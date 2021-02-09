 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Россия и США вступают в новую фазу соперничества в Сирии, - В.Мухин
00:50 10.02.2021

Ракетоносцы РФ возьмут под постоянный контроль Средиземное море
Владимир Мухин
Обозреватель "Независимой газеты"

9.02.21

После размещения на российской базе в Сирии бомбардировщики Ту-95МС смогут эффективнее реагировать на кризисные ситуации в регионе.
Россия и Соединенные Штаты укрепляют собственные военные потенциалы в Сирии. У РФ, которая не раз заявляла о выводе своих войск из арабской республики, теперь появляются новые стратегические цели, для достижения которых идет модернизация авиационной базы Хмеймим. Там после реконструкции взлетно-посадочной полосы (ВПП), возможно, скоро появятся самолеты Дальней авиации, способные нести ядерное оружие. Стратегические бомбардировщики смогут при необходимости постоянно и бороться с сирийскими террористами, и поддерживать средиземноморскую российскую эскадру. Они будут контролировать не только море, но и территории Северной Африки и Южной Европы. У США планы в Сирии менее масштабные, но стратегически также значимые и опасные для Москвы и Дамаска.

Путем создания и модернизации в Заевфратье новых авиационных плацдармов администрация США в лице президента Джозефа Байдена намерена и дальше поддерживать курдские вооруженные формирования. При этом обострение внутриполитической и экономической обстановки в Сирии повышает вероятность ее распада на отдельные государства. В соцсетях на днях появились снимки строительства американцами в провинции Дейр-эз-Зор, близ нефтяного месторождения "Аль-Омар", новой, охраняемой курдскими отрядами самообороны из состава оппозиционных Дамаску Сирийских демократических сил (СДС) военной авиационной инфраструктуры и ВПП (протяженность ее около 1000 м). Чуть восточнее от этого места несколько лет назад уже была развернута военная база Пентагона Грин-Вилладж, которая, видимо, в ближайшее время будет расширяться. В СМИ и соцсетях также опубликованы снимки ВПП другой американской военной базы – Эш-Шаддади, расположенной в провинции Хасака. Сообщается, в частности, что в январе 2021 года там завершилось строительство взлетно-посадочной полосы протяженностью 1200 м. Подчеркивается, что благодаря этой ВПП Эш-Шаддади "становится самой большой и многофункциональной базой США в Сирии".

Судя по средним размерам ВПП на Грин-Вилладж и Эш-Шаддади, в основном эти базы предназначены для приема боевых и военно-транспортных вертолетов, легких военно-транспортных и ударных самолетов тактической авиации. Длина ВПП на этих базах в 2,5 раза меньше, чем на российской авиабазе Хмеймим (около 3 км).

Но, похоже, американцам в Сирии в регионе Восточного Евфрата не нужны масштабные авиационные объекты. Инфраструктура, которая есть там у США и которая только создается, судя по опыту прошлых лет, позволяет решать все оборонные задачи на оккупируемой американскими военными территории, где, как известно, расположены нефтяные поля и технические объекты. На этом относительно большом (более четверти площади Сирии) участке сконцентрировано почти 80% сирийских запасов нефти и газа. Россия и режим сирийского лидера Башара Асада не имеют доступа в этот регион. Три года назад верные Асаду сирийские ополченцы и бойцы так называемой российской группы Вагнера 7–8 февраля попытались захватить газоперерабатывающий завод "Коноко", находившийся под контролем отрядов СДС.

Однако они были не только атакованы подразделениями СДС, но и подверглись массированным авиационным и артиллерийским ударам Вооруженных сил США, понеся значительные потери. Тогда удары Пентагон организовывал с военных баз в Ираке и на Аравийском полуострове. Сейчас же, после создания соответствующей инфраструктуры, США смогут сделать то же самое со своих военных баз в Заевфратье. И вряд ли этому кто-либо в мире, в том числе РФ, помешает.

Глава МИД РФ Сергей Лавров в январе этого года заявил, что Россия не станет "выгонять" американских военных из Сирии и "вступать с ними в боестолкновения". Однако это не говорит о том, что Москва проявляет в Сирии "беззубость". Скорее РФ смирилась с невозможностью отстоять сейчас территориальную целостность Сирии, но свое нынешнее геополитическое положение в ней старается использовать по максимуму.

На днях американское издание Drive опубликовало аналитическую статью Джозефа Тревитика о том, что РФ усиливает авиабазу Хмеймим. Автор материала утверждает, что для этого делается небольшой "инженерный трюк", связанный с удлинением ВПП. Это позволит при желании изменить в пользу РФ геополитический расклад на Ближнем Востоке.

Тревитик отмечает, что "база Хмеймим, находящаяся в прибрежной сирийской провинции Латакия, является важным инструментом военной интервенции Кремля в этой стране". Хотя тут правильнее было бы сказать, что свое геополитическое и военное влияние РФ пытается распространить на все Средиземноморье.

Тревитик утверждает, что на спутниковых снимках от компании Planet Labs, датированных 14 декабря 2020 года, "западная ВПП на Хмеймиме удлиняется с обеих сторон. Если с 2015-го ее длина составляла примерно 2900 м, то теперь она увеличена до 3200 м". По мнению Тревитика, "продление и восстановление западной ВПП на базе Хмеймим могут иметь целью обеспечить посадку и взлет трио российских бомбардировщиков Ту-22М3, Ту-95МС и Ту-160, а также противолодочных самолетов Ту-142, которые имеют такую же конструкцию, что и Ту-95МС".

Тревитик констатирует, что "оснащенные крылатыми ракетами российские бомбардировщики, совершив вылет с авиабазы Хмеймим, смогут подвергать опасности цели в Европе с нового, южного направления, а в случае возникновения конфликта вести борьбу с боевыми средствами ВМС противника. Эти самолеты смогут также эффективнее реагировать на кризисные и непредвиденные ситуации на Ближнем Востоке и в Северной Африке".

И в США, и в РФ есть аналитики, которые думают, что происходящее связано с новыми геополитическими целями РФ и созданием авиагруппировок на Ближнем Востоке. Военный эксперт, генерал-лейтенант Юрий Неткачев считает, что для размещения в Хмеймиме российских ракетоносцев, способных нести тактическое ядерное оружие, нет внешнеполитических преград. "Проблемы будут связаны с доставкой в Сирию топлива и горюче-смазочных материалов (ГСМ) для этих самолетов. Но если Турция не закроет в час икс Босфор, поставки ГСМ в относительно больших объемах возможны по морю. Также поставки авиационного топлива можно организовать через Ливию, Египет и другие арабские страны", – уверен эксперт.

Председатель Общероссийского профессионального союза военнослужащих капитан первого ранга Олег Шведков в свое время служил на подводных лодках ВМФ СССР, действующих в составе Средиземноморской эскадры. Он считает, что возможное усиление авиабазы Хмеймим стратегическими бомбардировщиками "создаст новые вызовы для НАТО на его южном фланге не только в воздухе, но и в море". Шведков положительно оценивает возможное применение с Хмеймима на постоянной основе Россией противолодочных самолетов Ту-142, имеющих такую же конструкцию, что и Ту-95МС. "Эти самолеты будут угрожать потенциальным недружественным субмаринам вероятного противника, действующим в Средиземном море. А это немаловажный фактор, связанный с поддержкой нашей морской группировки, решающей задачи в этом же регионе", – полагает эксперт.

Источник - ng.ru
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1612907400
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