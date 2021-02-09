Брат по шконке? Из советников КырПрезидента уволен ранее судимый за наркотрафик г-н Акимов

00:59 10.02.2021

Пресс-секретарь Жапарова прокомментировала назначение советником президента ранее осужденного человека

9 февраля 2021



Андрей Акимов не является советником президента Садыра Жапарова, заявила пресс-секретарь главы государства Галина Байтерек 9 февраля.



Так пресс-служба ответила на появившуюся в СМИ информацию о том, что советник президента Андрей Акимов был ранее осужден судебными органами Казахстана.



"Андрей Акимов 3 февраля 2021 года был освобожден от должности советника президента на общественных началах, на которую был назначен 11 ноября 2020 года", - сказала Байтерек.



Садыр Жапаров был освобожден из колонии и пришел к власти в результате октябрьских событий 2020 года. 14 ноября в связи с участием в досрочных президентских выборах Жапаров сложил полномочия исполняющего обязанности президента страны и приостановил полномочия премьер-министра.



Накануне в СМИ появилась информация, что советник президента Андрей Акимов в 2005 году был осужден судом Казахстана за перевозку наркотиков и провел в тюрьме более 5 лет. Также, по данным СМИ, он был замешан в скандале с разработкой уранового месторождения в Иссык-Кульской области.