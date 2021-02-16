Как Душанбе превращают в город-муравейник, а его жителей в заложников

14:08 09.02.2021 О застройщиках-нуворишах, рисках землетрясения, отсутствии инфраструктуры, потери культурного облика и просто ужасной безвкусицы при застройке столицы.



В таджикском Фейсбуке несколько дней обсуждают фотографии домов, которые строятся в столице. Единогласным мнение они признаны уродскими, а люди, которые принимают решения их строить вандалами.



Ниже на фото первый дом, который обсуждается уже несколько дней, с той самой пресс-конференции, на которой глава Комитету по архитектуре и строительству заявил, что мэрия Душанбе внесла строительную компанию Бега Сабура в "черный список".



И есть за что, не правда ли?



Эти новости и посты с фотографиями домов-муравейников Сабура обсуждаются в основном с использованием нецензурных слов, поэтому их приводить мы не будем, но вот вам реакция городских жителей на другие муравейники, быть может, и прошедшие все необходимые проверки на качество, но не менее не любимые в городе.



На днях пост на тему сделал известный в городе активист, историк, который уже много лет пишет об истории города Душанбе, республике и нашей архитектуре в частности.



"Душанбе! На улице Патриса Лумумбы (ныне – Пулоди, - ред.) массовое строительство железобетонных многоэтажек это - тупиковый путь для Душанбе. Такое жилье опасно, неустойчиво к катаклизмам, ресурсоемко, крайне дорого в утилизации и создает большие проблемы для будущих поколений которые очень скоро поймут, что жить в таких человейниках, не просто страшно, но опасно и вредно для здоровья. Для домов выше 12-ти этажей у нас даже нет средств для спасения людей. Не только у нас. В Лондоне в 2017 году пожар в двадцатиэтажном доме привел к гибели тридцати человек. Отключили электричество в квартале многоэтажек - и все: не работают лифты, насосы и канализация, дома перестают отапливаться. Не случайно ни в Европе, ни в США практически не строят таких железобетонных многоэтажек, как у нас. Пора остановиться! Еще не поздно…", - призвал на своей странице в ФБ Гафур Шерматов.



Его поддержало 99,9% процентов пользователей:



"Джунгли бетона, безвкусицы и слепого дешевого копирования"



"Изуродовали наш замечательный город. Теперь он становится похож на мертвый город".



"Уже поздно, это не остановить, как несущейся под откос поезд".



"Это просто ужас!!! Не узнаю свои любимые улицы. Нет солнца! Город превращается в бетонные стены. Безвкусица ! Такая боль, за наш любимый город!"



"Летом будет весело! У меня во дворе солнце было весь день. Цвели цветы ,был хороший урожай вишни и хурмы . Второй год в четыре часа солнца нет. Построили дом 6 этажей и достраивают 16 этажей. Второй год хурма лежит на полу от жары, абрикосовое дерево пропало, вишня высохла, розы и цветы плохо растут. Вырублены большие деревья и бедным птицам негде жить, а нам навязывают тую и елки".



"Задыхаться будем от пыли! Я сегодня проехала по улице с фото. Остался ОВИР, одна двух этажей и дом где Жасмин. Все уже застроили!"



"Как можно требовать от алчности и невежества в современном мире сострадания, самоограничения, благородства и присутствие мыслительных процессов, чтобы понять, а как будут жить не только их правнуки. Размножение ускоренное пока на халявных ресурсах вот главный стимул кто живет хватательно-жевательными рефлексами. Увы, нужно время катаклизмов чтобы настала критическая к переменам масса терпил".



"Очень жаль, что от моего родного города ничего уже не остается. А раньше ведь был самым уютным и родным. Душанбе раньше называли райским местом".



"Как раз при СССР строились железобетонные панельные дома. Новые новостройки это монолитно-каркасный дом. Новые дома намного устойчивее, чем панельные дома".



"В центре сваи забивают да, но, по словам одного советского прораба, которого уволили за желание делать по снипам и т.п. говорил, что экономят по натурным испытаниям, качеству цемента и т.д.



