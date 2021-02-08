Под флагом беззакония. Колониализм никуда не делся, - Сергей Кожемякин

16:55 09.02.2021 Под флагом беззакония. Колониализм никуда не делся



Согласие США и других стран на аннексию Западной Сахары показало, что колониализм остается реальностью. Перекройкой границ и нарушением международного права капитал добивается контроля над важными регионами.



Современная колония



В преддверии выборов в США, да и после них можно было услышать сентенцию, что Дональд Трамп не развязал ни одной войны. Как и многие другие утверждения, вроде экономического рывка и борьбы с "глубинным государством", "миролюбие" экс-президента рассыпается при более внимательном рассмотрении.



Американские бомбы и ракеты продолжали нести смерть. Обстрелы Сирии, убийство иранского генерала Касема Сулеймани, регулярные удары по базам шиитского ополчения в Ираке, всесторонняя поддержка агрессии в Йемене унесли тысячи жизней. В Афганистане инициированное Трампом расширение использования ВВС привело к росту ежегодных потерь среди мирного населения от авиаударов в два раза - до 1,1 тыс. Вашингтон продолжил практику "цветных революций", инициировав перевороты или их попытки в Боливии, Венесуэле, Гонконге и т.д.



Но самое отвратительное наследие администрации Трампа заключается в том, что она заложила семена будущих конфликтов в разных уголках планеты. Обострение ситуации вокруг Ирана, Тайваня и Южно-Китайского моря, стравливание КНР и Индии, срыв израильско-палестинского урегулирования - все это сопровождалось наглым попранием таких норм ООН, как уважение суверенитета и незаконность насильственных территориальных приобретений. Так, США признали частью Израиля оккупированные Голанские высоты и Западный берег реки Иордан.



Аналогичный шаг, разморозивший многолетний конфликт, был сделан в Африке. В декабре королевство Марокко вслед за ОАЭ, Бахрейном и Суданом объявило об установлении дипотношений с Израилем. Посредником выступили США, посулившие Рабату в обмен на уступчивость контроль над Западной Сахарой. В принятой 23 декабря совместной декларации США, Израиля и Марокко отмечается, что образование независимого западносахарского государства - "нереалистичный вариант для разрешения конфликта", а единственно возможным решением "для справедливого и прочного мира" является автономия под суверенитетом Марокко. В подтверждение этих слов госдепартамент США объявил об учреждении консульства в Западной Сахаре и опубликовал исправленные географические карты. "Вишенкой на торте" стал приторный обмен любезностями: король Марокко Мухаммед VI удостоил Трампа высшей награды королевства - ордена Мухаммада, а тот вручил монарху орден "Легион почета".



Эта ярмарка тщеславия проходит за спинами сотен тысяч жителей, полтора столетия страдающих от колониального угнетения. В конце XIX века обширный регион на атлантическом побережье Африки, по площади превышающий Великобританию, стал испанским владением. А в следующем веке в Западной Сахаре началось национально-освободительное движение. Его возглавил Фронт ПОЛИСАРИО - левая антиимпериалистическая организация, требовавшая независимости региона.



В 1975 году Испания согласилась уйти, но на своих условиях. Она передала Западную Сахару Марокко и Мавритании, в обмен добившись сохранения прав на рыболовство и контроля над горнодобывающей промышленностью. Истинной же причиной подковерных соглашений стал страх перед появлением очередного союзника СССР, тем более что ПОЛИСАРИО поддержали страны социалистической ориентации - Алжир и Ливия.



Теперь повстанцам пришлось сражаться с новыми интервентами. И если Мавритания в итоге вывела войска, то королевство Марокко продолжило оккупацию при прямой поддержке Франции и других стран Запада. ПОЛИСАРИО в свою очередь провозгласил создание независимого государства - Сахарской Арабской Демократической Республики (САДР) - и добился успехов на международной арене. Страну признали свыше 80 государств, она стала членом Африканского союза, а ООН утвердила ПОЛИСАРИО в качестве легитимного представителя народа Западной Сахары, потребовав осуществления его права на самоопределение.



