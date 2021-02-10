 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDAFacebook  RSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Среда, 10.02.2021
11:33  Генштаб vs Минобороны. КырАрмия убита реформами, - А.Джумашова
11:23  ТаджМИД отчаянно опровергает передачу Киргизии водозабора Торт-Кулки
11:09  О новейшей политической моде эпохи глобализма. Ограбление по-нидерландски, - В.Гулевич
11:04  В каракалпакском Приаралье будет создан Госзаказник "Судочье-Акпетки" - 280,5 тыс. га
10:29  В Киргизии проворовался даже Муфтий. Максат Токтомушев подал в отставку
10:11  Ближний Восток готов взорваться: Иран уже почти с ядерной бомбой, - С.Ищенко
09:02  Соседство самодостаточных. Как Европа и Россия оказались не нужны друг другу, - А.Баунов

08:59  В Ашхабаде из-за несоответствия местным нормам снесли новое здание посольства США
08:35  Россия отвергает стабильность лжи и воровства, - Михаил Делягин
08:27  Бактыбек Кудайбергенов назначен очередным и.о. мэра Бишкека
08:08  О справедливости. Ступор и тупик КазНезавсимости, - Д.Ашимбаев
00:59  Брат по шконке? Из советников КырПрезидента уволен ранее судимый за наркотрафик г-н Акимов
00:50  Россия и США вступают в новую фазу соперничества в Сирии, - В.Мухин
Вторник, 09.02.2021
23:52  Второй импичмент Трампа может оказаться интереснее первого, - Д.Моисеев
21:13  Зачем Мирзиеев "коронуется" раньше времени, - K-News
20:19  Нацэнергохолдинг Кыргызстана возглавил Бакыт Сыдыков
19:43  ГосКомРелигию Киргизии возглавил МВДэшник Медер Карабаев
17:56  Новый проект Конституции Кыргызстана размещен на сайте Жогорку Кенеша. Шлите предложения
17:49  КырСуперКлоунада! Назначенный вчера утром мэром Бишкека Нургазиев уже уволен
17:25  Культ живности: Место племенных коней в Туркмении займут породистые алабаи
17:23  Украинская оппозиция начала процедуру импичмента Зеленского
17:06  Уволен глава Фонда госимущества Киргизии Жылдызбек Исакулов. Сам написал увал
16:56  Не "облыс", а "уалаят" (аналог: "губерния"). И о возможном переименовании пограничных областей Казахстана, - Н.Нуртазина
16:55  Под флагом беззакония. Колониализм никуда не делся, - Сергей Кожемякин
15:51  КырАэропорт "Манас" возглавили Шаршеев (экс-депутат) и Токторбаев (он же - Бектурганов, действующий жулик)
15:47  Бруно Давид: "Мы все еще можем избежать шестого массового вымирания"
15:13  США вернут себе лидерство в мировых делах!?.. Если не лопнут, - Робин Райт
14:32  Принцесса+принцесса. УкрПолитпросвет растлевает детей, - Д.Скворцов
14:08  Как Душанбе превращают в город-муравейник, а его жителей в заложников
13:15  Скончался таджикский дипломат (экс-посол в Афганистане) Имом Шарофиддин
13:13  Кто и почему в Казахстане двигает повестку "против вакцинации"
13:03  Как расправляются с УзбБлогерами. История Отабека Саттори из Кашкадарьи
12:58  Икону - каракалпакам. В Нукусе заложен православный храм (фото)
12:10  Гиблое место. В Бишкеке арестован очередной экс-глава аэропорта "Манас" Чукуев
10:47  Зависимая независимость. Как ЦентрАзия 30 лет ищет себя и свое место в мире, - В.Соловьев
09:16  КырКлоунада. В Бишкеке опять новый мэр - мыркабес Нургазиев (дравшийся с женщинами ногами)
09:14  Новое десятилетие – и снова "новая идентичность нации" для Казахстана? - Петр Своик
08:50  Казахстан продолжает терять население. Голосуют - ногами, - А.Бектенова
08:41  Что привело к катастрофе современной цивилизации, - Александр Дугин
08:35  Паря над Киргизией. В Сохском (узбекском) анклаве начато строительство аэродрома
08:30  Скончалась Клавдия Пищулина - самый авторитетный медиевист Казахстана
08:28  США боятся Китая, но еще больше – сближения Пекина и Москвы, - Л.Савин
01:06  Ковид-19 – уроки и ближайшее будущее, - М.Иванов
00:59  Таджикистан намерен вернуть своих трудовых мигрантов в Россию, - В.Панфилова
00:14  Разведка США готовится к жесткому противостоянию с Россией, - Вл.Овчинский
00:01  Китай ответит на бойкот пекинской Олимпиады санкциями, - В.Скосырев
Понедельник, 08.02.2021
22:43  Жапар - не вождь. Новый президент Кыргызстана призвал не вешать его портреты в кабинетах
14:24  Почему верблюд плюется, - наука утерлась и объяснила
10:18  Роботы для богатых, варварство для бедных: кто отнял у нас Прогресс? - Д.Буянов
10:16  Барские капризы: санкции CША ударили по доллару, - О.Белкина
10:14  Лошадка - жок. Cгорела конюшня экс-премьера Киргизии Бабанова
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    ЦентрАзия   | 
О новейшей политической моде эпохи глобализма. Ограбление по-нидерландски, - В.Гулевич
11:09 10.02.2021

ВЛАДИСЛАВ ГУЛЕВИЧ | 10.02.2021

Амстердам объявил о намерении возвратить бывшим колониям Голландии предметы культуры и искусства, вывезенные в эпоху голландского колониализма и помещенные в музеи Нидерландов.

