Бактыбек Кудайбергенов назначен очередным и.о. мэра Бишкека

08:27 10.02.2021

Кудайбергенов Бактыбек Жапарович назначен исполняющим обязанности мэра города Бишкек до избрания нового мэра, сообщает 10 февраля пресс-служба правительства.



Решение было подписано премьер-министром Улукбеком Мариповым.



Ранее Кудайбергенов работал акимом Иссык-Атинского района, представителем правительства в Чуйской области.



На выборах в Жогорку Кенеш в 2020 году он был в списке партии "Кыргызстан" под номером 54.