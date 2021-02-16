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Принцесса+принцесса. УкрПолитпросвет растлевает детей, - Д.СкворцовПринцесса+принцесса. УкрПолитпросвет растлевает детей, - Д.Скворцов
14:32 09.02.2021

Детей растлевают за счет государственного бюджета

ДМИТРИЙ СКВОРЦОВ

В чем связь между пропагандой половых извращений и закрытием оппозиционного ТВ на Украине

Кабмин Украины решил обновить библиотечный фонд "новой европейской державы". В частности, детям младшего и среднего возраста рекомендованы красочные комиксы о романтической гомосексуальной страсти. Бюджет госзакупки – 666 тыс. гривен.

В том, что пропаганда еврогейских ценностей расцвела на Украине всеми цветами флага ЛГБТ, ничего удивительного. Только теперь детишек растлевают за счет государственного бюджета.

Речь идет о 1240 экземплярах сочинения новозеландки О’Нил "Принцесса + принцесса: долго и счастливо", где история девочек-лесбиянок заканчивается однополым "браком".

Сочинение новозеландки О’Нил "Принцесса + принцесса: долго и счастливо", где история девочек-лесбиянок заканчивается однополым "браком".

Первые попытки поощрения украинскими властями гомосексуализма имели место еще до государственного переворота и совпали с началом продвижения Украины (при Януковиче) к ассоциации с Евросоюзом. В начале 2013 г. премьер Азаров подал в Раду законопроект "О противодействии дискриминации". Согласно акту Азарова, нежелание взять на работу лицо определенной национальности или определенной половой ориентации могло стать причиной уголовного преследования. Тогда закон не приняли благодаря доброй сотне тысяч подписей, собранных на акциях Союза православных братств Украины (Валентин Лукияник), Народного собора Украины (Игорь Друзь), родительских комитетов (Александр Скворцов, о. Александр Каневский), где не потеряли представления о том, что есть нравственность.

Однако на следующий год нравственность была отменена. Как сообщила в октябре 2014 г. дырэкторка Центра украинской культуры С. Долэско, Минкульт подготовил Краткосрочную стратегию развития министерства на 2014-2015 гг. "Стратегия состоит всего-навсего из четырех пунктов: "Первый пункт – евроинтеграция, второй – евроинтеграция, третий – евроинтеграция. И четвертый пункт – отмена общественной морали".

Через месяц после февральского переворота новый премьер Яценюк внес в Раду законопроект, скопированный с азаровского и с четкими дефинициями по сексуальному признаку. В мае 2014 г. законопроект был принят и подписан Турчиновым. С тех пор заявления о недопустимости гей-парадов и любых других ЛГБТ-акций / инсталляций (в т. ч. в школах и детсадах) считаются на Украине дискриминацией. Определение содомии как греха или болезни могут рассматриваться как "критерии оценки, при которых у группы лиц может возникнуть менее благоприятная ситуация при реализации их прав".

Еще в рамках Краткосрочной программы ее авторы и исполнители принялись осваивать средства на уличную рекламу, представляя защитников нравственности садистами и палачами-организаторами "национального гомомора".

Уличные постеры в поддержку ЛГБТ

Еще больше укрепил неприкосновенность гомосеков обнародованный кабмином "План мероприятий по реализации Национальной стратегии в области прав человека". О том, как неукоснительно он выполнялся, ваш покорный слуга рассказал на одной из международных конференций в защиту семейных ценностей.

При криворожском либертарианце Зеленском, разумеется, намеченные темпы растления украинцев снизиться никак не могли. А все бездны, которыми Минобразование прививало терпимость к содомии, открылись с карантином и обучением детей на удаленке.

Особо шокирует урок английской мовы в 5-м классе, где старая потасканная лесбиянка-диаспорянка в рамках темы "Праздники и традиции" рассказывает ученикам о праздновании со своей герл-френд Пасхи (!) в Англии.

Организатором удаленного обучения детей на Украине является офис президента, Минобразования и некий гражданский союз "Освіторія". На сайте организации декларируется "толерантность и борьба с гомофобией" как одна из "главных современных ценностей западного мира". Ведь "с каждым годом все больше стран на официальном уровне признают однополые браки, а о разнообразии сексуальных ориентаций начинают говорить еще в школах". Указано также, что "Освітория" в рамках сотрудничества с Минобразования намерена переучить 22 тыс. учителей начальных классов (при содействии соросовского "Возрождения", разумеется). По заказу Минобразования "Освіторія" уже взрастила 50 "коучей" (по два от каждой области Украины). Они и займутся "повышением квалификации" 22 тысяч учителей. Пилотный проект работает с 2014 года: это Новопечерская школа Киева.

А подтверждением тому, что развращением детей на Украине занимались с начала "революции достоинства", – те самые 666 тыс. грн., выписанные на детскую литературу еще правительством Гройсмана.

В мае 2020 г. кабмин поддержал присоединение Украины к "Биаррицкому партнерству за гендерное равенство". Биарриц – городок во Франции, где на саммите G7 2019 года под председательством Макрона было объявлено о партнерстве "семерки" в деле этого самого "гендерного равенства".

