КырАэропорт "Манас" возглавили Шаршеев (экс-депутат) и Токторбаев (он же - Бектурганов, действующий жулик)

15:51 09.02.2021

9 февраля 2021, Бишкек - 24.kg, Татьяна КУДРЯВЦЕВА

Бактыбек Сыдыков уволен из аэропорта "Манас". Его место занял экс-депутат



Полномочия председателя правления - генерального директора ОАО "Международный аэропорт "Манас" Бактыбека Сыдыкова досрочно прекращены. Информацию об этом 24.kg подтвердили в компании.



Отмечается, что сегодня состоялось заседание совета директоров. На нем и принято решение об увольнении Бактыбека Сыдыкова. Вместо него на должность назначен экс-депутат Жогорку Кенеша от партии "Ата Журт" Бакыт Шаршеев. Сегодня его представили коллективу.



Кроме того, досрочно прекращены полномочия члена правления Абдималика Бусурманкулова. Он был замгендиректора по инфраструктурному и региональному развитию.



На вакантную должность назначили скандального экс-главу авиакомпании "Эйр Кыргызстан" Жолдошбека Токторбаева. Депутаты неоднократно критиковали его за доведение авиакомпании до банкротства. Но сам Жолдошбек Токторбаев, который раньше носил фамилию Бектурганов, настаивал на обратном. Кроме того, парламентарии требовали проверить деятельность самого директора. Всех сотрудников "Эйр Кыргызстан" в 2018 году отправили в отпуск без содержания, а сам директор при этом получал зарплату.