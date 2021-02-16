Культ живности: Место племенных коней в Туркмении займут породистые алабаи

17:25 09.02.2021

В республике к празднованию 30-летия независимости построят питомник для алабаев, трибуну для парадов и отель за полмиллиарда долларов



Евгений СУЧКОВ



В Туркмении построят специальный питомник для алабаев.



Предыдущий руководитель Туркменистана Сапармурат Ниязов был ярым поклонником лошадей. Туркменбаши настолько трепетно относился к жеребцам, что его личный конь Янардаг часто фигурировал в газетных и журнальных статьях и даже стал украшением национального герба страны. А в 2014 году в Ашхабаде был построен монумент с золотым изваянием именитого коня. Его высота составляет 37 метров, а общая площадь памятника - более 1,3 гектара.



Также лошадь стала международным брендом Туркменистана - породистых скакунов глава государства дарил другим мировым лидерам.



Новый руководитель страны Гурбангулы Бердымухамедов тоже следует тренду, только действует значительно скромнее, а в качестве талисмана, похоже выбрал среднеазиатскую овчарку. Еще бы, ведь алабаи - одна из древнейших пород собак, происходящая из Средней Азии.



Породистых щенков дарят президентам других государств, а в 2020 году Аркадаг ("Покровитель" - официальный титул Бердымухамедова) открыл в Ашхабаде золотой памятник алабаю.



В 2017 году руководитель Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов подарил Владимиру Путину щенка алабая.



25 января 2021 года президент лично посетил троящийся по заказу Международной ассоциации "Туркменские алабаи", комплекс, который включает в себя питомник для собак, выставочную площадку, зрительскую трибуну и полосу препятствий, сообщало госинформагентство ТДХ.



Бердымухамедов лично утвердил дизайн главных входных дверей, скульптур алабаев, которые будут установлены в комплексе, забора, которым он будет огорожен, фонарных столбов, декоративных элементов внутренней обшивки помещений и цвета зрительских сидений на трибунах.



Сегодня, благодаря внимательности журналистов из "Хроники Туркменистана", стали известны некоторые дополнительные подробности этого и ряда других проектов. Местное телевидение показало сюжеты о совещании у президента, на котором демонстрировали слайды с информацией об объектах, строительство которых приурочено к 30-летию независимости Туркменистана. Ряд из них, общей стоимостью 1,37 миллиарда долларов, построит французская "Bouygues Batiment". В их числе - правительственная трибуна для приема парадов в Ашхабаде, Центр международных приемов, здание банка "Туркменбаши", а также отель "Аркадаг". Строительство отеля оценивается в 448 миллионов долларов.



Кроме того, туркменская компания "Myradym" построит вышеупомянутый питомник для алабаев. Но его полная стоимость неизвестна - строчка с суммой из сметы была закрыта логотипом телеканала.