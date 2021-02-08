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|КырСуперКлоунада! Назначенный вчера утром мэром Бишкека Нургазиев уже уволен
17:49 09.02.2021
Новый мэр Эрмек Нургазиев снят с должности
Освобожден от должности Эрмек Нургазиев, представленный сегодня, 9 февраля, исполняющим обязанности мэра города Бишкека. Соответствующий указ подписал президент, сообщили из аппарата.
Напомним, Эрмек Нургазиев сегодня был представлены коллективу мэрии, провел брифинг. Причиной освобождения Нургазиева от должности стали его прошлые незаконные действия.