 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Понедельник, 08.02.2021
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Бактыбек Кудайбергенов назначен очередным и.о. мэра Бишкека
08:27 10.02.2021

Кудайбергенов Бактыбек Жапарович назначен исполняющим обязанности мэра города Бишкек до избрания нового мэра, сообщает 10 февраля пресс-служба правительства.

Решение было подписано премьер-министром Улукбеком Мариповым.

Ранее Кудайбергенов работал акимом Иссык-Атинского района, представителем правительства в Чуйской области.

На выборах в Жогорку Кенеш в 2020 году он был в списке партии "Кыргызстан" под номером 54.

См. раздел - Персоны ЦентрАзии, Кто есть кто в Казахстане
Источник - kg.akipress.org
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1612934820
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