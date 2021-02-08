Скончался таджикский дипломат (экс-посол в Афганистане) Имом Шарофиддин

13:15 09.02.2021

Ушел из жизни бывший посол Таджикистана в Афганистане



Аваз Юлдашев, Asia-Plus



Похороны дипломата состоятся сегодня в Душанбе.



В Душанбе сегодня утром от сердечной недостаточности скончался бывший посол Таджикистана в Афганистане Имом Шарофиддин Зухуриддинзода, ему было 65 лет, сообщил "Азия-Плюс" источник во внешнеполитическом ведомстве Таджикистана.



Похороны дипломата состоятся сегодня во второй половине дня в Душанбе.



Имом Шарофиддин Зухуриддинзода был послом Таджикистана в Исламской Республике Афганистан с октября 2008 года по сентябрь 2020 года.



Напомним, президент республики Эмомали Рахмон в конце сентября прошлого года освободил Имома Шарофиддина Зухуриддинзода от должности Чрезвычайного и Полномочного посла Таджикистана в Афганистан с формулировкой "в связи с уходом на пенсию".



Шарофиддин Имом Зухуриддинзода родился в 1956 году в селе Файзобод района Мирсаид Али Хамадони Хатлонской области. Востоковед, специалист в cфере международных отношений, доктор исторических наук, профессор Таджикского национального университета.