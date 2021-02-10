Политическая шпана "навальнистов", - А.Соколов

17:04 10.02.2021 Политическая шпана

Соратники А. Навального, отбывающего наказание за финансовые махинации, не унимаются

Андрей Соколов

10.02.2021



На сайте "Эха Москвы" выложен призыв к новой протестной акции, заявленный Леонидом Волковым (на фото) – подельником "сидельца". Называя сам себя "руководителем региональных штабов" Навального, Волков, скрывающийся за границей, предлагает своим единомышленникам в России выйти на улицу 14 февраля с фонариками, сделать фото акции и выложить в социальных сетях.



Спрашивается, зачем? Ну, понятно, чтобы показать власти очередную "фигу в кармане". Потом эту акцию при помощи нехитрого монтажа опытные фальсификаторы, уже поднатаревшие на такого рода фейках, изобразят, как "массовый народный протест против власти". Задумка подловатая, ведь ни проверить, ни установить, что будет происходить на самом деле, невозможно, а крик при поддержке западных кураторов снова можно будет поднять на весь мир.



Кстати, а почему об этом объявил Волков, а не сам его шеф Навальный? Ведь он уже не раз делал заявления из-за решетки. А такое бывает у уголовников. Когда пахан оказывается в местах лишения свободы, то в свои руки управление бандой берет его ближайший подельник, который и становится "смотрящим на территории".



Точно такое же произошло и у шайки, больше известной под названием "Фонд по борьбе с коррупцией" Алексея Навального. Ее главаря посадили и вот теперь заблаговременно сбежавший за границу его "правая рука" Леонид Волков призывает из-за бугра к новым акциям протеста в России.



Отпрыск "приличной семьи"



Но кто такой этот Волков, который теперь зовет на баррикады вместо Навального? Если взглянуть на его фото – это хорошо упитанный 40-летний мужчина, внешне больше похожий на преуспевающего ресторатора. Однако он не без образования и вообще родом из приличной семьи. Родился Леонид Михайлович в Свердловске (ныне Екатеринбурге) во вполне благополучной советской семье. Отец – профессор математики, мать – Сусанна Купчик – преподавательница Уральского государственного университета имени А.М. Горького. Юный Леня поступил в тот же университет, где работали его родители, в 2002 году благополучно окончил математико-механический факультет. Спустя три года он отучился там же в аспирантуре, а в 26 лет стал кандидатом физико-математических наук.



Окончив ВУЗ, смышленый Леня дальше грызть гранит науки не стал, а пристроился на непыльную должность в компанию "СКБ Контур", занимавшуюся разработкой программного обеспечения для электронного документооборота, бухгалтерского учета.



Так и сидел бы он всю жизнь на тихом месте бухгалтера, но, как видно, быстро смекнул, что куда доходнее "стричь бабки" на политике.



В 2009 году Волков стал депутатом городской думы Екатеринбурга и тут же примкнул к оппозиции – к движению "Солидарность", организованному такими матерыми русофобами, как Борис Немцов, Гарри Каспаров и Илья Яшин.



И сразу же показал себя во всей красе: выступил организатором митинга против строительства православной церкви на площади Труда в Екатеринбурге, а потом принял участие в сборе подписей под обращением "Путин должен уйти".



Волков: "Гитлер – идеальный политик"



Свои растущие политические амбиции Волков подкрепил изданием программного труда "Облачная демократия" на пару с оппозиционным политологом Федором Крашенинниковым. В этой книге подробно расписаны механизмы организации сетевого протеста через интернет-технологии и способы их финансовой и организационной поддержки через целый ряд методик, уже отработанных США в ходе "цветных революций", которые как раз только вошли в употребление в начале 2010-х среди сторонников Навального. Но, пожалуй, самое показательное в этом сочинении другое – в нем Волков выступил в качестве… горячего поклонника Гитлера, которого назвал "идеальным политиком"!



"Вспомним Гитлера, – восторгается фюрером на страницах своего опуса Волков. – Конечно, не в смысле моральных качеств, а с точки зрения технологической это – идеальный политик доинтернетного и даже дотелевизионного времени. Что он делал? Он ездил и выступал: выступал по радио, выступал лично, перед разными аудиториями. Таким образом, он контролировал некий массив своих сторонников, которые не знали правду о нем, поскольку у них не было доступа к полной информации".



Похвалив фюрера, в 2012 году Волков объявил о создании общероссийской партии "Народный альянс" для реализации идей некой "электронной демократии", изложенных в книге, и приступил к работе по организации выборов в "Координационный Совет российской оппозиции", объявив себя его председателем.



Вскоре партия Волкова заявила о поддержке Навального на предстоящих выборах мэра Москвы, и летом 2013 года энергичный математик возглавил его предвыборный штаб.



Мастер "осваивания" средств



Пока Навальный занимался демагогией на митингах, Волков взял на себя организацию всей партийной работы, включая сбор средств и легализацию структуры. Именно Волков отвечал за работу с пожертвованиями, которые шлют оппозиционеры скандальному блогеру. Как считают, одной из наиболее удачных схем Волкова стала работа с криптовалютой – биткоинами, транзакции с которыми легко позволяют скрывать от правоохранителей источник происхождения средств.



