 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDAFacebook  RSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Среда, 10.02.2021
11:33  Генштаб vs Минобороны. КырАрмия убита реформами, - А.Джумашова
11:23  ТаджМИД отчаянно опровергает передачу Киргизии водозабора Торт-Кулки
11:09  О новейшей политической моде эпохи глобализма. Ограбление по-нидерландски, - В.Гулевич
11:04  В каракалпакском Приаралье будет создан Госзаказник "Судочье-Акпетки" - 280,5 тыс. га
10:29  В Киргизии проворовался даже Муфтий. Максат Токтомушев подал в отставку
10:11  Ближний Восток готов взорваться: Иран уже почти с ядерной бомбой, - С.Ищенко
09:02  Соседство самодостаточных. Как Европа и Россия оказались не нужны друг другу, - А.Баунов

08:59  В Ашхабаде из-за несоответствия местным нормам снесли новое здание посольства США
08:35  Россия отвергает стабильность лжи и воровства, - Михаил Делягин
08:27  Бактыбек Кудайбергенов назначен очередным и.о. мэра Бишкека
08:08  О справедливости. Ступор и тупик КазНезавсимости, - Д.Ашимбаев
00:59  Брат по шконке? Из советников КырПрезидента уволен ранее судимый за наркотрафик г-н Акимов
00:50  Россия и США вступают в новую фазу соперничества в Сирии, - В.Мухин
Вторник, 09.02.2021
23:52  Второй импичмент Трампа может оказаться интереснее первого, - Д.Моисеев
21:13  Зачем Мирзиеев "коронуется" раньше времени, - K-News
20:19  Нацэнергохолдинг Кыргызстана возглавил Бакыт Сыдыков
19:43  ГосКомРелигию Киргизии возглавил МВДэшник Медер Карабаев
17:56  Новый проект Конституции Кыргызстана размещен на сайте Жогорку Кенеша. Шлите предложения
17:49  КырСуперКлоунада! Назначенный вчера утром мэром Бишкека Нургазиев уже уволен
17:25  Культ живности: Место племенных коней в Туркмении займут породистые алабаи
17:23  Украинская оппозиция начала процедуру импичмента Зеленского
17:06  Уволен глава Фонда госимущества Киргизии Жылдызбек Исакулов. Сам написал увал
16:56  Не "облыс", а "уалаят" (аналог: "губерния"). И о возможном переименовании пограничных областей Казахстана, - Н.Нуртазина
16:55  Под флагом беззакония. Колониализм никуда не делся, - Сергей Кожемякин
15:51  КырАэропорт "Манас" возглавили Шаршеев (экс-депутат) и Токторбаев (он же - Бектурганов, действующий жулик)
15:47  Бруно Давид: "Мы все еще можем избежать шестого массового вымирания"
15:13  США вернут себе лидерство в мировых делах!?.. Если не лопнут, - Робин Райт
14:32  Принцесса+принцесса. УкрПолитпросвет растлевает детей, - Д.Скворцов
14:08  Как Душанбе превращают в город-муравейник, а его жителей в заложников
13:15  Скончался таджикский дипломат (экс-посол в Афганистане) Имом Шарофиддин
13:13  Кто и почему в Казахстане двигает повестку "против вакцинации"
13:03  Как расправляются с УзбБлогерами. История Отабека Саттори из Кашкадарьи
12:58  Икону - каракалпакам. В Нукусе заложен православный храм (фото)
12:10  Гиблое место. В Бишкеке арестован очередной экс-глава аэропорта "Манас" Чукуев
10:47  Зависимая независимость. Как ЦентрАзия 30 лет ищет себя и свое место в мире, - В.Соловьев
09:16  КырКлоунада. В Бишкеке опять новый мэр - мыркабес Нургазиев (дравшийся с женщинами ногами)
09:14  Новое десятилетие – и снова "новая идентичность нации" для Казахстана? - Петр Своик
08:50  Казахстан продолжает терять население. Голосуют - ногами, - А.Бектенова
08:41  Что привело к катастрофе современной цивилизации, - Александр Дугин
08:35  Паря над Киргизией. В Сохском (узбекском) анклаве начато строительство аэродрома
08:30  Скончалась Клавдия Пищулина - самый авторитетный медиевист Казахстана
08:28  США боятся Китая, но еще больше – сближения Пекина и Москвы, - Л.Савин
01:06  Ковид-19 – уроки и ближайшее будущее, - М.Иванов
00:59  Таджикистан намерен вернуть своих трудовых мигрантов в Россию, - В.Панфилова
00:14  Разведка США готовится к жесткому противостоянию с Россией, - Вл.Овчинский
00:01  Китай ответит на бойкот пекинской Олимпиады санкциями, - В.Скосырев
Понедельник, 08.02.2021
22:43  Жапар - не вождь. Новый президент Кыргызстана призвал не вешать его портреты в кабинетах
14:24  Почему верблюд плюется, - наука утерлась и объяснила
10:18  Роботы для богатых, варварство для бедных: кто отнял у нас Прогресс? - Д.Буянов
10:16  Барские капризы: санкции CША ударили по доллару, - О.Белкина
10:14  Лошадка - жок. Cгорела конюшня экс-премьера Киргизии Бабанова
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    Туркменистан   | 
В Ашхабаде из-за несоответствия местным нормам снесли новое здание посольства США
08:59 10.02.2021

