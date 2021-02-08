В Ашхабаде из-за несоответствия местным нормам снесли новое здание посольства США

08:59 10.02.2021

В Ашхабаде пошло под снос уже построенное здание посольства США в Туркменистане, потому что его границы вышли за так называемую "красную линию".



Отчет о ситуации был опубликован на сайте Офиса генерального инспектора (OIG) при Комиссии по ценным бумагам и биржам США еще год назад, но пока не привлек внимания. По мнению источника turkmen.news, тему затмила эпидемия COVID-19, но рано или поздно эта история все равно будет пристально рассматриваться американскими властями.



В сентябре 2014 года Госдеп США заключил с компанией Caddell Construction – основным подрядчиком проведения строительных работ на объектах за рубежом - контракт на $196 миллионов. Компания должна была к июлю 2018 года построить в Ашхабаде здание американского посольства, чтобы сотрудники, работающие по разрозненным адресам, сконцентрировались в одном месте. Возведение объекта запланировали на земельном участке, расположенном на пересечении проспекта Арчабиль и улицы Ататюрка, участок еще в 1998 году был сдан посольству в аренду сроком на 99 лет.



Согласно правилам, установленным властями Туркменистана, здания в Ашхабаде должны быть облицованы белым мрамором и эстетически выравнены по единой "красной линии". Как оказалось, американское Бюро операций с зарубежными зданиями (OBO) не привело проект в соответствие с этой нормой, а Caddell Construction не получила от туркменских властей разрешение на строительство (хотя по американским законам подрядчик обязан получать все необходимые лицензии и разрешения без согласования с заказчиком).



В результате, в июле 2016 года строительство было заморожено властями Туркменистана. К тому моменту на него успели потратить $26 миллионов. В 2019 году представители OIG потребовали разъяснений от Caddell Construction. В компании заявили, что получили разрешение властей. Но в ходе разбирательства выяснилось, что это было лишь одобрение общей концепции дизайна здания, а не согласование всего проекта.



Американская сторона неоднократно предлагала туркменским властям различные варианты исправления ситуации, которые позволили бы не сносить здание. В частности, обсуждалась возможность сноса части первого этажа или создания насыпи для выравнивания. Но все варианты были отклонены.



В январе 2019 года тогдашний посол США Алан Мастард сообщил в OBO, что не видит шансов на продолжение строительства. В июне того же года новый посол Мэттью Климоу на первой встрече с президентом Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедовым попытался убедить его отказаться от сноса здания. Но глава государства заявил, что "красная линия" введена законодательством Туркменистана, а законы необходимо соблюдать. Официальные туркменские СМИ не сообщали об этом диалоге, описав встречу посла и президента исключительно в позитивном ключе.



В ноябре 2019 года дипломаты начали выяснять, нет ли возможности хотя бы разделить с туркменскими властями затраты на снос. Строительство здания на новом месте оценивается в $90-125 миллионов.



Тем временем посольство по-прежнему не имеет единого адреса. Сейчас основным офисом американского диппредставительства считается здание на улице Пушкина (пересекает проспект Махтумкули), которое строилось как временное и должно было эксплуатироваться 10 лет, а с тех пор прошло уже 25 лет. Все сотрудники там не умещаются, посольству приходится арендовать дополнительные помещения по разным адресам. В OIG подчеркивают, что это создает операционные проблемы: для обеспечения бесперебойной деятельности требуются 20 дополнительных сотрудников.



В разрозненных арендованных помещениях нельзя организовать достойную охрану. Кроме того, Ашхабад расположен в сейсмоопасной зоне, а многие из арендуемых помещений находятся в зданиях, не соответствующих сейсмическим нормам. Наконец, там отсутствует необходимая инфраструктура для инвалидов. Работа в таких зданиях противоречит американским законам.



В докладе размещен ответ OBO на претензии. В ведомстве заявили: "Оценка OIG событий вокруг строительства нового посольства в Ашхабаде не в полной мере учитывает сложности получения разрешений от правительства принимающей страны. Департамент столкнулся с серьезными проблемами в Ашхабаде, что привело к задержкам. OBO признает, что некоторые внутренние процессы не соблюдались, однако на этапе планирования правительство Туркменистана не прояснило нюансы в отношении "красной линии" и с существенной задержкой уведомило OBO о несоответствии".



В OIG ответили, что многих проблем можно было бы избежать, если бы в OBO внимательнее соблюдали собственные нормативы. В Справочнике менеджера проектов OBO указано, что перед началом строительства в зарубежных странах необходимо тщательно изучить местные законы. "OIG надеется, что этот отчет поможет OBO в обеспечении надлежащего внутреннего контроля, который позволит избежать таких ситуаций в будущем", - заключают авторы доклада.



Источник turkmen.news, знакомый с ситуацией, выразил мнение, что публикация этого доклада в феврале 2020 года не привлекла внимания из-за начавшейся вскоре эпидемии COVID-19. "Но в конечном счете Конгресс США осознает случившееся, - заявил источник. - Если не сейчас, то через несколько месяцев они получат от OIG уведомление о случае расточительности и бесхозяйственности". Он подчеркнул: "Вместо того, чтобы принять туркменскую реальность, OIG попытался сорваться с крючка. По-моему, неуверенность и принятие желаемого за действительное - самая большая ошибка в этой ситуации. Не надо было тратить четыре года на то, чтобы взглянуть в лицо фактам. Чем раньше это сделают, тем быстрее это закончится и тем меньше будет потрачено денег".



Источник также отметил, что властям США предстоит урегулировать вопрос с Caddell Construction. С одной стороны, от компании могут потребовать возместить ущерб, потому что она не получила разрешение на строительство от туркменских властей. С другой стороны, компания может обвинить власти Туркменистана в затягивании решения, которое привело к нескольким годам вынужденного простоя.