О новейшей политической моде эпохи глобализма. Ограбление по-нидерландски, - В.Гулевич

Амстердам объявил о намерении возвратить бывшим колониям Голландии предметы культуры и искусства, вывезенные в эпоху голландского колониализма и помещенные в музеи Нидерландов.



"По отношению к коренному населению колониальных территорий [нидерландскими властями] была совершена несправедливость – насильственный вывоз объектов, составляющих часть их культурного наследия... Из-за перевеса сил [в пользу Нидерландов] культурные объекты часто попросту отбирали. Правительство намерено исправить эту историческую несправедливость, возвратив культурные ценности в страны их происхождения и укрепив основы международного сотрудничества в этом вопросе", – говорится в заявлении нидерландских властей.



Точное количество культурных ценностей, которые вернут бывшим владельцам, неизвестно, но речь идет о сотнях тысяч добытых колонизаторами предметов. Например, около 40% из 450 тыс. экспонатов Национального музея мировых культур (The Dutch National Museum of World Cultures) появились в этом музее как колониальная добыча.



"В нидерландских государственных хранилищах нет места ворованным предметам культурного наследия. Мы вернем их тем странам, которые этого захотят", – пояснила министр образования, культуры и науки Нидерландов Ингрид ван Энгельсховен.



Что называется, спохватились! Последняя крупная часть голландской колониальной империи, Индонезия, отпала от метрополии более 70 лет назад.



Нынешний отказ от ворованного продиктован отнюдь не желанием обогатить культуру бывших колоний (Суринама, Индонезии, Шри-Ланки, островов Карибского моря) и искупить зверства, совершенные колонизаторами. Это новейшая политическая мода эпохи глобализма.



Франция, Германия, Бельгия тоже недавно объявили, что хотят вернуть награбленное в Африке и Азии в XVIII-XX веках. Бывшие колонизаторы конкурируют друг с другом за влияние на бывшие колонии, богатые ресурсами. Так появляется коллективный образ "раскаявшегося колониалиста". Лозунг Black Lives Matter уже перекочевал из Америки в Европу.



При этом, распространяясь о возвращении награбленного, Амстердам не спешит возмещать ущерб жертвам колониализма. Индонезийцам, чьи родные были убиты нидерландскими карателями во время войны за независимость Индонезии 1945-1949 гг., унесшей жизни 300 тыс. индонезийцев, выплачиваются смехотворные компенсации в €10 тыс. Жизнь индонезийца большего не стоит. Во время визита в Амстердам президента Индонезии Джоко Видодо в марте 2020 г. король Нидерландов Виллем-Александр принес извинения не за насилие нидерландской военщины как таковое, а за "чрезмерное насилие".



Долгое время Амстердам пытался представить карательные акции в Индонезии после 1945 г. продолжением Второй мировой войны. При этом на войну в колонии отправляли в том числе бывших голландских нацистов. После войны независимой уже Индонезии навязали долг бывшей Голландской Ост-Индской компании в 3,8 млрд. гульденов. За счет этих средств, а также при содействии США Нидерланды смогли быстро восстановиться после войны. Джакарта же исправно выплачивала долг до 2002 года.



В 2019 г. представители Амстердамского музея предложили отказаться от термина "золотой век" по отношению к эпохе культурного расцвета Нидерландов в XVII в., поскольку расцвет обеспечивался эксплуатацией рабов и грабежом колоний. Однако премьер-министр Марк Рютте заявил, что это вздор, что он не откажется от термина. Так что каяться за преступления предков-колонизаторов в Голландии не намерены.



Другая причина долгого нежелания Нидерландов вернуть то, что им не принадлежит – прибыль, извлекаемая из музеев. Только один Рийксмюзеум (Rijksmuseum) в Амстердаме приносит ежегодно €235 млн. дохода, 80% этой суммы – за счет экспозиций в том числе украденного в колониях. Здесь выставлены 500 уникальных статуй и статуэток Будды, других редких предметов из Азии, Америки и Африки. Среди них – бриллиант в 70 каратов, принадлежавший индонезийскому султану Банджармасина. Амстердам располагает 50 музеями, а во всей стране их 1400. Музеи привлекают миллионы туристов, содействуя развитию автомобильного, авиационного и морского транспорта, ресторанного и гостиничного бизнеса. Однако стоит вспомнить, что маленькая уютная Голландия создавала свой уют грабежом и продолжает богатеть на награбленном.



Французский философ Жан Бодрийяр в работе "Общество потребления" описал механизм имущественной сегрегации людей в капиталистическом обществе через контролируемое повышение покупательной способности среднего класса. Среднему классу достается то, что для высших слоев уже не является предметом вожделения (автомобили, квартиры, турпоездки). И наоборот: того, чем хочет владеть высший класс, средний класс лишается. В случае с добровольным возвратом европейцами награбленных ценностей культуры работает та же схема: они отдают то, из чего уже извлекли астрономическую прибыль, а дальнейшее владение этим играет уже против них.