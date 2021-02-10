Прибалтийский "корабль дураков" налетел на белорусские рифы, - Дм.Перцев

17:00 10.02.2021

ДМИТРИЙ ПЕРЦЕВ | 10.02.2021



Фатальное влияние Усть-Луги



За короткий отрезок времени Минск нанес несколько чувствительных экономических ударов по болевым точкам стран-соседей.



Осенью 2020 года белорусам запретили дешевый шоппинг в польских торговых центрах приграничья. Иссяк поток товаров, начиная от туалетной бумаги, заканчивая стройматериалами и электроникой. "Конечно, эта мера затронет польские супермаркеты", – сокрушалась варшавская Gazeta Wyborcza.



Дело в том, что на протяжении восточной польской границы создана инфраструктура, рассчитанная на приграничный туризм. Челноки из Калининградской области РФ, Литвы, Белорусии и Украины ежегодно оставляли в польских магазинах и на оптовых базах 2 млрд злотых безналичными и примерно миллиард налом. Четверть торгового оборота приходилась на белорусов.



Запретив ввоз польских товаров, Минск оставил валюту в стране, подтолкнул жителей покупать товары собственного производства и стимулировал местных производителей. Это сразу сказалось на уровне жизни поляков приграничья; часть продавцов там обанкротилась, а часть вынужденно сократила операции.



Латыши получили от белорусов оплеуху последними. Международная федерация хоккея (IIHF) объявила, что чемпионат мира – 2021, хозяевами которого считались Минск и Рига, 21 мая примет только Рига. Там к возможности провести турнир в одиночку отнеслись сдержанно, так как престижное соревнование стало превращаться в обузу. Первенство вряд ли получится сделать хоккейным праздником в полной мере. Денег надо много, заработать столько от продажи билетов на хоккей не удастся. "Варианты с 20%, 30% и 50% от заполняемости трибун", говорит глава IIHF Рене Фазель, уже отброшены. А премьер-министр Латвии Кришьянис Кариньш заявил: "Чемпионат получится эпидемиологически безопасным, поскольку пройдет без зрителей". Ну а нет зрителей – нет и прибыли. Остается утешаться "эпидемиологической безопасностью".



Однако главная атака белорусских властей пришлась на Литву, "ярого критика режима и сторонника демократической оппозиции". Когда президент Белоруссии заявил, что внес в правительство предложение переориентировать все торговые потоки с портов Литвы на другие направления, в Вильнюсе смеялись. Никто в правительстве Саулюса Сквернялиса, включая премьера, не поверил, "поскольку для белорусских грузов путь через Литву и ее морской порт – самый экономически привлекательный, а возможностей для переориентации потоков грузов на порты России или Латвии у Минска нет".



Оказалось есть. Минск пожертвовал Клайпедой. Вильнюсу в угоду "демократическому правительству соседней страны во главе с президентом Светланой Тихановской" пришлось расстаться с деньгами от транзита белорусских нефтепродуктов на экспорт через терминал Klaipedos Nafta и закупаемой Минском нефти. Директор порта Альгис Латакас лишь развел руками.



А РФ заключила с РБ соглашение о транспортировке и перевалке нефтепродуктов, предназначенных на экспорт в третьи страны, через порты России. Документ действует до конца 2023 года. Объемы перевалки составят от 2 до 3,5 млн тонн в год. Всего планируется перевалить около 9,8 млн тонн. Цифры означают, что Литва ежегодно потеряет примерно 11% годового бюджета. Беларусь в лице РФ получит надежного экономического партнера, а Россия – дополнительные доходы от налоговых поступлений, загрузку терминала в Усть-Луге и возможность создать новые рабочие места.



Вопреки заверениям Сквернялиса, у Минска есть возможность действовать через Россию, а вот Литве заместить белорусский грузопоток нечем. Что касается "длинного транспортного плеча", то транспортные расходы белорусской стороны компенсируются за счет льгот, которые могут предложить российские порты. Это сделает белорусские нефтепродукты более конкурентоспособными на европейских рынках.



Фатальное влияние Усть-Луги сказалось и на ситуации с латвийским Вентспилсом. В его порту рассчитывали на увеличение оборотов за счет перехвата транзита у Литвы. Не вышло. "Грузооборот в 2020 году сократился на 36,9% по сравнению с 2019 годом, когда было перевалено порядка 12,9 млн тонн грузов", – говорится в пресс-релизе портоуправления.



Тем временем в Усть-Луге ввели в эксплуатацию терминал по перевалке минеральных удобрений. Выход на полную мощность в 12 млн тонн запланирован на конец 2021 года. В Минске говорят о переориентации продукции "Белкалия" из Литвы на российский порт. Речь идет еще примерно о 10 млн тонн грузов, которых лишится Клайпеда. Ее терминал Biri Krovini Terminalas останется без загрузки, а работники – без работы. Еще сильнее сократится объем налоговых поступлений в бюджет. В долгосрочной перспективе прибалты со своей географической привлекательностью окажутся на периферии грузопотоков Евросоюза.



Уже зреет в Прибалтике конфликт по поводу продукции Белорусской АЭС. Ее энергию Латвия покупает у России и перепродает в Литву, которая уже заплатила Риге 4 млн евро. Деньги небольшие, но вопрос в другом. Вильнюс законодательно признал БелАЭС угрозой национальной безопасности и обязался не допустить "атомную" энергию в свои передающие сети. И все бы хорошо, если б не Латвия. Литовцы буквально наезжают на соседей, требуя остановить диверсию. Рига отмахивается: "Ах, оставьте!"



И здесь нельзя не вспомнить о специфической внешней политике стран Балтии и Польши. Их миссия – служить проводниками влияния США в Восточной Европе. И если в Вашингтоне решат, что Литва или Польша должны осуществлять поддержку белорусской оппозиции, Вильнюс и Варшава будут ее осуществлять даже в ущерб собственным интересам.



Вильнюс, например, будет ужесточать санкции. Президент Гитанас Науседа "верит в неизбежную демократизацию Беларуси". Бывший глава МИД Аудронюс Ажубалис тоже верит, но не убежден, что Брюссель "искренне заинтересован в кольце демократических государств вокруг России".



Что мы видим через полгода после президентских выборов в Белоруссии и тогдашних протестов? Белоруссия, несмотря на скромное место на карте мира, может позволить себе проводить независимую внешнюю и внутреннюю политику. Александр Лукашенко считает, что его страна "выиграла фактически объявленную войну" (БелТА).



А теперь вернемся к заголовку статьи. В 2003 году литовский писатель-патриот Витаутас Петкявичюс опубликовал честную книгу о Литве, которую назвал "Корабль дураков – галерея политических лиц и шаржей". Следом вышла "Деревня Дурачковка". Петкявичюс рассказал о политическом закулисье, о том, как проходимцы у власти принимают решения, грозящие стране тяжкими последствиями.



Корабль дураков



Увы! Обе талантливые книги ничему не научили литовцев, они только стали дополнительными иллюстрациями к положению дел в соседних Польше и Латвии.