 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Украинская оппозиция начала процедуру импичмента Зеленского
17:23 09.02.2021

Президента обвинили в попытке узурпации власти

Поводом для импичмента стали санкции против украинских телеканалов

Украинская партия "Оппозиционная платформа - За жизнь" (ОПЗЖ), пользующаяся репутацией пророссийской силы, инициирует процедуру импичмента президента Украины Владимира Зеленского. Поводом стали санкции против оппозиционных телеканалов "112 Украина", ZIK и NewsOne и депутата ОПЗЖ Тараса Козака, являющегося их владельцем. В течение пяти лет он не сможет свободно распоряжаться своим имуществом. Указанные каналы лишены лицензий и уже прекратили вещание.

Член партии, глава комитета Верховной Рады по свободе слова Нестор Шуфрич созывает экстренное заседание комитета и надеется инициировать широкое обсуждение вопроса в парламенте на уровне фракций. Он указывает, что ограничения нарушают украинский закон о санкциях, который позволяет вводить их только в отношении иностранных граждан и иностранных компаний, а также в отношении компаний, принадлежащих иностранным гражданам.

В заявлении, которое опубликовано на сайте ОПЗЖ, санкции против украинских телеканалов и депутата Козака названы попыткой узурпации власти: "Указ президента Украины является актом узурпации власти, откровенной цензуры, механизмом установления диктатуры и тирании в стране, попранием всех международных принципов и норм демократии".

"112 Украина", ZIK и NewsOne обвинили в российской пропаганде

Санкции против оппозиционных телеканалов были введены по решению Совета национальной безопасности и обороны (СНБО), которое поддержали все его члены, кроме спикера Верховной Рады Дмитрия Разумкова. Глава Службы безопасности Украины (СБУ) Иван Баканов объяснил решение Совета борьбой с российской пропагандой, которую якобы распространяли телеканалы. По мнению спецслужб, их деятельность финансируется из России.

Это решение уже поприветствовал министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко, назвав деятельность телеканалов терроризмом. Зеленский заявил, что принятие санкций стало трудным решением, но он не поддерживает "пропаганду, финансируемую страной-агрессором, которая подрывает Украину на пути к ЕС и евроатлантической интеграции".

Ранее телеканалы лишали лицензии за использование русского языка

В сентябре 2019 года каналы NewsOne и "112 Украина" уже лишали лицензии на цифровое вещание. Поводом стало использование русского языка в эфире, что нарушает закон о государственном языке. Тогда же депутата Тараса Козака допрашивали по подозрению в терроризме, но конкретных обвинений в итоге не предъявили.

Тогда канал оспорил действия властей, и уже через месяц в Верховной Раде создали Временную следственную комиссию (ВСК) по обеспечению противодействия информационному влиянию России. Расследование касалось законности смены собственников телеканалов NewsOne, "112 Украина" и ZIK после того, как их купил Тарас Козак.

В ноябре 2020 года главное разведуправление Минобороны Украины заявило, что Россия при помощи своих агентов влияния на территории республики, в том числе и СМИ, пытается испортить репутацию Зеленского и всего высшего руководства страны, в том числе военного. Это происходит на фоне попыток Зеленского внедрить стандарты НАТО в армии и урегулировать конфликт в Донбассе.

Закон об импичменте появился на Украине только при Зеленском

Законопроект, регламентирующий возможность импичмента президента, долгое время отказывался принять бывший президент Украины Петр Порошенко. Это удалось сделать только после вступления Зеленского в должность в 2019 году и смены правящей коалиции в Верховной Раде.

Согласно закону, основанием для инициирования импичмента является письменное представление, под которым должно подписаться большинство депутатов. Для этого Рада должна создать специальную ВСК для расследования обстоятельств совершения президентом преступления. Глава государства имеет право пользоваться услугами защитников. Слушания должны проходить в открытом режиме, если их материалы не касаются гостайны.

После того как письменное представление будет сформулировано и подписано, депутаты должны обратиться в Конституционный и Верховный суды, чтобы получить юридическую квалификацию действий президента. Если инстанции установят, что глава государства совершил преступление, Рада принимает решение о его смещении с поста. Для этого необходимо согласие 3/4 депутатов парламента. Сейчас конституционное правящее большинство в Раде составляет президентская партия "Слуга народа" - 244 места в парламенте из 450. У "Оппозиционной платформы - За жизнь" всего 44 мандата.

Источник - Lenta.ru
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