Для более успешного "осваивания" партийных средств в 2013 году Волков переехал на ПМЖ в Люксембург, где устроился в некий венчурный фонд Next Stop Ventures, зарегистрированный в офшоре на Каймановых островах. По информации из регистрационных документов Next Stop Ventures, одним из совладельцев этого офшора был некий Андрей Вакуленко, работавший с 1996 по 2000 год в московском офисе американского фонда "Евразия" (Eurasia Foundation), через который финансировались все "цветные революции" на территории СНГ. В 2006 году после очередного шпионского скандала в Москве стало известно, что "Фонд Евразия" сотрудничает с британской разведкой.



Работая на Навального, Волков, конечно, и про себя не забывал. Как свидетельствуют СМИ, из поступивших на счета Волкова в "Альфа-банке" около 106 млн рублей пожертвований от сторонников ФБК минимум 41 млн "народных средств" ушли в "неизвестном направлении" и, как не трудно догадаться, осели в карманах предприимчивого организатора аферы.



Дальше–больше. В 2015 году для сбора пожертвований для ФБК Волков создает специальный фонд, названный им "Пятое время года". По итогам предвыборной кампании Навального Волков отчитался об израсходованных 467 миллионах рублей, которые были пожертвованы ФБК. При этом никаких реальных отчетов о тратах так и не появилось.



В январе 2018 года НКО "Пятое время года" было ликвидировано по требованию Минюста РФ. Грубейшим нарушением закона было признано расходование фондом денег на неуставную деятельность, что прямо запрещено пунктом 1 статьи 24 ФЗ "О НКО". Однако активная деятельность Волкова по сбору денег не прекратилась. В конце апреля 2018 года он вывесил на своем сайте "отчет" с суммой трат на "избирательную кампанию Навального" в размере почти в 368 млн рублей! Суммарные траты на деятельность, которая оказалась провальной, тем не менее превысили 467 млн рублей. При этом дебет не сошелся с кредитом минимум на 100 млн рублей.



Но все это не смущало махинатора. Через несколько дней после ликвидации "Пятого времени года" Волков стал главой нового НКО - "Фонд правового обеспечения граждан". Организация была зарегистрирована по адресу жилого дома в Воткинске в Удмуртии, и продолжила принимать щедрые "пожертвования".



За инструкциями – в США



Осенью 2018 года Волков отправился в США. Как считают, чтобы лично отчитаться перед кураторами и спонсорами из Госдепа и "Национального фонда демократии" (NED), а заодно и пройти обучение "технологиям лидерства" в Йельском университете по программе Maurice R. Greenberg World Fellows Program. Следуя примеру Алексея Навального, который тоже прежде проходил стажировку в этом центре подготовке активистов "пятой колонны".



Вернувшись в Москву, Волков сразу же приступил к выполнению полученных за океаном заданий по дестабилизации российского общества. В августе 2019 года Следственный комитет РФ провел обыски в штабах и офисе ФБК в рамках расследования дела об отмывании денег.



Волкова заподозрили в преступной легализации денежных средств в особо крупном размере, то есть в нарушении ст. 174 УК РФ. Как считает следствие, именно с помощью полученных нелегальным способом средств сотрудники Фонда могли финансировать региональные штабы ФБК через учрежденные Леонидом Волковым структуры, в частности через фонд "Пятое время года". МВД подозревает Волкова также и в уклонении от уплаты налогов за несколько лет. Испугавшись ответственности перед законом за организованные ФБК в российских городах беспорядки и финансовые махинации, Волков поспешно сбежал за границу. Властями РФ он объявлен в розыск, но не угомонился, а продолжает активничать, объявив теперь об инициативе с "фонариками".



Агенты влияния



Словом, послужной список этого не состоявшегося бухгалтера говорит сам за себя. Как заявила во вторник официальный представитель МИД России Мария Захарова, сторонники блогера Алексея Навального, включая руководителя сети его региональных штабов Леонида Волкова и исполнительного директора ФБК Владимира Ашуркова, являются агентами влияния. При этом она подчеркнула: "Вообще надо переставать называть их оппозицией, оппозиция - это другое. А это агенты влияния, и я сейчас вам это докажу. Дело в том, что, как вы помните, 4 февраля Волков заявил, что они не будут больше проводить протесты зимой и продолжат эти акции весной и летом. Что вы думаете, сегодня в первой половине дня было заявлено ровно противоположное: что эти акции продолжатся в феврале. Что произошло между 4 и 9 февраля? Все банально, просто и, к сожалению, пошло... Вчера в Брюсселе, в постпредстве Польши при ЕС прошла онлайн-встреча Волкова и Ашуркова со странами-членами ЕС, а также США и Британии", – пояснила дипломат в эфире Первого канала.



В своем Facebook Мария Захарова отметила, что "слишком много денег, ресурсов было уже Западом инвестировано в эту историю, чтобы тянуть до весны... Они четко понимают: весной накаченная западниками информационная кампания сдуется. Больше жонглировать темой "химоружия", не предъявляя факты, они не могут – их приперли к стене. Поэтому идут ва-банк".



Понятно, что назвав Волкова и его компанию "агентами влияния", Мария Захарова использовала вежливый дипломатический язык. Но, конечно, куда точнее было бы назвать тех, кто подло гадит своей стране из подворотни, прячась от ответственности за границей,просто политической шпаной. Ну, а тем простакам, кто все же захочет выйти в ответ на их призывы во двор с фонариком, советуем вспомнить, что это – инициатива от поклонника Гитлера: начать с "фонариков", а потом перейти к маршам с факелами, к погромам и убийствам. Источник - столетие

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