В Ашхабаде пошло под снос уже построенное здание посольства США в Туркменистане, потому что его границы вышли за так называемую "красную линию".

Отчет о ситуации был опубликован на сайте Офиса генерального инспектора (OIG) при Комиссии по ценным бумагам и биржам США еще год назад, но пока не привлек внимания. По мнению источника turkmen.news, тему затмила эпидемия COVID-19, но рано или поздно эта история все равно будет пристально рассматриваться американскими властями.

В сентябре 2014 года Госдеп США заключил с компанией Caddell Construction – основным подрядчиком проведения строительных работ на объектах за рубежом - контракт на $196 миллионов. Компания должна была к июлю 2018 года построить в Ашхабаде здание американского посольства, чтобы сотрудники, работающие по разрозненным адресам, сконцентрировались в одном месте. Возведение объекта запланировали на земельном участке, расположенном на пересечении проспекта Арчабиль и улицы Ататюрка, участок еще в 1998 году был сдан посольству в аренду сроком на 99 лет.

Согласно правилам, установленным властями Туркменистана, здания в Ашхабаде должны быть облицованы белым мрамором и эстетически выравнены по единой "красной линии". Как оказалось, американское Бюро операций с зарубежными зданиями (OBO) не привело проект в соответствие с этой нормой, а Caddell Construction не получила от туркменских властей разрешение на строительство (хотя по американским законам подрядчик обязан получать все необходимые лицензии и разрешения без согласования с заказчиком).

В результате, в июле 2016 года строительство было заморожено властями Туркменистана. К тому моменту на него успели потратить $26 миллионов. В 2019 году представители OIG потребовали разъяснений от Caddell Construction. В компании заявили, что получили разрешение властей. Но в ходе разбирательства выяснилось, что это было лишь одобрение общей концепции дизайна здания, а не согласование всего проекта.

Американская сторона неоднократно предлагала туркменским властям различные варианты исправления ситуации, которые позволили бы не сносить здание. В частности, обсуждалась возможность сноса части первого этажа или создания насыпи для выравнивания. Но все варианты были отклонены.

В январе 2019 года тогдашний посол США Алан Мастард сообщил в OBO, что не видит шансов на продолжение строительства. В июне того же года новый посол Мэттью Климоу на первой встрече с президентом Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедовым попытался убедить его отказаться от сноса здания. Но глава государства заявил, что "красная линия" введена законодательством Туркменистана, а законы необходимо соблюдать. Официальные туркменские СМИ не сообщали об этом диалоге, описав встречу посла и президента исключительно в позитивном ключе.

