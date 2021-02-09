Целебные заговоры: этнические меньшинства в Европе отказываются от вакцин

17:52 10.02.2021 Из-за расизма и нетерпимости к мигрантам люди опасаются обращаться к врачам



Мария Васильева



Многие представители этнических меньшинств в Британии не хотят прививаться от COVID-19, показал проведенный по заказу правительства опрос. Некоторых отговаривают религиозные лидеры, а в Сети распространяется ложная информация о том, что вакцина - не халяльная. Однако, как заявили "Известиям" в лондонском Центре исследования этносов и расизма (CERS), эта категория населения имеет низкий уровень доверия к западным властям из-за структурного расизма, который проявлялся некогда и в насильственной медицине. Такого же скептического мнения придерживаются мигранты по всему ЕС, опасаясь выдворения из Европы после обращения за препаратом. Какие еще факторы заставляют их отказываться от прививки и как на это реагируют власти - разбирались "Известия".



Халяльная прививка



В Великобритании вовсю идет прививочная кампания, но, как показывают некоторые исследования, не все хотят принимать в ней участие. Советники из Научно-консультативной группы по чрезвычайным ситуациям (SAGE) при правительстве привели удручающие данные: многие представители этнических меньшинств, проживающие в королевстве, отказываются вакцинироваться от COVID-19. По меньшей мере около 72% темнокожих и почти 42% выходцев из Пакистана и Бангладеш.



Как сообщают зарубежные издания, многих от прививки заставляют отказаться религиозные лидеры их общин. В интервью Euronews доктор Майкл Доус из Королевской больницы Шрусбери рассказал историю о темнокожей медсестре, которая выступает против вакцины из-за наставлений своего пастора. Основная аргументация религиозных деятелей - неизведанный состав препаратов. Ранее уже разгорелся скандал в связи с тем, что в интернете блуждала фейковая информация, будто вакцина от COVID-19 не халяльная. Однако позже препарат от Pfizer-BioNTech был одобрен Британской исламской медицинской ассоциацией (BIMA). Сам производитель и его конкуренты Moderna, AstraZeneca заявили, что не используют в своих вакцинах запрещенные для мусульман компоненты вроде свиного желатина.



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Профессор антропологии и основатель проекта "Доверие к вакцинам" при Лондонской школе гигиены и тропической медицины (LSHTM) Хайди Ларсон рассказала в интервью немецкому журналу Spiegel, что некоторые общины выступали в 2000-х годах против прививки от полиомиелита, думая, что с ее помощью от них хотят избавиться. По словам эксперта, в Нигерии и Пакистане и вовсе убивали тех, кто хотел привить своих детей.



Как сообщили "Известиям" в лондонском Центре исследования этносов и расизма (CERS), многие реакции человека на риск (включая страх вакцинации) формируются моралью и прошлым опытом. Этнические меньшинства, в том числе в королевстве, не свободны от этого, но их опасения прежде всего связаны с недоверием к британским властям из-за расистской риторики.



- Скептическое отношение к вакцинации среди этнических меньшинств в Великобритании (и не только) не надо связывать с их неосведомленностью. У этой группы населения давно подорвано доверие к британским властям из-за структурного расизма, - заявил "Известиям" директор CERS, профессор Ипек Демир.



Эксперт напомнил о печально известном медицинском эксперименте, длившемся с 1932 по 1972 год в городе Таскиги под эгидой минздрава США, целью которого было исследовать все стадии заболевания сифилисом на представителях бедного афроамериканского населения. 200 из 600 участников не были заражены до эксперимента, многие заразили свои семьи и погибли.



- В Великобритании иммиграционная политика "враждебной среды" (термин появился при Терезе Мэй, которая инициировала жесткие проверки в отношении нелегальных мигрантов. - "Известия"), это подорвало доверие к инициативам властей даже у самых высокообразованных и осведомленных представителей этнических меньшинств, - подчеркнул Ипек Демир.



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Вакцинная амнистия



"Беженцы, а также мигранты как с постоянным, так и пока с неутвержденным статусом остаются уязвимыми для коронавируса", - заявила журналу DEVEX представитель Управления верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ ООН) Шабия Манту. Дело в том, что даже в странах, где нет проблем с доступом в вакцинам, находящиеся в процессе получения документов беженцы боятся обратиться в официальные медучреждения за прививкой, чтобы не попасть за решетку.



- О них сообщат в иммиграционную службу и в конечном итоге депортируют. Кроме того, в некоторых странах врачи требуют подтверждение действующего вида на жительство, чтобы зарегистрировать пациента, - заявил "Известиям" представитель Платформы для международных организаций, специализирующихся на правах незарегистрированных мигрантов (PICUM).



Как раз в Великобритании на эту проблему власти обратили внимание и даже пошли на уступки. Теперь мигранты, проживающие в королевстве, будут иметь право на бесплатную вакцинацию против COVID-19 независимо от их правового статуса. В правительстве также подчеркнули, что вакцинация не повлечет за собой иммиграционных проверок.



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Как рассказали "Известиям" в PICUM, подобную политику избрали Испания и Нидерланды. С 1 февраля лица без документов включаются в национальные программы вакцинации этих стран. Кроме того, по данным организации, Франция сделала прививки бесплатными для всех и не требует наличия карточки медицинского страхования. В Германии соискатели убежища, проживающие в центрах размещения, попадают во вторую категорию населения, которая получит вакцинацию, заявило правительство страны еще в декабре 2020 года. Однако другие государства Европы с более жесткой миграционной политикой не видят возможности дать одинаковый доступ всем.



- Нелегальные мигранты были исключены из кампании вакцинации в Польше. Мы не удивимся, если другие страны с исторически сложившейся ограничительной миграционной политикой будут применять аналогичные правила, - заявили "Известиям" в PICUM.



Еще в апреле 2020 года ВОЗ и Глобальный альянс по вакцинам и иммунизации (GAVI) запустили мировую инициативу COVAX по обеспечению равного доступа к вакцинам против COVID-19 "для всех стран независимо от уровня доходов". В интервью "Известиям" представители организаций отмечали, что COVAX - это "единственная возможность гарантировать, что люди во всех уголках мира независимо от их благосостояния получат доступ к вакцинам от коронавируса, как только они станут доступны". На новый запрос о том, могут ли антипрививочные настроения у национальных меньшинств нарушить их планы, в организации не ответили. И как поступать с вакцинами тем, кто уже потерял, но еще не нашел свой новый дом, - пока открытый вопрос. Источник - Известия

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