Эти шаги были возможны, пока существовал Советский Союз. После его развала повстанцев принудили к прекращению огня. Марокко обязалось провести референдум по вопросу о независимости, но быстро отказалось от обещаний, называя Западную Сахару "южными провинциями". Оккупация закреплена системой оборонительных сооружений ("Марокканская стена" или, как называют ее местные жители, "стена позора"), оставивших за ПОЛИСАРИО безжизненные земли на востоке региона ("свободная зона"). Рабат проводит политику заселения Западной Сахары своими гражданами, подвергая коренное население дискриминации и жестоко подавляя протесты.



Растоптанный суверенитет



В прошлом году в этом процессе начался новый этап. Страны, прежде признававшие САДР, под явным внешним давлением стали менять позицию и заявлять об открытии консульств в "южных провинциях". Среди них - Кот-д’Ивуар, Сомали и еще около полутора десятков государств. Власти Марокко объявили о суверенитете над территориальными водами Западной Сахары, а затем приступили к захвату остатков "свободной зоны". Обвинив ПОЛИСАРИО в блокировании дороги, ведущей в Мавританию, Рабат ввел войска в буферную зону Гергерат.



Логическим завершением стало заявление США о передаче Марокко прав на регион. С его поддержкой тут же выступил ряд других стран, включая Францию, Турцию, Саудовскую Аравию и т.д. Куда меньше столиц, где осмелились высказать слова осуждения. Президент Алжира Абдельмаджид Теббун отметил, что проблема Западной Сахары - проблема колониализма и у нее нет иного решения, кроме проведения референдума. "Не имеющим силы признанием беззакония" назвали эти события в правительстве ЮАР. В Москве предпочли более осторожные формулировки. Напомнив о резолюциях ООН, МИД РФ вместе с тем приветствовал сближение Марокко с Израилем.



В ПОЛИСАРИО объявили о прекращении обязательств по договору 1991 года и о возоб-новлении вооруженной борьбы. В регионе объявлена мобилизация добровольцев. "Боевые действия будут продолжаться до полного вывода оккупационных войск", - сообщил глава МИД САДР Мохаммед Салем Ульд Салек. В организации указывают на недостаточно твердую позицию ООН. Последний доклад ее генсека Антониу Гуттериша старательно обходит стороной такие острые углы, как проведение референдума. Также ООН тянет с назначением нового спецпосланника по Западной Сахаре, а ее миротворческая миссия закрывает глаза на массовые нарушения прав человека, включая пытки и внесудебные расправы.



Вопреки призывам властей САДР "вернуться к растоптанным Трампом международным договорам", новая американская администрация вряд ли решится на их пересмотр. Новый госсекретарь США Энтони Блинкен уже заявил о неприкосновенности курса на обеспечение безопасности Израиля и пообещал защищать его соглашения с мусульманскими странами.



Причина - в серьезных интересах Вашингтона. По данным марокканских СМИ, США готовят открытие в Западной Сахаре военной базы. Туда будет переброшена часть европейского контингента. Это косвенно подтверждается тем, что введению войск в Гергерат предшествовала встреча командующего южной зоной вооруженных сил Марокко Белхира Эль Фарука с американским генералом Эндрю Ролингом. В январе Западную Сахару посетил помощник госсекретаря США Дэвид Шенкер.



В целом Марокко превращается в основной форпост Вашингтона в Северной Африке. Только в 2020 году Рабат закупил 25 истребителей F-16 и 24 вертолета "Апач Гардиан" на 4,4 млрд долл. На очереди - поставка ЗРК "Пэтриот", самолетов радиоэлектронной разведки G550, управляемых ракет и авиабомб, беспилотников и т.д. Это сделало королевство крупнейшим клиентом американского ВПК на континенте. Вместе с Тунисом и Сенегалом Рабат ежегодно участвует в совместных с США учениях "Африканский лев". Недаром Шенкер назвал страну "ключевым партнером в обеспечении региональной безопасности", а недавно заключенное оборонное соглашение сроком на 10 лет только укрепит этот оплот.