В ноябре 2019 года дипломаты начали выяснять, нет ли возможности хотя бы разделить с туркменскими властями затраты на снос. Строительство здания на новом месте оценивается в $90-125 миллионов.

Тем временем посольство по-прежнему не имеет единого адреса. Сейчас основным офисом американского диппредставительства считается здание на улице Пушкина (пересекает проспект Махтумкули), которое строилось как временное и должно было эксплуатироваться 10 лет, а с тех пор прошло уже 25 лет. Все сотрудники там не умещаются, посольству приходится арендовать дополнительные помещения по разным адресам. В OIG подчеркивают, что это создает операционные проблемы: для обеспечения бесперебойной деятельности требуются 20 дополнительных сотрудников.

В разрозненных арендованных помещениях нельзя организовать достойную охрану. Кроме того, Ашхабад расположен в сейсмоопасной зоне, а многие из арендуемых помещений находятся в зданиях, не соответствующих сейсмическим нормам. Наконец, там отсутствует необходимая инфраструктура для инвалидов. Работа в таких зданиях противоречит американским законам.

В докладе размещен ответ OBO на претензии. В ведомстве заявили: "Оценка OIG событий вокруг строительства нового посольства в Ашхабаде не в полной мере учитывает сложности получения разрешений от правительства принимающей страны. Департамент столкнулся с серьезными проблемами в Ашхабаде, что привело к задержкам. OBO признает, что некоторые внутренние процессы не соблюдались, однако на этапе планирования правительство Туркменистана не прояснило нюансы в отношении "красной линии" и с существенной задержкой уведомило OBO о несоответствии".

В OIG ответили, что многих проблем можно было бы избежать, если бы в OBO внимательнее соблюдали собственные нормативы. В Справочнике менеджера проектов OBO указано, что перед началом строительства в зарубежных странах необходимо тщательно изучить местные законы. "OIG надеется, что этот отчет поможет OBO в обеспечении надлежащего внутреннего контроля, который позволит избежать таких ситуаций в будущем", - заключают авторы доклада.

Источник turkmen.news, знакомый с ситуацией, выразил мнение, что публикация этого доклада в феврале 2020 года не привлекла внимания из-за начавшейся вскоре эпидемии COVID-19. "Но в конечном счете Конгресс США осознает случившееся, - заявил источник. - Если не сейчас, то через несколько месяцев они получат от OIG уведомление о случае расточительности и бесхозяйственности". Он подчеркнул: "Вместо того, чтобы принять туркменскую реальность, OIG попытался сорваться с крючка. По-моему, неуверенность и принятие желаемого за действительное - самая большая ошибка в этой ситуации. Не надо было тратить четыре года на то, чтобы взглянуть в лицо фактам. Чем раньше это сделают, тем быстрее это закончится и тем меньше будет потрачено денег".

Источник также отметил, что властям США предстоит урегулировать вопрос с Caddell Construction. С одной стороны, от компании могут потребовать возместить ущерб, потому что она не получила разрешение на строительство от туркменских властей. С другой стороны, компания может обвинить власти Туркменистана в затягивании решения, которое привело к нескольким годам вынужденного простоя.

Источник - centralasia.media
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1612936740
Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Мерами налогового стимулирования охвачено свыше 700 тыс. субъектов бизнеса РК
- Необходима системная работа по развитию возобновляемой энергетики - А. Мамин
- А. Мамин провел заседание Проектного офиса по вопросам предпринимательства
- О справедливости
- Сенаторы рассмотрели законопроект по совершенствованию нормотворчества
- Комментарий директора департамента платежного баланса НБК Азата Ускенбаева о сравнительных параметрах внешнего долга Казахстана
- Кадровые перестоновки
- Минфин представил Мажилису законопроект, регулирующий закупки в сфере квазигоссектора
- Форму и денег побольше
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  