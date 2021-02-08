ГосКомРелигию Киргизии возглавил МВДэшник Медер Карабаев

19:43 09.02.2021

9 февраля 2021, Бишкек - 24.kg, Дарья ПОДОЛЬСКАЯ

В Государственной комиссии по делам религий новый директор



В Государственной комиссии по делам религий новый глава. Президент Садыр Жапаров подписал два указа.



Согласно первому, глава ведомства Акин Токталиев освобожден от должности. Другим указом директором комиссии назначен Медер Карабаев.



Ранее Медер Карабаев являлся уполномоченным службы по противодействию экстремизму и незаконной миграции МВД.