"Видим стремление Запада перекроить постсоветское пространство", - замМИД РФ Руденко

16:06 10.02.2021 "Видим стремление Запада перекроить постсоветское пространство"

Заместитель министра иностранных дел РФ Андрей Руденко - о кризисах вблизи российских границ



Татьяна Байкова



Лидеры белорусской оппозиции, находящиеся за рубежом, не являются "выразителями воли всего народа и радетелями за его права". Об этом в интервью "Известиям" заявил замглавы МИД РФ Андрей Руденко, курирующий отношения со странами СНГ. Он также рассказал о попытках Запада развернуть масштабную информационную войну в России и Белоруссии, экономическом восстановлении Южного Кавказа и статусе Нагорного Карабаха.



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На основе заявления



- В последние годы ситуация на просторах СНГ для РФ выглядит все менее обнадеживающе - а в 2020 году количество кризисов вблизи российских границ достигло апогея. По вашему мнению, почему наше ближнее зарубежье так беспокойно и может ли Москва как-то его успокоить?



- Мы с вами являемся свидетелями того, что мир переживает не самые простые времена. Налицо появление все новых вызовов и угроз, носящих как объективный, так зачастую и субъективный характер. США и их союзники, продолжая жить стереотипами холодной войны, нацелены на сдерживание России, пытаются вбить клин в наши отношения с ближайшими соседями и партнерами по СНГ. Видим стремление Запада перекроить постсоветское пространство, разрушить многовековые связи между проживающими там народами и навязать собственную шкалу демократических ценностей. Подобная линия, сопровождающаяся грубым вмешательством во внутренние дела суверенных государств, во многом провоцирует кризисные явления по периметру российских границ.



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Не скрываем, что ситуация на пространстве СНГ прямо проецируется и на нашу безопасность. В этой связи положение в этих государствах нам далеко не безразлично. Мы заинтересованы иметь в лице наших соседей стабильные, процветающие государства, в которых обеспечены экономический рост, права человека, с которыми у нас развиваются дружественные, партнерские, вплоть до союзнических, отношения. Для нас категорически неприемлемы попытки диктовать странам СНГ со стороны, тем более из-за океана, то, как им жить и с кем дружить. Намерены жестко противодействовать такой политике.



- После прекращения огня в Нагорном Карабахе нерешенным остается вопрос статуса той части территории, которая контролируется армянской стороной. Каким Москва видит выход из этой ситуации? Сколько потребуется времени для определения статуса Карабаха?



- Мы плотно работаем с Азербайджаном и Арменией по всем аспектам нагорнокарабахской проблематики. Выстраиваем свою работу на основе трехстороннего Заявления от 9 ноября 2020 года о прекращении огня и всех военных действий в зоне конфликта.



Перемирие сегодня обеспечивается российским миротворческим контингентом, размещенным вдоль линии соприкосновения сторон и в Лачинском коридоре. Присутствие наших миротворцев в регионе - это фактор, обеспечивающий необходимые условия для нормализации обстановки не только в Карабахе, но и в отношениях Баку и Еревана в целом.



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Хотел бы при этом подчеркнуть, что на Московском саммите 11 января лидеры и Азербайджана, и Армении подтвердили готовность продвигаться именно в этом направлении. В этих целях была сформирована рабочая группа под совместным председательством вице-премьеров трех стран. Ее основная задача - разблокирование транспортных и хозяйственных коммуникаций. Первое заседание рабочей группы состоялось в Москве 30 января сего года. Теперь к работе приступают специалисты трех стран в части своей отраслевой специализации. При этом мы рассматриваем перспективы экономического восстановления в более широком контексте Южного Кавказа.



Исходим из того, что мир и стабильность в интересах всех партнеров по региону, в том числе Грузии, Ирана и Турции. Рассчитываем на их поддержку устремлений Баку и Еревана нормализовать отношения в русле трехстороннего Заявления от 9 ноября 2020 года и договоренностей по итогам Московского саммита 11 января 2021-го.



Ожидаем, что совместные усилия на этом направлении помогут в перспективе сформировать благоприятную среду для выработки неконфронтационных подходов к решению статуса Нагорного Карабаха в рамках Минской группы ОБСЕ. Хотел бы заметить, что ряд принципов, выработанных по линии этого востребованного формата, нашли свое отражение и в тексте трехстороннего заявления от 9 ноября.



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На то и друзья



- По сравнению с сентябрем 2020 года в ноябре число белорусов, которые поддерживают союз с Россией, снизилось на 11% и теперь составляет 40%. Понятно, что с Александром Лукашенко Москву связывают долгие отношения, но почему Россия отказывается от диалога с представителями белорусской оппозиции?



- Это заблуждение, будто Россия поддерживает исключительно белорусскую власть, а не народ. Само такое разделение искусственно: власть избирается народом и призвана служить его интересам. Россия всегда воспринимала белорусский народ как братский и искренне заинтересована в его благополучии и процветании. Солидарны со всеми гражданами Белоруссии, кто выступает за стабильное, поступательное развитие своей страны и решение всех противоречий путем конструктивного общенационального диалога.



К сожалению, против обеих наших стран развязана масштабная информационная война, в том числе с целью внесения раздора между ближайшими союзниками и друзьями. Уверены, что мудрый белорусский народ самостоятельно разберется, кто ему действительно друг и проверенный союзник, готовый подставить плечо в трудную минуту, а кто пытается использовать его в своих нечистоплотных геополитических играх. Исходим из того, что судьбу Белоруссии должны решать только сами белорусские граждане.



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Что же касается диалога с самопровозглашенными "лидерами белорусской оппозиции", комфортно обосновавшимися в европейских столицах и получающих там чуть ли не зарплату за свою деятельность, то назвать их подлинными выразителями воли всего белорусского народа и радетелями за его права весьма проблематично.



- Насколько сложным для России было решение признать выборы в Белоруссии на фоне происходящего в этой стране до и после 9 августа 2020 года?



- Считаю такую постановку вопроса некорректной. В своих оценках Россия опиралась на мнение международных мониторинговых миссий, которые в отличие от БДИПЧ ОБСЕ согласились участвовать в наблюдении за голосованием. Так, в составе только одной Миссии СНГ в наблюдении участвовали более 180 человек, и их вердикт был весьма показателен: выборы прошли организованно, без явных нарушений и в соответствии с законодательством страны.



Разумеется, недостатки есть во всех избирательных кампаниях, в том числе в хваленых западных демократиях. Стоит хотя бы вспомнить, какая вакханалия творилась в США в ходе последних президентских выборов.



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- Можно ли сказать, что российская поддержка этим летом проложила путь к большей настроенности Александра Лукашенко на интеграцию с Россией?



- Россия не могла не оказать поддержку Белоруссии в сложный для нее период. На то, собственно, и существуют друзья и союзники, чтобы помогать в кризисных ситуациях, особенно когда на кону стабильность ближайшего соседа и благополучие его граждан.



Хочется верить, что это было воспринято как очередное свидетельство верности России своим союзническим обязательствам и подтверждение правильности курса на всестороннее укрепление взаимовыгодного сотрудничества, в том числе в рамках Союзного государства. Источник - Известия

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