Причем "гендер" – это не только пол. Это то, "кем ты себя ощущаешь" – хоть галльским петушком.

Согласно плану действий партнерства по "трансформации культурных традиций и обычаев смелой политикой", его участники призывают обеспечить "всесторонний" секспросвет в школах, "доступ к современной контрацепции и услугам по безопасному аборту", борьбу с "вредными гендерными стереотипами, включая мужские качества, вредные для всех полов" (выделено здесь и везде мной. – Д.С.).

Участники партнерства в 2019 г. обязались к 2025 году достичь "гендерного паритета в национальных, министерских и представительных делегациях". То же касается присоединяющихся государств. Делегации должны формироваться по квотам: каждому "гендеру", а их сейчас около десятка, своя квота.

В сентябре 2020 года Зеленский с помпой рапортовал: "Украина стала полноправной участницей "Партнерства Биарриц""! В декабре премьер Шмыгаль утвердил план мероприятий по реализации обязательств в рамках "Партнерства Биарриц по утверждению гендерного равенства". План предусматривает "сквозную интеграцию гендерного компонента в образовательный процесс", в т. ч. введение "антидискриминационной экспертизы всего образовательного контента" и "гендерного аудита учебных заведений". Осуществление "экспертизы" возлагается на Минобразования, НПО и международные организации (соросятню). А министерства, другие центральные органы исполнительной власти, областные администрации и Киевская мэрия должны ежеквартально подавать отчеты о выполнении плана.

Председатель Госкомитета по делам национальностей и религий (2009-2010) Юрий Решетников отметил: "Примечательно, что план мероприятий прорабатывался не в Департаменте гуманитарного и социального Секретариата Кабинета Министров Украины, а аппаратом Правительственного уполномоченного по вопросам гендерной политики К. Левченко, известной своим нетерпимым отношением к мерам, направленным на защиту традиционных семейных ценностей".

Министр образования Шкралет, по словам которого ""Партнерство Биарриц" курируется офисом Первой леди Украины, Елены Зеленской", привел пример объекта "антидискриминационной экспертизы": "Например, "мама мыла раму" – может и папа раму мыть… Равные возможности для мужчин и женщин, мальчиков и девочек".

Что касается международных организаций и НПО, они не стали дожидаться директив правительства. 20 октября 2020 г. посольство Норвегии на Украине и "СПИД Фонд Восток-Запад" приступили к реализации совместного проекта "На пути к правам и гендерному равенству". Руководители проекта "выявляют активных молодежных лидеров из ключевых групп населения, чтобы они просвещали ровесников в гендерных вопросах через социальные мероприятия".

И последняя новость. Минздрав выделяет более 10 млн. гривен на "биоповеденческое исследование мужчин, имеющих сексуальные отношения с мужчинами". Представитель УПЦ МП в международных организациях епископ Виктор (Коцаба) так отреагировал на данное сообщение: "Дело даже не в том, что Минздрав тратит деньги украинских налогоплательщиков на вещи, непонятные и неприемлемые для большинства граждан нашей страны… Дело в том, что нас с вами постепенно приучают к осознанию, что противоестественные отношения между мужчинами и между женщинами является нормой".

Как констатировала одна из пользовательниц соцсети, голое седалище будущего депутата "козака" Гаврылюка на майдане стало символом грядущей эпохи.

Саму же "титульную нацию" приравняли к педерастам. Об этом сообщил в "Фейсбуке" историк Александр Каревин: "Совершил сей кощунственный акт не какой-нибудь клятый украиножэр и агент Путина, а Первый канал Национального радио Украины. Конкретно: ведущий сегодняшнего утреннего эфира Дэныс Дэнысэнко. Только не подумайте, что Дэныс продался Кремлю (он бы, может быть, и продался, но Кремль такое не покупает). Журналист по-прежнему остается национальным свидомым хлопцем. Кощунство же он сотворил не по злому умыслу, а по глупости. Сказанная им сегодня фраза звучала так: "В 21-м веке в некоторых странах разрешили однополые браки, а в Украине наконец-то признали, что разговаривать мы будем на украинском!" В данном случае трудно не согласится с Дэнысом. Перечисленные им явления – одного порядка. Они вполне сопоставимы по уровню абсурда. Радиоведущего можно поблагодарить за откровенность. Браво, Дэныс!"

Понятно теперь, почему уполномоченным по формированию перечня книг, куда вошла и "Принцесса + принцесса", выступило издательство "Рідна мова". Видимо, прав представитель государственного вещателя, которого усердно поддерживает ЛГБТ-сообщество, которое радуется закрытию телеканалов, дававших слово Виктору Медведчуку: "Теперь вместо трех пророссийских каналов на ваших голубых экранах будет транслироваться круглосуточная ЛГБТ-пропаганда. От нас не сбежишь!"

Киев Прайд ЛГБТ

И впрямь. Теперь от этого разноцветия в информационном пространстве Украины не спрятаться, не скрыться.

Источник - Фонд стратегической культуры
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1612870320
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