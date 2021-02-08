В каракалпакском Приаралье будет создан Госзаказник "Судочье-Акпетки" - 280,5 тыс. га

11:04 10.02.2021

Госзаказник "Судочье-Акпетки" создается в Приаралье

В Муйнакском районе Каракалпакстана на площади 280,5 тысячи га создается госзаказник "Судочье-Акпетки". Он будет заниматься сохранением прибрежных ландшафтов, популяций птиц, рыб и млекопитающих.



Государственный заказник "Судочье-Акпетки" с общей площадью 280,5 тысячи га создается в Муйнакском районе Каракалпакстана. Постановление об этом 8 февраля принял Кабинет министров, сообщила пресс-служба Государственного комитета Узбекистана по экологии и охране окружающей среды.



Цель заказника - сохранение и воспроизводство прибрежных ландшафтов, каналов, коллекторов и их водотоков, популяций водоплавающих птиц, редких и исчезающих видов рыб, хищных птиц и млекопитающих.



Госкомэкологии поручено разработать предложения по включению озера Судочье в список водно-болотных угодий мирового значения, охраняемых Рамсарской конвенцией, до конца 2021 года и внести их на рассмотрение правительства. В сентябре прошлого года в Рамсарскую конвенцию вошли Тудакальское и Куйимазарское водохранилища в Навоийской области. В нее также включены озеро Денгизкуль и Айдаро-Арнасайская система озер.



Создание заказника "Судочье-Акпетки" планировалось постановлением президента от марта 2019 года. Документом также предусматривается создание еще четырех заповедников в Каракалпакстане в 2019-2022 годах.



Судочье расположено в левобережной части дельты Амударьи. В прошлом крупное озеро, в конце 1970-х оно распалось на отдельные водоемы из-за высыхания Аральского моря. Является местом гнездования тысяч розовых фламинго.



Сегодня в Узбекистане действуют 6 государственных заповедников, 1 комплексный заповедник, 6 природных парков, 1 национальный парк, 11 памятников природы, 2 биосферных резервата, 12 заказников и 1 специализированный питомник "Джейран". В результате создания "Судочье-Акпетки" общая площадь заказников увеличилась с 3,521 миллиона га до 3,801 миллиона га, или с 7,84% до 8,46% территории страны.