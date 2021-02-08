 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Вторник, 09.02.2021
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В Киргизии проворовался даже Муфтий. Максат Токтомушев подал в отставку
10:29 10.02.2021

Предыстория: ГКНБ: Руководство ДУМК предлагало сотрудникам ГКНБ взятку в $100 тыс. после выявления незаконных финансовых операций

Муфтий Максат Токтомушев 10 февраля подал в отставку, сообщили в Духовном управлении мусульман Кыргызстана.

В ДУМК сегодня прошло собрание, на котором он попрощался с коллективом.

Утром ГКНБ сообщал о выявлении незаконного использования финансовых средств, полученных от паломников на хадж. Задержан главный бухгалтер ДУМК.

По этому вопросу ДУМК даст информацию после решения суда.

См. раздел - Персоны ЦентрАзии, Кто есть кто в Казахстане
Источник - kg.akipress.org
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1612942140
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