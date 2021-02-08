В Киргизии проворовался даже Муфтий. Максат Токтомушев подал в отставку

10:29 10.02.2021

Предыстория: ГКНБ: Руководство ДУМК предлагало сотрудникам ГКНБ взятку в $100 тыс. после выявления незаконных финансовых операций



Муфтий Максат Токтомушев 10 февраля подал в отставку, сообщили в Духовном управлении мусульман Кыргызстана.



В ДУМК сегодня прошло собрание, на котором он попрощался с коллективом.



Утром ГКНБ сообщал о выявлении незаконного использования финансовых средств, полученных от паломников на хадж. Задержан главный бухгалтер ДУМК.



По этому вопросу ДУМК даст информацию после решения суда.