Новый проект Конституции Кыргызстана размещен на сайте Жогорку Кенеша. Шлите предложения

17:56 09.02.2021

Автор: Жылдыз Джускембаева



9 февраля 2021

На сайте Жогорку Кенеша опубликован новый проект Конституции.



"Конституционное совещание, созданное 20 ноября 2020 года указом спикера Жогорку Кенеша Таланта Мамытова, обсудив проект Конституции, инициированный депутатами Жогорку Кенеша и размещенный 17 ноября 2020 года на официальном сайте парламента, в целях общественного обсуждения передало его вновь на рассмотрение инициаторам. В этой связи на официальном сайте Жогорку Кенеша проект Конституции, размещенный 17 ноября 2020 года, заменен на проект с учетом предложений конституционного совещания", - говорится в сообщении.



Источник: super.kg



сайт Жогорку Кенеша -

http://kenesh.kg/ru/news/show/11009/proekt-konstitutsii-kirgizskoy-respubliki-razmeshten-na-ofitsialynom-sayte-zhogorku-kenesha