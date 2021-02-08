Нацэнергохолдинг Кыргызстана возглавил Бакыт Сыдыков

20:19 09.02.2021

Резюме нового главы Нацэнергохолдинга Бакыта Сыдыкова



Бакыт Сыдыков

Tazabek - Сыдыков Бакыт Муканалиевич решением Фонда госимущества назначен председателем Национального энергетического холдинга.



РЕЗЮМЕ:



Образование:



1991-1996 – Кыргызский Технический Университет им. И. Раззакова, энергетический факультет, электроснабжение



1997-1999 – Кыргызский Государственный Национальный Университет, юридический факультет, юриспруденция (с отличием)



06.2016-07.2016 – курсы по повышению квалификации по программе "Возобновляемые источники энергии", США



Опыт работы:



С 09.02.2021 – Председатель Правления Национального энергохолдинга



07.2020-02.2021– заведующий Отделом комитета по топливно-энергетическому комплексу и недропользования Жогорку Кенеша Кыргызской Республики



10.2019-07.2020 – заместитель заведующего Отделом комитета по топливно-энергетическому комплексу и недропользования Жогорку Кенеша Кыргызской Республики



09.2018-09.2019 – советник председателя Государственного комитета промышленности, энергетики и недропользования Кыргызской Республики



04.2018-09.2018 - исполнительный директор ОсОО "Спецэнергосервис"



2015-2018 – генеральный директор ОАО "Востокэлектро"



2010-2015 – начальник, главный инженер Западного РЭС ОАО "Северэлектро"



02.2010-06.2010 – заместитель технического директора ОАО "Северэлектро"



2002 -2010 – начальник Центрального участка, старший мастер, старший диспетчер Западного РЭС ОАО "Северэлектро"



1999-2002 – электромонтер, диспетчер Бишкекского ПЭС



1996-1999 – электрик завода АО "Факел", инженер-электрик Кыргызской телерадиокомпании

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