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ТаджМИД отчаянно опровергает передачу Киргизии водозабора Торт-Кулки
11:23 10.02.2021

Кыргызстан не передавал территорию Таджикистану

Вообще "никакой речи о передаче одной стороной какого-либо спорного участка другой стороне быть не может", - МИД Таджикистана.

Министерство иностранных дел Республики Таджикистан сделало заявление по поводу недавнего высказывания "отдельных политических деятелей Кыргызской Республики о якобы имевшей место передачи истока Торткульского водохранилища Республике Таджикистан".

В заявлении говорится, что процесс делимитации и демаркации линии прохождения таджикско-кыргызской государственной границы не завершен.

"Переговоры правительственных делегаций Республики Таджикистан и Кыргызской Республики по вопросам границы продолжаются. Участок территории, по которой проходит исток, упомянутый депутатом Жогорку Кенеш, до завершения процесса делимитации таджикско–кыргызской государственной границы, в соответствии с нормами международного права, считается неделимитированым. На данный момент никакой речи о передаче одной стороной какого-либо спорного участка другой стороне быть не может", - отмечается в заявлении МИД.

Министерство убедительно призывает политических деятелей соседней страны подходить к заявлениям и высказываниям о таджикско-кыргызской границе с большой осторожностью, "так как распространение непроверенных сведений может способствовать дестабилизации ситуации на приграничных территориях двух братских государств".

Чей водозабор?
На прошлой неделе в Кыргызстане разгорелся скандал из-за того, что соседняя республика, якобы, передала часть территорий страны Таджикистану.

Условная и размытая таджикско-кыргызская граница. Как провести настоящую?
Премьер-министр Кыргызстана Улукбек Марипов на заседании Жогорку Кенеша 3 февраля 2021 года, когда депутаты рассматривали его кандидатуру, сказал: "Оказывается, начало канала, который выходит на Торт-Кульское водохранилище, к сожалению, отдали Таджикистану".

Это высказывание вызвало большой резонанс в обществе и активное обсуждение. После этого кыргызские депутаты угрожали премьеру скандалом, если земли будут отданы Таджикистану.

Депутат Тазабек Икрамов счел нужным созвать экстренную комиссию, чтобы разобраться в этом вопросе стратегического назначения.

Позже полпред в Баткенской области Жаныбек Жалалов и сам премьер-министр сообщили, что речь о другом канале: "Я говорил о канале Кайырма, который находится в 500-600 метрах выше водозабора "Головной", на реке Ак-Суу и который принадлежит соседям".
Как сообщает Радио "Озоди" 8 февраля у здания правительства в Бишкеке, а днем ранее в Баткенской области прошли митинги недовольных высказыванием нового главы правительства.

Между тем, отметим, что ранее таджикская сторона заявляла, что водозабор находится на территории Республики Таджикистан.

"Водозабор, откуда идет распределение стока реки Исфара, находится на территории Республики Таджикистан. У нас есть схема расположения водных сооружений на реке Исфара, и этот объект находится на нашей территории, - говорил в начале января 2020 года заместитель начальника Управления водного хозяйства Согдийской области Халим Ходжиев. - Я не понимаю, как они могли объявить его своим сооружением и своей территорией. Там вообще военных не должно быть".

Торткульское водохранилище
Данное водохранилище находится на реке Исфара в Баткенском районе, сообщает портал Open.kg.

Площадь водохранилища составляет 6,6 квадратных километров. Так как питание реки ледниково-снеговое, водохранилище наполняется в основном вследствие таяния снега и других источников. Ежегодно в поливной сезон используется около 60 млн. кубометров, в запасе остается порядка 30 млн. Критический объем составляет 15 млн кубов воды.

Водохранилище, построенное в начале 70-х годов прошлого века, позволило появиться абрикосовым садам и виноградникам, освоить многие гектары земли.

Но в последнее время с каждым годом уровень воды в водохранилище стал заметно сокращаться. Западная часть водохранилища стала забиваться глиной и песком.

Источник - asiaplustj.info
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