Уволен глава Фонда госимущества Киргизии Жылдызбек Исакулов. Сам написал увал

17:06 09.02.2021

Глава Фонда госимущества ушел в отставку



Автор: Айпери Кыдырали кызы

Марал радиосу

9 февраля 2021



Жылдызбек Исакулов написал заявление об уходе с должности председателя Фонда по управлению госимуществом по собственному желанию, сообщает пресс-служба указанного ведомства.



На аппаратном совещании Жылдызбек Исакулов поблагодарил сотрудников за поддержку и совместную работу, отметив, что фонд ответственен за сохранение и рациональное использование государственного имущества.



"За полтора года мы обеспечили открытость и прозрачность деятельности фонда, выполнили основные задачи бюджетного плана. В дальнейшем надо продолжить добросовестную работу", - сказал он.



Жылдызбек Исакулов был назначен председателем Фонда по управлению госимуществом при Правительстве в августе 2019 года.