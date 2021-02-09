 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Второй импичмент Трампа может оказаться интереснее первого, - Д.Моисеев
23:52 09.02.2021

Всего несколько республиканцев во главе с Миттом Ромни готовы поддержать обвинения в адрес экс-президента США

Данила Моисеев
9.02.21

Что бы ни говорили недруги, Трамп считает себя невиновным в осаде Капитолия.
В США начался беспрецедентный процесс – суд Сената над бывшим главой государства. Помимо того, что впервые в истории страны один и тот же лидер подвергается процедуре импичмента дважды, суд над Дональдом Трампом происходит уже после завершения срока его полномочий. Это ставит вопрос о легитимности разбирательства в целом. Впрочем, даже в случае признания процесса импичмента законным у демократов практически нет шансов на успех в этом деле. Необходимых двух третей голосов в Сенате у них не имеется. Республиканцы встанут на сторону экс-президента. Однако среди них есть и исключения.
Накануне суда спикер Сената Чак Шумер и лидер республиканского меньшинства в Сенате Митч Макконнелл договорились об организации процедуры. Сторонам обвинения и защиты будет дано одинаковое количество времени. Демократы попытаются доказать, что Трамп виновен в подстрекательстве к восстанию и из-за своих действий угрожал государственной безопасности и стране в целом. Напомним, 6 января 2021 года сторонники Трампа ворвались в Капитолий и находились в здании несколько часов. В результате столкновений с силами правопорядка погибли пять человек, в том числе один полицейский.

Во вторник конгрессмены решали вопрос о конституционности самого процесса. Линия защиты Трампа заключается в том, что импичмент незаконен сам по себе, отмечает AP. Во-первых, он уже не занимает никакой государственной должности. Во-вторых, в речах бывшего президента, которыми вдохновлялись мятежники, и в его действиях отсутствует состав преступления, уверяют адвокаты Трампа. Последний настаивает на том, что его слова о необходимости борьбы за свой выбор являются не чем иным, как проявлением свободы слова, защищенной первой поправкой к Конституции, а штурм Капитолия был уже вольным выбором самих протестовавших. Бывший президент не намерен давать показания Конгрессу, во всяком случае пока.

Для признания процесса законным нужно простое большинство голосов сенаторов, которое имеется у демократов. А вот чтобы признать действия Трампа преступными, понадобятся две трети голосов. То есть за импичмент должны высказаться не менее чем 17 сенаторов-республиканцев. Это маловероятно. Ведь за две недели до этого 45 из 50 сенаторов-республиканцев проголосовали за признание процедуры импичмента незаконной.

Несмотря на просматривающийся итог в суде Сената могут быть неожиданные повороты, считает руководитель Центра прикладных исследований Института США и Канады РАН Павел Шариков. "Я бы сказал, что 5% шансов на успех у демократов имеются. Все-таки после выборов баланс в Сенате чуть-чуть изменился в пользу демократов. Известно, что шесть республиканцев готовы поддержать обвинения, в их числе Сьюзан Коллинз и Митт Ромни. А вот Тед Круз, которого Трамп постоянно высмеивал в праймериз 2016 года и на кого очень надеялись демократы, наоборот, собирается голосовать в пользу обидчика. Также возможен вариант, при котором обвинители Трампа откажутся от обвинений. Лучше закрыть неприятные страницы истории побыстрее. Ведь если процесс будет запущен, но провалится, то это будет ударом для противников Трампа", – говорит он.

Эксперт в беседе с "НГ" пояснил, что второй импичмент в отличие от первого стал скорее порождением эмоций испугавшихся событий 6 января конгрессменов, чем следствием трезвого расчета. "Сейчас они, конечно, уже успокоились", – замечает Шариков. Конечно, демократы были бы не прочь объявить Трампу импичмент, лишив его таким образом возможности баллотироваться на пост президента в 2024 году. Но и республиканцы не горят желанием сотрудничать с во многом дискредитировавшим себя бывшим главой государства, полагает Шариков. Вовсе не факт, что Трамп, даже если ему и не объявят импичмент, останется в политике.

"Другое дело, что на данный момент республиканцы оказались в том же положении, что и в 2016 году. У них есть много претендующих на лидерство, но уступающих в харизме Трампу политиков. Экс-президенту пока они не могут противопоставить никого. Выделяется разве что противник Трампа Ромни, но и он, конечно, не сравнился бы с такими глыбами в мире политики, как тот же покойный Джон Маккейн", – поясняет Шариков.

Источник - ng.ru
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