"По отношению к коренному населению колониальных территорий [нидерландскими властями] была совершена несправедливость – насильственный вывоз объектов, составляющих часть их культурного наследия... Из-за перевеса сил [в пользу Нидерландов] культурные объекты часто попросту отбирали. Правительство намерено исправить эту историческую несправедливость, возвратив культурные ценности в страны их происхождения и укрепив основы международного сотрудничества в этом вопросе", – говорится в заявлении нидерландских властей.

Точное количество культурных ценностей, которые вернут бывшим владельцам, неизвестно, но речь идет о сотнях тысяч добытых колонизаторами предметов. Например, около 40% из 450 тыс. экспонатов Национального музея мировых культур (The Dutch National Museum of World Cultures) появились в этом музее как колониальная добыча.

Около 40% из 450 тыс. экспонатов Национального музея мировых культур (The Dutch National Museum of World Cultures) появились в этом музее как колониальная добыча.

"В нидерландских государственных хранилищах нет места ворованным предметам культурного наследия. Мы вернем их тем странам, которые этого захотят", – пояснила министр образования, культуры и науки Нидерландов Ингрид ван Энгельсховен.

Что называется, спохватились! Последняя крупная часть голландской колониальной империи, Индонезия, отпала от метрополии более 70 лет назад.

Нынешний отказ от ворованного продиктован отнюдь не желанием обогатить культуру бывших колоний (Суринама, Индонезии, Шри-Ланки, островов Карибского моря) и искупить зверства, совершенные колонизаторами. Это новейшая политическая мода эпохи глобализма.

Франция, Германия, Бельгия тоже недавно объявили, что хотят вернуть награбленное в Африке и Азии в XVIII-XX веках. Бывшие колонизаторы конкурируют друг с другом за влияние на бывшие колонии, богатые ресурсами. Так появляется коллективный образ "раскаявшегося колониалиста". Лозунг Black Lives Matter уже перекочевал из Америки в Европу.

При этом, распространяясь о возвращении награбленного, Амстердам не спешит возмещать ущерб жертвам колониализма. Индонезийцам, чьи родные были убиты нидерландскими карателями во время войны за независимость Индонезии 1945-1949 гг., унесшей жизни 300 тыс. индонезийцев, выплачиваются смехотворные компенсации в €10 тыс. Жизнь индонезийца большего не стоит. Во время визита в Амстердам президента Индонезии Джоко Видодо в марте 2020 г. король Нидерландов Виллем-Александр принес извинения не за насилие нидерландской военщины как таковое, а за "чрезмерное насилие".

Долгое время Амстердам пытался представить карательные акции в Индонезии после 1945 г. продолжением Второй мировой войны. При этом на войну в колонии отправляли в том числе бывших голландских нацистов. После войны независимой уже Индонезии навязали долг бывшей Голландской Ост-Индской компании в 3,8 млрд. гульденов. За счет этих средств, а также при содействии США Нидерланды смогли быстро восстановиться после войны. Джакарта же исправно выплачивала долг до 2002 года.

В 2019 г. представители Амстердамского музея предложили отказаться от термина "золотой век" по отношению к эпохе культурного расцвета Нидерландов в XVII в., поскольку расцвет обеспечивался эксплуатацией рабов и грабежом колоний. Однако премьер-министр Марк Рютте заявил, что это вздор, что он не откажется от термина. Так что каяться за преступления предков-колонизаторов в Голландии не намерены.

Амстердам объявил о намерении возвратить бывшим колониям Голландии предметы культуры и искусства, вывезенные в эпоху голландского колониализма и помещенные в музеи Нидерландов.

Другая причина долгого нежелания Нидерландов вернуть то, что им не принадлежит – прибыль, извлекаемая из музеев. Только один Рийксмюзеум (Rijksmuseum) в Амстердаме приносит ежегодно €235 млн. дохода, 80% этой суммы – за счет экспозиций в том числе украденного в колониях. Здесь выставлены 500 уникальных статуй и статуэток Будды, других редких предметов из Азии, Америки и Африки. Среди них – бриллиант в 70 каратов, принадлежавший индонезийскому султану Банджармасина. Амстердам располагает 50 музеями, а во всей стране их 1400. Музеи привлекают миллионы туристов, содействуя развитию автомобильного, авиационного и морского транспорта, ресторанного и гостиничного бизнеса. Однако стоит вспомнить, что маленькая уютная Голландия создавала свой уют грабежом и продолжает богатеть на награбленном.

Французский философ Жан Бодрийяр в работе "Общество потребления" описал механизм имущественной сегрегации людей в капиталистическом обществе через контролируемое повышение покупательной способности среднего класса. Среднему классу достается то, что для высших слоев уже не является предметом вожделения (автомобили, квартиры, турпоездки). И наоборот: того, чем хочет владеть высший класс, средний класс лишается. В случае с добровольным возвратом европейцами награбленных ценностей культуры работает та же схема: они отдают то, из чего уже извлекли астрономическую прибыль, а дальнейшее владение этим играет уже против них.

Источник - fondsk.ru
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1612944540
Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Мерами налогового стимулирования охвачено свыше 700 тыс. субъектов бизнеса РК
- Необходима системная работа по развитию возобновляемой энергетики - А. Мамин
- А. Мамин провел заседание Проектного офиса по вопросам предпринимательства
- О справедливости
- Сенаторы рассмотрели законопроект по совершенствованию нормотворчества
- Комментарий директора департамента платежного баланса НБК Азата Ускенбаева о сравнительных параметрах внешнего долга Казахстана
- Кадровые перестоновки
- Минфин представил Мажилису законопроект, регулирующий закупки в сфере квазигоссектора
- Форму и денег побольше
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  