Ближний Восток готов взорваться: Иран уже почти с ядерной бомбой, - С.Ищенко

10:11 10.02.2021 Ближний Восток готов взорваться: Иран уже почти с ядерной бомбой

Россия и Пекин демонстрируют, что они против военного наказания персов США и Израилем

Сергей Ищенко 10.02.21



В январе минувшего года "Свободная пресса" опубликовала свой прогноз развития военно-политической ситуации на Ближнем Востоке. Этот материал под заголовком "Трамп доигрался: Иран уже к лету будет с ядерной бомбой" ждала, на наш взгляд, удивительная судьба. К сегодняшнему дню его прочитали рекордные для нашего издания более 1 миллиона 198 тысяч человек. Что позволяет предположить: заинтересованная аудитория оказалась расположенной далеко не только в России.



Но, выходит, мы доверившихся "СП" читателей разочаровали, поскольку лето-2020 давно прошло, а никаких признаков наличия у персов собственного оружия массового поражения нет до сих пор? Отнюдь. Если редакция и ошиблась в сроках завершения разработки Тегераном "ядреной бомбы", то незначительно. Слишком много признаков, что уже через несколько недель в Иране может произойти роковое для многих событие, которое будет способно буквально взорвать обстановку во всем мире.



На сей раз это не наше утверждение. 1 февраля 2021 года об этом, по сути, в интервью телеканалу NBC заявил госсекретарь США Энтони Блинкен. Вот его слова: "Ирану потребуется всего несколько недель, чтобы получить атомную бомбу. Необходим договор".



Похоже, в Вашингтоне уже настоящая паника. Потому что там понимают: режим аятолл на пути создания собственного оружия массового поражения требуется останавливать любой ценой.



Проще и безопаснее всего, конечно, было бы сделать это дипломатам. Новая администрация в Соединенных Штатах уже дала понять, что готова отказаться от политики максимального давления на Иран, опрометчиво затеянной излишне самоуверенным Дональдом Трампом. Складывается впечатление, что одновременно там просто мечтают хоть мытьем, хоть катание вернуть Иран в рамки так называемого Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД), надежно связывавшего руки персам в разработке их ядерного оружия и по глупости в одностороннем порядке выброшенного Трампом в мусорную корзину еще в 2018 году. Между тем, только этот документ долгие годы препятствовал Ирану начать обогащать уран до 20% и более, что требуется для создания ядерного оружия



Загвоздка в том, что в Тегеране с ходу практически отвергли примиренческие предложения Блинкена даже не о срочном заключении договора, а хотя бы о начале переговоров по этому поводу. По горячим следам приглашающего к компромиссам заявления госсекретаря телеканалу NBC командующий Корпусом стражей Исламской революции Хосейн Салами заявил, что Иран более вообще не нуждается ни в каком в соглашении по этому поводу. Иными словами - он твердо намерен продолжать движение к обзаведению ядерной бомбой, до которой даже по мнению американской разведки - уже просто рукой подать.



Как и следовало ожидать, болезненней всего такого рода новости восприняли в Израиле, полное уничтожение которого Иран давно и на официальном уровне провозгласил одной из своих приоритетных национальных целей. Потому что в Тель-Авиве кожей чувствуют: если персидская "бомба" когда-нибудь и будет пущена в ход, то, вероятней всего, именно по еврейскому государству. И пошло-поехало.



В конце января, когда Тель-Авиву стало очевидно, что администрация Байдена ради достижения нового соглашения с Ираном готова резко смягчить свою позицию на этом направлении, начальник генерального штаба израильской армии генерал-лейтенант Авив Кохави дал понять, что его страна тогда просто вынуждена резко активизировать подготовку к внезапному обезоруживающему удару по своему главному историческому врагу. Глава ЦАХАЛ потребовал от правительства Израиля срочно увеличить военный бюджет на несколько миллиардов шекелей для того, чтобы подготовиться к нанесению массированного удара по Ирану "в случае, если возникнет такая необходимость".



Далее генерал Кохави пригрозил: "Мы подготовим оперативный план против Ирана. Нельзя заключать с ними соглашение даже в улучшенном варианте… Ни у кого нет уже сомнений, что Исламская республика стремится получить ядерное оружие и применить его… В ответ на ракетную атаку мы нанесем массированный удар по территории врага. Как по открытой местности, так и по застроенной (то есть, по логике, густонаселенной - „СП"). Благодаря разведданным мы атакуем военные цели, что даст нам существенное преимущество. Это единственная возможность уменьшить угрозу ракетного удара по Израилю".



В ответ немедленно взорвался политический Тегеран. Глава пресс-службы иранской армии бригадный генерал Аболфазл Шекарчи был вне себя: "Если враг совершит малейшую ошибку, мы уничтожим пусковые площадки, откуда были запущены ракеты, а также сотрем с лица земли Тель-Авив и Хайфу. Это будет сделано в кратчайший срок… Раковую опухоль, причинившую столько вреда арабам, необходимо удалить".



Мгновенно вспыхнувшее словесное фехтование представителей двух готовых к смертельной схватке армий не показалось бы столь тревожным (в конце концов, за минувшие десятилетия с обоих сторон нагромоздили прямо-таки "эвересты" самых страшных взаимных угроз), если бы на сей раз буквально тут же за ними не последовали весьма красноречивые конкретные действия.



31 января, сразу после заявления главнокомандующего Авива Кохави о том, что он отдал приказ начать подготовку нового плана нанесения удара по иранским ядерным объектам, министр обороны Израиля Бени Ганц зачем-то на редкость демонстративно посетил штаб-квартиру очень секретного так называемого "Глубинного командования". По сути - Сил специальных операций Израиля, которые были созданы относительно недавно, 2012 году, для диверсионных действий в стратегическом тылу противника.