Главнее ведь еще не превращать исторический маленький центр в джунгли бетона и безвкусицы и слепого дешевого копирования, стискивая и сковывая дороги и трафик. Блатные дома, когда не платят за новые коммуникации и плотная застройка сыграют печальную роль со старой канализацией. Ведь, просачиваясь вода в таких грунтах будет образовывать "плавуны" и со временем и при землетрясениях могут не устоять. Нужно предварительно и обязательно заливать водой на год минимум и шире чем сам фундамент яму под него.



Соответственно, это можно сделать там, где много еще старых частых домов. А отсутствие широких проездов, телескопических лестниц и спасательных вертолетов удваивают риски. Я уже не говорю о крошечных придомовых территориях и превращение жителей всех возрастов в заложников и нарастание болезней от астмы до раковых и психоэмоциональных побочек в результате стресса, скученности и загазованнности".



"Невозможно остановить вандалов



"Наверное правильно говорят, откуда уехал, туда лучше не возвращаться, чтобы не расстраиваться. Очень жаль, что культуру и историю постепенно уничтожают. Хорошо, что есть книги и фото старого и доброго Душанбе".



"На этой улице головное предприятие Нонпаза-хлебозавод, каждую субботу на субботнике убирали тенистую улицу, тихая, мало машин, да что говорить, простой народ жил здесь, приятно было здороваться с жителями улицы и беседовать с ними, а сейчас кругом зеленые заборы... Стал уже ненавидеть зеленый профнастил".



"Очень трудно узнать родную улицу, и не только ее, в городе уже почти не осталось примечательных мест, домов и улиц легко узнаваемых, которые любил каждый душанбинец, настоящий, не вандал! Передвигаться по нашему городу уже невозможно без каких-либо приспособлений типа навигатора, настолько он стал чужим!"



"Невозможно остановить вандалов, потомков кочевых народов. Они не воспринимают другие мнения".



"Лет 20 назад в одном интервью европейский специалист уже тогда говорил, что наша страна движется не в ту сторону, собирая весь народ в столице! Он сказал, чтобы избежать в будущем многих проблем, лучше развивать регионы и создавать там рабочие места и инфраструктуру!



"Боль душанбинца поймет только истинный душанбинец. Есть ли среди застройщиков хоть один, понимающий основы градостроительства , учитывающий национальные особенности страны?



Если бы эти нувориши, хотя бы изучили историю страны и поняли элементарно почему в Душанбе сажали именно чинары, почему город, окруженный горами и, находящийся на дне чаши, так нуждается в продуваемости, и этот ряд простейших правил можно продолжать, они не только не делали бы дерьмо, но и вызвали бы элементарное уважение, а главное - сохранили бы свое доброе имя на века".



"Надо запретить точечное строительство. Пусть застройщики-нувориши строят но, не в городах, а за пределами городов. Не только Душанбе страдает от точечного строительства но и Худжанд. Пусть строят за пределами городов новые микрорайоны со всей инфраструктурой, дорогами парками детскими садами и школами и т.д.".



"Все хорошо, прекрасная Маркиза! В центре скоро не останется малоэтажных домов. А какая разница: 15 или 20 этажей??? Кстати: А у нас для 12 этажек есть средства спасения???"



"Лестница до 5-го, остальным одеяло и курпачи натягивать будут. Но серьезнее, надеяться на сигнализацию и противопожарные системы наивно, так как даже в России они не срабатывают".



"Уважаемый Гафур Шерматов. Кому вы говорите? Бездушным существам, которые как тупые роботы делают свое дело и их не интересуют люди и их благоустройство. Только деньги и только штамповать. Вот их дело. До людей им нет дело. Главного архитектора нужно судить народным судом за преступления 21 века. В Советское время, если бы можно было бы построить высотки, давно бы построили. Никто из высокопоставленных чиновников не живут в человейниках. Потому, что за себя боятся. Никто не гарантирует качество арматур и других стройматериалов. Так, что бесполезно кому-либо что-то доказывать". Источник - ASIA-Plus

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