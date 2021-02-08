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Нацэнергохолдинг Кыргызстана возглавил Бакыт Сыдыков
20:19 09.02.2021

Резюме нового главы Нацэнергохолдинга Бакыта Сыдыкова

Бакыт Сыдыков
Tazabek - Сыдыков Бакыт Муканалиевич решением Фонда госимущества назначен председателем Национального энергетического холдинга.

РЕЗЮМЕ:

Образование:

1991-1996 – Кыргызский Технический Университет им. И. Раззакова, энергетический факультет, электроснабжение

1997-1999 – Кыргызский Государственный Национальный Университет, юридический факультет, юриспруденция (с отличием)

06.2016-07.2016 – курсы по повышению квалификации по программе "Возобновляемые источники энергии", США

Опыт работы:

С 09.02.2021 – Председатель Правления Национального энергохолдинга

07.2020-02.2021– заведующий Отделом комитета по топливно-энергетическому комплексу и недропользования Жогорку Кенеша Кыргызской Республики

10.2019-07.2020 – заместитель заведующего Отделом комитета по топливно-энергетическому комплексу и недропользования Жогорку Кенеша Кыргызской Республики

09.2018-09.2019 – советник председателя Государственного комитета промышленности, энергетики и недропользования Кыргызской Республики

04.2018-09.2018 - исполнительный директор ОсОО "Спецэнергосервис"

2015-2018 – генеральный директор ОАО "Востокэлектро"

2010-2015 – начальник, главный инженер Западного РЭС ОАО "Северэлектро"

02.2010-06.2010 – заместитель технического директора ОАО "Северэлектро"

2002 -2010 – начальник Центрального участка, старший мастер, старший диспетчер Западного РЭС ОАО "Северэлектро"

1999-2002 – электромонтер, диспетчер Бишкекского ПЭС

1996-1999 – электрик завода АО "Факел", инженер-электрик Кыргызской телерадиокомпании
Подробнее: www.tazabek.kg/news:1681146/?f=cp

См. раздел - Персоны ЦентрАзии, Кто есть кто в Казахстане
Источник - tazabek.kg
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1612891140
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