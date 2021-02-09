Россия отвергает стабильность лжи и воровства, - Михаил Делягин

08:35 10.02.2021 пользуясь этим, либеральный клан ведет дело к государственному перевороту

Михаил Делягин

9/02/21



Объективные процессы



Единственная гипотеза, объясняющая проведение государством либеральной социально-экономической политики, уничтожающей страну и народ в интересах глобальных финансовых спекулянтов, заключается в том, что нынешняя российская государственность еще в СССР создавалась для разграбления советского наследства с легализацией награбленного в качестве личных богатств в "фешенебельных странах". И - осознанно или нет - решает эту задачу до сих пор.



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В "святые" для либерастии и кровавые для всех остальных 90-е грабили материальный капитал; его исчерпание выразилось в катастрофическом дефолте 1998 года и привело после жестокого политического кризиса к вытеснению либерального клана в социально-экономическую сферу.



В начале нулевых Россия находилась в "точке бифуркации": В.В. Путин стал Президентом как выразитель идеологического синтеза социальных, патриотических и демократических ценностей, стихийно проведенного народом. Подавление ельцинских олигархов в ходе борьбы за власть вкупе с исчерпанностью грабежа материального наследства советской цивилизации в условиях мощного позитивного импульса, данного Примаковым, Маслюковым и Геращенко, и удорожания нефти давало шанс на переход от разрушения страны к ее созиданию.



Но инерция победила: "коммерческих" олигархов сменили "силовые", превратившие государство в свой ресурс, а основным вектором политики вместо разграбления материального капитала СССР стало более сложное разграбление капитала организационного (с 2003 года, когда была одобрена чубайсовская реформа электроэнергетики) и социального (с людоедской "монетизации льгот" в 2005).



Наиболее значимыми попытками выскочить из порочного круга саморазрушения стали не пошедшее дальше создания в 2007 году Таможенного союза намерение превратить рубль в международную расчетную валюту и спонтанное воссоединение с Крымом, обернувшееся согласием с насаждением Западом на Украине фашистского режима и отказом от собственного глобального проекта, превращением в "стратегический тыл" Китая.



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Попытки терпели неудачу потому, что диктовались инстинктом самосохранения, а не стратегическим видением, и потому оставались в рамках саморазрушающейся государственности и не могли прервать начатую Горбачевым в 1987 году эпоху национального предательства.



Исчерпание видимых материальных и культурно-психологических запасов прочности этой самоедской системы ставит на повестку дня вопрос о ее преображении (с модернизацией России) или окончательном разрушении (с завершением уничтожения русской цивилизации).



Развитая часть человечества - Запад и Китай, - обрушиваясь в многоуровневый кризис (от трансформации личности информационными технологиями до Глобальной депрессии и перерождения финансового капитала в информационный, несущий смерть основной части спекулянтов и рыночной экономике как таковой), объективно нуждается в нашем уничтожении, просто чтобы поддержать себя ресурсами России.



Действующие лица и исполнители



Наша история - борьба либерального клана, мечтающего прислуживать Западу, и разрозненных патриотических сил, обычно не обладающих ресурсами и оргструктурой для победы, а по достижении последней склонных к архаике и загниванию.



Либеральный клан (включающий формально отделенные друг от друга властную, олигархическую, медийную и "уличную" группы) силен обеспечиваемыми Западом концентрацией ресурсов, высокой организацией, современными социальными технологиями и стратегическим управлением. На рубеже тысячелетий он был отброшен в социально-экономическую сферу, в которой окреп и теперь готов к реваншу.



Противостоящие ему условные "силовики" не объединены общей целью (она уже достигнута - они у власти), раздроблены и погружены в мелкую грызню, не обладая видимым со стороны стратегическим сознанием. Центральная бюрократия обеспечивает текущий баланс между финансово-административными олигархическими группировками и в силу длительности сохранения у власти утратила чувство опасности: "Раз с нами еще ничего не случилось, - значит, так будет всегда".



Искоренение профессионалов и общая деградация, обусловленные самим функционалом госуправления (еще Испанская империя показала, что разграбление наследия прошлой цивилизации отупляет), способствуют утрате стратегического мышления и в целом самосознания. Их в силу влияния Запада сохраняет лишь либеральный клан - единственный активный и сознательный фактор российской политики.



Конфликт внутри него порожден "проектом Ковчег", по которому Россия при чрезмерном обострении мирового кризиса должна стать местом сохранения глобальных финансовых спекулянтов до завершения Глобальной депрессии. Это требует более бережного к ней отношения и противоречит их прежним нормам и представлениям.



Но на фоне общей задачи – ликвидации В.В. Путина и возврата себе всей полноты власти - эти противоречия пока несущественны.