О чем министр обороны, скорее всего, вел речь со своим спецназом в штаб-квартире? Можно лишь предполагать, что в плане Кохави роль первой скрипки в уничтожении ядерных объектов Ирана будет отведена именно "Глубинному командованию".



Дело в том, что возможности израильской авиации в такого рода ударе сильно ограничены. Потому что расстояние, которое израильским F-35 в случае начала операции с национальной территории предстоит покрыть до Тегерана, превышает 1600 км. Если учесть, что боевой радиус такого истребителя всего около 1000 км, без масштабной дозаправки в воздухе на маршруте полета сразу многих F-35 не обойтись.



Но, в отличие от выполненных по технологии "стелс" многофункциональных истребителей, огромные самолеты-танкеры слишком заметны для радиолокационных станций противника. Не только для тех, что имеются в самом Иране. Его сирийские союзники тоже располагают необходимыми техническими возможностями и, конечно, охотно поделятся информацией с персами. Что при таком варианте развития событий неизбежно поставит под сомнение внезапность воздушного удара. Поэтому, как представляется, на "Глубинное командование", а не на ВВС Тель-Авиву и придется делать ставку.



А теперь переведем взгляд на противоположную сторону безмолвного пока фронта. Там тоже активно готовятся к войне. 3 февраля информационное агентство Al Jazeera сообщило, что Минобороны Ирана провело успешные испытания новой трехступенчатой баллистической ракеты под названием Zuljanah. По официальной версии, она способна выводить на низкую околоземную орбиту (до 500 км) космические спутники массой до 220 кг.



Но противники ИРИ тут же усомнились в исключительно мирном назначении Zuljanah. И вполне резонно разглядели в ней потенциального носителя той самой ядерной бомбы, над которой практически открыто сейчас работают персы. Ведь по данным журнала Forbes перед нами фактически готовая боевая ракеты межконтинентальной дальности (до 5 тыс. км), способная нести боеголовку массой до 1 тонны. Легко подсчитать, в зону ее поражения попадает не только Израиль, Саудовская Аравия и союзные ей (а стало быть - враждебные Тегерану) монархии Персидского залива, но и вся Европа. Между прочим - и значительная часть России тоже.



Можно добавить еще пару говорящих деталей, дополняющих, на наш взгляд, общую картину возможно приближающегося ближневосточного апокалипсиса.



По сведениям сервиса FlightRadar, полтора месяца назад, в ночь с 25 на 26 декабря 2020 года, сразу пять самолетов-заправщиков ВВС США поднялись в небо над Ираком. Ясно, что это была отработка дозаправки боевых самолетов в воздухе. Каких? Не обязательно израильских. Не исключено - американских. Поскольку, если грянет в этих краях, США на ближневосточной завалинке отсиживаться точно не станут.



На ту же мысль наталкивает и январское сообщение журнала Forbes, что три из одиннадцати авианосцев США (USS Nimitz, USS Theodore Roosevelt и USS Dwight D. Eisenhower) с многочисленными ракетными крейсерами и эсминцами охранения сейчас находятся вблизи Персидского залива. Там же и атомная подводная лодка USS Georgia (SSGN 729) класса "Огайо" со 154 крылатыми ракетами "Томагавк" на борту. При этом (и это совершенно беспрецедентно!) вопреки обычной практике любого флота прошла она туда в надводном положении. Что говорит лишь об одном. Американцы очень хотели, чтобы иранцы знали: USS Georgia с тучей "Томагавков" уже рядом.



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Вам кажется, что все это происходит далеко от России и нас не очень-то касается? Не скажите. Вряд ли случайно премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в минувший понедельник решил срочно позвонить Владимиру Путину. О чем они разговаривали, как водится, остается только догадываться. Канцелярия главы израильского кабмина немногословна: обсуждали "региональную проблематику и продолжение координации между еврейским государством и Россией в свете развития ситуации в области безопасности в регионе".



Вряд ли беседа завершилась к взаимному и полному удовольствию. Потому что буквально на другой день Москва объявила, что в феврале в Индийском океане все же начнутся достаточно многозначительные для американцев и израильтян совместные учения флотов России, Ирана и Китая под названием "Пояс морской безопасности". С нашей стороны в них примет участие балтийский отряд в составе корвета "Стойкий", среднего морского танкера "Кола" и морского буксира "Яков Гребельский", которые сейчас находятся в Аденском заливе. Что выставит Китай - пока неизвестно. В 2019 году на подобные учения он присылал к Персидскому заливу ракетный эсминец "Синин".



Представитель Пентагона контр-адмирал Джон Кирби заявил, что его ведомство не намерено закатывать истерику по поводу предстоящих многонациональных маневров прямо возле бортов авианосцев ВМС США. Хотя в свете всего происходящего прямо сейчас на Ближнем Востоке, можно предположить, для Вашингтона и Тель-Авива нет ничего обнадеживающего в том, что вблизи Персидского залива российские и китайские флаги взовьются рядом с флагом Ирана. Это новый и очень важный фактор, который и США, и Израилю придется учитывать при планировании любых операций в этих краях.



А в это время



Глава Министерства разведки Ирана Махмуд Алави не исключил возможность получения Тегераном ядерного оружия, если страну "загонят в угол". Он подчеркнул, что атомная программа в стране носит исключительно мирный характер, а использование ее для создания оружия противоречит исламским нормам.



"Однако скажу вам: если кошку загнать в угол, возможно, она поведет себя не так, как повела бы на свободе. Если Иран подтолкнут в подобном направлении, то будет это не вина Ирана. В обычных условиях у Ирана подобных планов нет", - сказал министр в эфире телеканала IRIB TV2.



10.02.21 Источник - svpressa.ru

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