Курс на Африку



Марокко - не единственная зона американского внимания. В Африке расквартировано свыше 7 тыс. военных США на почти тридцати базах. И это не считая сил специальных операций и учебно-тренировочных миссий. Наибольший интерес для Вашингтона представляет север континента. Только в Нигер переброшены более 800 военнослужащих, после планируемого расширения авиабазы в Агадесе их станет еще больше. Контингенты США размещены также в Сенегале, Буркина-Фасо, Мали и других странах. К этому нужно добавить войска НАТО, участвующие в операции "Бархан". Ее основу составляет 5-тысячный французский контингент, действующий в Мали, Чаде, Буркина-Фасо, Нигере и Мавритании.



Формальным поводом для иностранного присутствия является борьба с исламистами. Но происходит обратное. За последние четыре года число жертв терактов в странах региона выросло впятеро. С 5 до 25 увеличилось количество активных террористических группировок. Последние теперь спекулируют не только на "чистоте веры" и социально-экономических проблемах, но и выступают как борцы с захватчиками.



Западу это только на руку. Капитал привлекают богатейшие ресурсы. Например, в Западной Сахаре есть крупные месторождения фосфоритов и шельфовой нефти, Мали занимает третье место на континенте по добыче золота, а Нигер входит в пятерку мировых лидеров по добыче урана. Рудники стратегического сырья, к слову, находятся по соседству с базой Агадес.



Не менее заманчивым трофеем является Алжир - ведущий производитель нефти и газа в регионе и крупнейшее государство Африки. После кровопролитной войны за независимость и освобождения от французского колониального владычества страна избрала путь социалистической ориентации. Несмотря на реформы последних десятилетий, государство сохраняет контроль над экономикой. Добычу углеводородов контролирует госкомпания "Сонатрак", власти субсидируют цены на топливо и продукты первой необходимости, здравоохранение и образование являются бесплатными.



В результате Алжир лидирует в Африке по индексу человеческого развития и продолжительности жизни (на 4 года больше, чем в России), а уровень неравенства здесь, наоборот, один из наименьших в мире. Даже экономические трудности последнего года не заставили алжирские власти отказаться от этого курса. Они отвергли предложение МВФ о помощи, отложили вступление в силу договора о свободной торговле с ЕС и специальным законом утвердили список сфер, в которых запрещается создание совместных предприятий с контрольной долей зарубежного капитала. Среди них - энергетика, горнодобывающая промышленность, фармацевтика, железные дороги, аэропорты и т.д.



Схожие тенденции - во внешней политике. Алжир отказался устанавливать дипотношения с Израилем до создания независимого палестинского государства. Заключив с Китаем соглашение о всеобъемлющем стратегическом партнерстве, он активно участвует в стратегии "Один пояс и один путь". В его рамках строится глубоководный порт Эль-Хамдания, модернизируется столичный аэропорт и прокладывается скоростная автомагистраль, которая соединит Средиземноморское побережье с южными соседями Алжира - Мали и Нигером.



КНР является главным торговым партнером Алжира, на эту страну приходится 70 процентов китайских инвестиций в североафриканские государства. Россия и Китай обеспечивают львиную долю оборонных закупок. Аналогичный выбор сделан для вакцинирования от коронавируса.



Ситуация вокруг Западной Сахары и в целом африканская политика США и НАТО имеют очевидную цель - удар по Алжиру и ослабление позиций Пекина. Столь обхаживаемое Вашингтоном Марокко имеет крайне натянутые отношения с Алжиром, граница между ними закрыта с 1994 года. Это связано главным образом с поддержкой ПОЛИСАРИО. В алжирской провинции Тиндуф расположены лагеря западносахарских беженцев.



Помимо окружения Алжира и попыток дипломатического давления (за последнее время страну посетили несколько делегаций США), внешние силы могут попытаться расшатать внутриполитическую обстановку. Она в стране не самая спокойная. Протестное движение привело к отставке президента Абдельазиза Бутефлики, но положение нынешнего правительства нельзя назвать прочным. Это доказали результаты референдума по поправкам в Конституцию, явка на котором была меньше 25 процентов.



В 1990-х годах Алжир пережил кровавый конфликт с исламистами. С трудом урегулированный, он может быть искусственно реанимирован. Экспансия - природная черта капитала, на который не влияет смена администраций.



Сергей Кожемякин Источник - Правда

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