Разумеется, либералы "российской сборки" - лишь орудие глобальных спекулянтов, которые разрушением России предполагают обеспечить новую волну мировой дестабилизации для успешных спекулянтов (а владельцы социальных платформ предполагают укрепить этой волной свой "новый порядок"), подорвать Китай и все еще остающуюся промышленной Европу.



Их ключевые успехи - сохранение Д.А. Медведева премьером после триумфа В.В. Путина на президентских выборах 2018 года и особенно повышение пенсионного возраста, которые "обнулили" поддержку обществом власти после воссоединения Крыма с Россией.



Либеральный клан скопил потрясающую воображение "финансовую подушку" (неиспользуемые остатки на счетах федерального бюджета, выросшие даже за 2020 год до 15,6 трлн. руб., и международные резервы, более чем вдвое превышающие уровень, гарантирующий стабильность рубля) - вероятно, для обеспечения прочности своей грядущей диктатуры.



Сценарный набросок



Сейчас наиболее вероятен нижеследующий вариант (его, похоже, еще можно исказить или вовсе предотвратить).



Продолжение "вымаривания" страны искусственно организованным либералами "денежным голодом" в сочетании с откровенным глумлением над людьми демонстрацией растущего социального неравенства и презрения со стороны одичалых строителей блатного феодализма будет усиливать враждебность народа к власти.



Растущее (почти как на Украине) осознание отсутствия каких бы то ни было жизненных перспектив, усугубляя последствия разрушения образования и культуры, будет разрушать самосознание народа. В результате любые попытки власти наладить диалог с обществом будут лишь усиливать враждебность к ней. Напоминания о прошлых успехах, как накануне крушения царской России и СССР, лишь подчеркнет отсутствие приемлемого для народа и при этом правдоподобного образа будущего.



Нарастание враждебности к власти и ее самодискредитация будут использоваться либеральным кланом и его западными хозяевами для запуска самых безумных выдумок, которые будут приниматься обществом на веру, и выражаться в регулярных массовых протестах, переходящих в беспорядки (в них могут принять участие и классические "неизвестные снайперы").



Ближайшую серьезную волну можно ожидать (если позволит погода) уже в субботу 27 февраля - в "день коррупционера" (в этот день был пристрелен "честнейший" из либеральных реформаторов Немцов, оставивший, если верить просочившейся в ходе дележа его наследства информации, жалкий миллиард долларов личного состояния).



Беспорядки, даже без "сакральных жертв", будут расшатывать власть, дискредитировать ее и усиливать враждебность к ней, но главное - размывать ее внимание, отвлекать ее на мелкие тактические проблемы перед главным, стратегическим ударом.



Им может стать нападение Украины на Донбасс, - отчасти по команде из США, отчасти спровоцированное внутриукраинскими процессами (например, визитом константинопольского патриарха Варфоломея, перенесенным с января на август, с передачей украинским раскольникам Почаевской лавры). С учетом формирования на Донбассе олигархически-бюрократической системы, возможным применением по примеру Нагорного Карабаха турецких беспилотников и генералов, а также политических усилий либерального клана России это нападение может увенчаться успехом - и чудовищным унижением России "хуже Хасавюрта" как раз накануне выборов в Госдуму.



Предвыборная стратегия "Единой России", похоже, основана на демонстрации точечных "добрых дел", привлечении волонтеров и "самовыдвиженцев", а главное - демонстрации победы над коронавирусом (не случайно официальные медики уже давно говорят о вероятном затухании "пандемии" в августе 2021 года - как раз к выборам). Даже без уничтожения Донбасса (официально признаваемого властями РФ частью Украины) этого недостаточно для признания страной получения "Единой Россией" даже простого (не говоря о конституционном) большинства в Госдуме.



А ведь это большинство будет объявлено по итогам не обычных, а трехдневных выборов, которые еще в прошлом мае расценивались 82% вполне лоялистской аудитории одной из федеральных радиостанций как "гарантия фальсификации"!



Конечно, "Единая Россия" может объявить якобы поражение – получение менее половины голосов в Госдуме по образцу начала нулевых с дальнейшим управлением в партнерстве с одной из парламентских партий (например, ЛДПР после Жириновского). Но, скорее всего, в ней и над ней в силу общей деградации просто не осталось ни политиков, ни политтехнологов, способных мыслить столь "сложными" конструкциями.



Поэтому правящая тусовка столкнется с обществом "лоб в лоб", что окончательно делегитимизирует ее, даже если ей удастся сохранить власть по итогам поствыборных протестов.



Конечно, нормализация социально-экономической политики позволит в любой момент "выскочить" из этого сценария, - но переход от разграбления к созиданию России требует, по-видимому, изменения самого характера государственности. Признаков же, свидетельствующих о возможности такого "оздоровления изнутри", на поверхности продолжающейся административно-финансовой агонии пока не наблюдается. Источник - завтра

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