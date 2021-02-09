Брат по шконке? Из советников КырПрезидента уволен ранее судимый за наркотрафик г-н Акимов

|23:52 Второй импичмент Трампа может оказаться интереснее первого, - Д.Моисеев
21:13 Зачем Мирзиеев "коронуется" раньше времени, - K-News
20:19 Нацэнергохолдинг Кыргызстана возглавил Бакыт Сыдыков
19:43 ГосКомРелигию Киргизии возглавил МВДэшник Медер Карабаев
17:56 Новый проект Конституции Кыргызстана размещен на сайте Жогорку Кенеша. Шлите предложения
17:49 КырСуперКлоунада! Назначенный вчера утром мэром Бишкека Нургазиев уже уволен
17:25 Культ живности: Место племенных коней в Туркмении займут породистые алабаи
17:23 Украинская оппозиция начала процедуру импичмента Зеленского
17:06 Уволен глава Фонда госимущества Киргизии Жылдызбек Исакулов. Сам написал увал
16:56 Не "облыс", а "уалаят" (аналог: "губерния"). И о возможном переименовании пограничных областей Казахстана, - Н.Нуртазина
16:55 Под флагом беззакония. Колониализм никуда не делся, - Сергей Кожемякин
15:51 КырАэропорт "Манас" возглавили Шаршеев (экс-депутат) и Токторбаев (он же - Бектурганов, действующий жулик)
15:47 Бруно Давид: "Мы все еще можем избежать шестого массового вымирания"
15:13 США вернут себе лидерство в мировых делах!?.. Если не лопнут, - Робин Райт
14:32 Принцесса+принцесса. УкрПолитпросвет растлевает детей, - Д.Скворцов
14:08 Как Душанбе превращают в город-муравейник, а его жителей в заложников
13:15 Скончался таджикский дипломат (экс-посол в Афганистане) Имом Шарофиддин
13:13 Кто и почему в Казахстане двигает повестку "против вакцинации"
13:03 Как расправляются с УзбБлогерами. История Отабека Саттори из Кашкадарьи
12:58 Икону - каракалпакам. В Нукусе заложен православный храм (фото)
12:10 Гиблое место. В Бишкеке арестован очередной экс-глава аэропорта "Манас" Чукуев
10:47 Зависимая независимость. Как ЦентрАзия 30 лет ищет себя и свое место в мире, - В.Соловьев
09:16 КырКлоунада. В Бишкеке опять новый мэр - мыркабес Нургазиев (дравшийся с женщинами ногами)
09:14 Новое десятилетие – и снова "новая идентичность нации" для Казахстана? - Петр Своик
08:50 Казахстан продолжает терять население. Голосуют - ногами, - А.Бектенова
08:41 Что привело к катастрофе современной цивилизации, - Александр Дугин
08:35 Паря над Киргизией. В Сохском (узбекском) анклаве начато строительство аэродрома
08:30 Скончалась Клавдия Пищулина - самый авторитетный медиевист Казахстана
08:28 США боятся Китая, но еще больше – сближения Пекина и Москвы, - Л.Савин
01:06 Ковид-19 – уроки и ближайшее будущее, - М.Иванов
00:59 Таджикистан намерен вернуть своих трудовых мигрантов в Россию, - В.Панфилова
00:14 Разведка США готовится к жесткому противостоянию с Россией, - Вл.Овчинский
00:01 Китай ответит на бойкот пекинской Олимпиады санкциями, - В.Скосырев
|22:43 Жапар - не вождь. Новый президент Кыргызстана призвал не вешать его портреты в кабинетах
14:24 Почему верблюд плюется, - наука утерлась и объяснила
10:18 Роботы для богатых, варварство для бедных: кто отнял у нас Прогресс? - Д.Буянов
10:16 Барские капризы: санкции CША ударили по доллару, - О.Белкина
10:14 Лошадка - жок. Cгорела конюшня экс-премьера Киргизии Бабанова
10:12 Против Маши и Наташи. Ташкентский имам-мракобес Рашидов сеет этническую вражду
09:10 Сократим бедность, запретим рубку чинар на дрова... Мирзиеев утвердил "Госпрограмму на 2021 год"
09:07 Голову пеплом. Мятежный бухарский прокурор Фозилов сам "добровольно" уволился
09:00 В Ошмякистане, указом президента Киргизии, образован новый город - Базар-Коргон
08:52 Закидать кочерыжками. Отунбаеву и Жээнбекова требуют уволить из экс-президентов Кыргызстана
08:37 Новая структура Кыр-правительства. Плюсов мало, минусов много, - Азамат Акенеев
08:23 Упадок и крах американской империи: величайшая проблема Джо Байдена, - М.Бенджамин, Н.Дэвис
07:41 СССР: 1991-й, последний…, - Алексей Чичкин
07:19 В ритме сланца. Рост добычи нефти в США может подстегнуть ее в ОПЕК+
07:16 Не проткни! Дочь бывшего президента Кыргызстана занялась танцами на шесте
07:11 Зеленский как "разочарование года" бьет рекорд непопулярности, - Св.Князев
|Брат по шконке? Из советников КырПрезидента уволен ранее судимый за наркотрафик г-н Акимов
00:59 10.02.2021
Пресс-секретарь Жапарова прокомментировала назначение советником президента ранее осужденного человека
9 февраля 2021
Андрей Акимов не является советником президента Садыра Жапарова, заявила пресс-секретарь главы государства Галина Байтерек 9 февраля.
Так пресс-служба ответила на появившуюся в СМИ информацию о том, что советник президента Андрей Акимов был ранее осужден судебными органами Казахстана.
"Андрей Акимов 3 февраля 2021 года был освобожден от должности советника президента на общественных началах, на которую был назначен 11 ноября 2020 года", - сказала Байтерек.
Садыр Жапаров был освобожден из колонии и пришел к власти в результате октябрьских событий 2020 года. 14 ноября в связи с участием в досрочных президентских выборах Жапаров сложил полномочия исполняющего обязанности президента страны и приостановил полномочия премьер-министра.
Накануне в СМИ появилась информация, что советник президента Андрей Акимов в 2005 году был осужден судом Казахстана за перевозку наркотиков и провел в тюрьме более 5 лет. Также, по данным СМИ, он был замешан в скандале с разработкой уранового месторождения в Иссык-Кульской области.