всех желающих россиян, в Казахстане ряд медиа продолжают выступать с критикой вакцины.

Прежде всего, в негативном ключе о российской вакцине "Спутник V" пишет сайт "Азаттык" (Радио Свобода-Свободная Европа). Серия публикаций посвящена критике вакцины и связанных с ней моментов: от идеи, что через казахстанский фармкомплекс на производстве вакцины может заработать олигарх Кайрат Боранбаев, до продвижения новостей о том, что российская вакцина "Спутник V" не получила регистрацию в РК.

Вице-министр здравоохранения Ерлан Киясов в ответ на последнее обвинение сообщил на брифинге, что был организован разовый ввоз 22 тыс. доз в соответствии с казахстанским законодательством. Киясов заверил, что регистрацию препарат получит в ближайшее время.
Еще один казахстанский сайт Faktcheck.kz опубликовал серию статей, посвященных вакцинам. Отдельно – по "Спутнику V". Интересно, что если статьи конца 2020 года несли оттенок превосходства альтернативных российской вакцине аналогичных препаратов, то последний материал вирусолога Асель Мусабековой подробно и объективно рассказывает о всех аспектах данного продукта – в том числе и преимуществах.

Сайт Orda.kz подхватил тему отсутствия регистрации у вакцины, в одном из последних материалов на сайте приводится комментарий активиста в сфере здравоохранения Каиргали Конеева. Конеев, оппонируя Минздраву, сказал, что такого понятия, как "разовый ввоз" нет, видимо, имея в виду законом установленные процедуры. Но ради этой фразы статья, похоже, и писалась.

Прагматизм важнее

Еще один раскручиваемый в казнете отельными медиа момент – вопрос халяльности вводимого препарата.

Разработчики вакцины "Спутник V" в ответе на запрос мусульманской общины в РФ заверили, что он полностью соответствует нормам шариата. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на замглавы ДУМ РФ муфтия Ильдара Аляутдинова.

Согласно обнародованному составу вакцины, в ней отсутствует харамные компоненты, включая свиной желатин и человеческие компоненты.
В мире вопрос халяльности вакцин уже поднимался. Так, в Малайзии уважаемый в исламском мире теолог муфтий Мохд Асри Зайнул Абидин заявил: "Даже если есть недопустимый ингредиент, процесс химической трансформации сделает его чистым и халяльным".

Духовное управление мусульман Казахстана также сделало заявление по поводу вакцинации против коронавирусной инфекции: "Специалисты утверждают, что вакцинация – самый безопасный и эффективный способ защиты здоровья человека от эпидемии коронавируса, которая сейчас представляет собой глобальную угрозу. Согласно канонам шариата, при крайней необходимости дозволено делать прививки. Однако вакцинация – это личный выбор каждого гражданина".

В заявлении отмечается, что в исламе нет ценности выше, чем жизнь и здоровье человека.

Так, несмотря на консерватизм в ряде вопросов, и религиозные деятели проявляют прагматизм и конструктивный подход к вакцинации.

Контекст "раскачивания лодки"

При этом важно понимать, что тема вакцинация соприкасается и с вопросом вызвавшего негатив приложения для определения ковид-статуса. Ряд казахстанских СМИ "раскачивают лодку", подкармливая недоверие населения к системе здравоохранения и вакцинации в целом. Даже сайт газеты "Литер" выступил с критикой инициативы внедрения "цветовой дифференциации" населения страны, которую инициировал Минздрав совместно с министерством цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности, продвигая в жизнь приложение для смартфонов Ashyq.

В результате в Нур-Султане и еще нескольких городах прошли выступления против "биологической дискриминации". Зачем министерства заказывали конкретно этот продукт – непонятно. Опыты с цифровым контролем заразившихся и контактных уже проводились весной 2020 года, но никто не заявлял об их успешности и самое главное – популярности у населения.

Кликбейт или убеждения: какие медиа-группы работают "против" вакцины

Если суммировать критические публикации и всплески негатива в отношении вакцинации в стране, то можно классифицировать их на несколько подгрупп.

Первая – материалы, цель которых не дискредитация самих вакцин и даже не вакцинации, организованной властями, а самих властей. Тот же "Азаттык" периодически обращается к теме олигархата и людей у власти в Казахстане.

Вторая категория – слабые попытки кликбейта, в которых журналистский материал строится на единственном тезисе, который даже не надо доказывать – лишь бы прозвучал в заголовке.

Однако остаются еще соцсети, которые не охватишь ни контролем, ни пропагандой. Казахстанцы распространяют разнообразную фейковую информацию. Это и фото младенца (давность – несколько лет) с аллергической реакцией, и "чипирование", и смерть казахстанца от прививки (за десять дней до начала вакцинации в стране).

В телеграм-каналах самая мощная протестная аудитория – антипрививочники. Эту категорию сложно в чем ли убедить, хотя понятно, что вакцинация или отказ от нее, в отличие от намеренного распространения фейков – законный выбор каждого.

Источник - ИАЦ МГУ
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1612865580
Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Сенаторы рассмотрят законопроект о дипломатической службе
- Кадровые перестановки
- Новое десятилетие – и снова "новая идентичность нации" для Казахстана?
- Информация о снижении пенсионного возраста, распространяемая в мессенджерах и соцсетях, является фейком
- Основателю отечественной школы живописи Абраму Черкасскому - 135 лет
- Памяти Клавдии Антоновны Пищулиной
- Академическая свобода
- Вынесен приговор по делу об убийстве матерью новорожденного ребенка
- Рабочий график главы государства
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  